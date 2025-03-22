CHP Antalya'da Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitingi Düzenledi

Haber: Fatoş Sunar/ Kamera: Ladin Değer

(ANTALYA)- CHP'nin yurt genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği protesto gösterisi Antalya'da da devam etti. Zafer Mahallesi Kapalı Pazar yanında düzenlenen mitinge katılan yüzlerce vatandaş, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atarak Ekrem İmamoğlu'na destek oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurt genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği protesto gösterisi Antalya'da da devam etti. Bu kapsamda CHP Antalya İl Başkanlığı'nın Kepez Zafer Mahallesi'nde düzenlediği Ekrem İmamoğlu'na destek mitingine, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Milletvekili Aykut Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Demokrasi 86 milyonun anasının ak sütü gibi helalidir"

Antalya'da bir dizi etkinlikler gerçekleştiren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin yaptığı konuşmasında, meselenin demokrasiye sahip çıkma meselesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Kaygılıyız, üzüntülüyüz, öfkeliyiz. Ama bu ülkeden hiçbir zaman umudumuzu kesmiyoruz. Çünkü Anadolu'da demokrasiye susamış, Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı milyonlarca insan demokrasiye sahip çıkmak için Antalya'da olduğu gibi yurdun dört bir yanında meydanları dolduruyor ve iradesine sahip çıkıyor. Demokrasi 86 milyonun anasının ak sütü gibi helalidir. Demokrasiye uzanan elleri hep birlikte kırmaya var mıyız? Sesinizi duyurmaya ve irademize sahip çıkmaya var mıyız? Biz de sonuna kadar sizinle dayanışmaya var olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

"Bu olay bir demokrasi sorunudur"

CHP İl Başkanı Nail Kamacı da halkın iradesine sahip çıkmak için orada olduklarını belirterek, "Biz bugün buraya sadece bir belediye başkanına sahip çıkmak için toplanmadık. Biz bugün buraya halkın iradesine yapılan darbeyi kınamak, ve onları sandığa çağırmak için yapıyoruz. Bu olay bir demokrasi sorunudur. Bir rejim sorunudur. Bugün sessiz kalırsak yarın konuşacak bir ülke olmayacak. O yüzden hep beraber sesimizi yükseltiyoruz. Egemenlik ne sarayın ne de tek adamındır. Egemenlik sizlersiniz" dedi.

"Hiç kimse merak etmesin umudumuz tam"

Nevruz Bayramı'nı kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "Cumhurbaşkanı aday adayımız Ekrem Başkana yapılanlar, şu an gördüğü muamele hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Bizim amacımız hakkımızı aramaktır. Hiç kimse merak etmesin umudumuz tam. Bizim halkımıza güvenimiz tam. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" diye konuştu.