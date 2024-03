CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç, Halk Buluşmasında Projelerini Anlattı

Güncel

Haber: Özgür Şengül - Kamera: Kerim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Aliağa'da düzenlenen halk buluşmasında konuşan CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç, "Sizlere Söz veriyorum. Pahalıya mal oluyor diye işçileri ekmeğinden etmeyeceğim. Hiç kimseye şiddet uygulamayacağım. Çalmayacağım, çaldırmayacağım. Dostlarımın, sevdiklerimin yaşadığı bu kente gözüm gibi bakacağım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Aliağa'da halk buluşması düzenledi. Aliağa Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen halk buluşmasına, CHP Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu ve Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekilleri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adalı Cemil Tugay, CHP Aliağa İlçe Başkanı Ali Serçe, CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç ve çok sayıda partili de katıldı.

"BİZLER AHLAKLI BELEDİYECİLİK YAPACAĞIZ"

Aliağa'da her kesimin ihtiyaçlarını karşılayacak projelere imza atacaklarını vurgulayan CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç şöyle konuştu:

Göreve geldiğimizde Aliağamızın tüm paydaşlarıyla birlikte hayata, insana, şehre dokunan ve her kesimin ihtiyaçlarını karşılayacak olan tüm sosyal ve yapısal projelerimizi hayata geçireceğiz. Projelerimizi şeffaf, hesap ve belediyecilik anlayışını gerçekleştireceğiz. Bizler ahlaklı belediyecilik yapacağız. Biz aş, iş, barınma diyerek yola çıktık. Bu yolda ihtiyaçlarınızı ve sorunlarınızı sizlere sorduk. Siz anlattınız, biz dinledik. Siz söylediniz, biz yazdık. Birbirimize sarıldıkça, dertlerimizi paylaştıkça güçlendik. Hizmet anlayışımızı ona göre planladık. Büyüdüğüm, hayatımı kurduğum ve yaşlanacağım şehrimde yaşayan herkes de hem gönül bağım hem de kader birliğim var.

"PAHALIYA MAL OLUYOR DİYE İŞÇİLERİ EKMEĞİNDEN ETMEYECEĞİM. HİÇ KİMSEYE ŞİDDET UYGULAMAYACAĞIM"

Aliağa'daki mevcut Cumhur İttifakı yönetimini eleştireren Güç, "Aylardır arkadaşlarımızla beraber girmediğimiz ev, gezmediğimiz sokak, dokunmadığımız hemşehrimiz kalmadı. Tüm Aliağalılara sesleniyorum. Sorunlarımız büyük ve derin. Sizlerden tek bir şey rica ediyorum. Yapmak istediklerine bir bakın. Halkın içinde olan ihtiyaçlarına derman olmak için yola çıkan onlarla birlikte belediyeyi yöneteceğini söyleyenler ile üç beş kişinin yönettiği neye hizmet ettiği, hangi gerekçeleriyle tasarlandığı belli olmayan rant belediyeciliği göreceksiniz. Onlar halkını, şehrini tanımayan, ihtiyaçlarını, sorunlarını bilmeyen, daha da ağır, yükte ağır ama gönülde boş, kalpte boş işler sunuyorlar. Bugün geldiğimiz nokta budur. Bizler ise sosyal konut projeleriyle barınma sorunu çözeceğiz. Halk lokantalarıyla ucuz yemek vereceğiz. AŞ evleriyle ihtiyaç sahibi insanlarımıza ucuz yemek sağlayacağız. Halk ekmekle ucuz ekmek vereceğiz. Yaşlılarımıza kendi anne babamıza bakar gibi bakacağız. Sosyal tesisleriyle halkımızın yaşam standardını arttıracağız. Kurumsal iletişim ağı ile gençlerimizi iş sahibi yapacağız. Düğün salonlarını ücretsiz yapacağız. Belediye kreşleriyle çocuklarımızı okutacağız. Okullarımıza, öğrencilerimize yapacağımız yardımlarla ailelerimizin üzerindeki yükü alacağız. Bu seçim kentin zenginliğini kenttekilerle paylaşacağım diyenlerle, hemşerilerine yabancılaşmışların seçimidir. Bu seçim çalmadan da çalışılabileceğin gösterenlerle memleketimizi parsel parsel yandaşlarına satıp halkın parasını şımarık çocuk gibi harcayanların seçimidir. Bu seçim, temel gıda ürünleri için saatlerce sıra bekleyenler varken aklı fikri rantta, yatta uçakta olanların seçimidir. Biz israfı bitirmeye, azı çoğaltmaya, zenginliğimizi, hakça paylaşmaya geliyoruz. Sizlere Söz veriyorum. Pahalıya mal oluyor diye işçileri ekmeğinden etmeyeceğim. Hiç kimseye şiddet uygulamayacağım. Çalmayacağım, Çaldırmayacağım. Dostlarımın, sevdiklerimin yaşadığı bu kente gözüm gibi bakacağım. Belediye Başkanınız olarak bu kentin sahibi değil, emanetçisi olacağım. Asla emanete ihanet etmeyeceğim. Hep birlikte kazanacağız, hep birlikte yöneteceğiz" şeklinde konuştu.

"BU ÜLKENİN UMUDA İHTİYACI VAR

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ise şunları söyledi:

Çağatay başkanın konuşmasını dinledim. 'Emanete ihanet etmeyeceğim' dedi. Bunun sözünü verdi. Onu çok seviyorsunuz değil mi? Onu bizde çok seviyoruz. Partimizin genç adaylarından birisi olarak bu duyduğu istekle, gösterdiği çabayla onu hayranlıkla izliyoruz ve onu çok destekliyoruz. İnşallah 31 Mart akşamı buradan bir zafer haberi bütün İzmir'e ve Türkiye'ye yayılır. Daha önceden değişik vesilelerle geldik, görüştük, buluştuk, ziyaretlerimiz oldu. Neler yapacağımızı Aliağa'ya nasıl hizmetler yapacağımızı anlattık Sadece şunu söylemek istiyorum, Şakran'daki kanalizasyon problemini biliyorum, arkadaşlarla konuştuk ve o çalışma başladı. Sadece emsal olsun. Önümüzdeki dönemde bu ve bunun gibi bütün sorunlarla başa çıkacağız. Bu mitingleri çok sayıda küçük çocuğumuzla yapıyoruz, başka şehirlerde yoktur böyle bir şey. ve gençlerimiz hep geliyorlar. Şunu görüyoruz bu ülkenin umuda ihtiyacı var. Biz tam olarak buna adayız ve önümüzdeki 5 yıl üzerimize düşeni yapacağız. Çağatay başkanım Aliağa' da ben Büyükşehir'de sizlere hizmet etmekten büyük gurur duyacağız.

"7 LİRAYA ÇIKAN HALK EKMEĞİ SADECE 7 GÜN SATTIRACAĞIM, 7 GÜN SONRA TEKRAR 5 LİRAYA DÜŞÜRECEĞİM"

Emeklinin,emekçinin, çiftçinin her kesimden insanın yanında yer alacaklarını belirten Tugay, "Şimdi gelirken okudum halk ekmek 5 liradan 7 liraya çıkmış. O 7 liraya çıkan halk ekmeği sadece 7 gün sattıracağım, 7 gün sonra tekrar 5 liraya düşüreceğim. Sizin için önemli olduğu için bizim için değerli. Bu örnek olsun. Emeklinin, emekçinin, çiftçinin, her kesimden insanımızın yanında yer alacağız. Hiç kimse bu halkı yoksulluğa, açlığa, evsizliğe maruz bırakamayacak. Bu bir kader değil. Bizler kolay yetişmedik, bugün bu vatana karşı görevimizi yerine getirmek istiyoruz. Herkesi eşit görüyoruz. Bu ülkenin tüm insanlarının bu seçimde sandıkta birleşmesini istiyoruz. Bu baskıcı iktidara karşı milletin ittifakını istiyoruz. Adalet için, refah için, insan hakları için ittifak istiyoruz. Aliağa'yı bu seçimde kazanmak istiyoruz. Çağatay Başkan gibi idealist bir arkadaşımızın burada sizlere hizmet etmesini istiyoruz. Ben Aliağa'nın her sorunuyla ilgileneceğim, söz veriyorum. Bana güvenin, bize güvenin" ifadelerini kullandı.