CHP Belediyeciliği Toplantısında Kayyum Atamaları Ele Alınıyor - Son Dakika
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CHP Belediyeciliği Toplantısında Kayyum Atamaları Ele Alınıyor

CHP Belediyeciliği Toplantısında Kayyum Atamaları Ele Alınıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığındaki toplantıda 414 belediye başkanı, kayyum atamaları, kreşler, SGK borçları ve konser harcamaları gibi konuları değerlendiriyor.

30.11.2024 10:51  Güncelleme: 10:52
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde belediye başkanları toplantısı başladı. 414 belediye başkanın çağırıldığı toplantıda kayyum atamaları, belediyelerin açtığı kreşler, SGK borçları, konser harcamaları gibi konular ele alınıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde belediye başkanları toplantısı başladı. İçişleri Bakanlığı'nın Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atamasının ardından Özel, 30 Kasım'da belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantıya çağırmıştı. CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen belediye başkanlarının gündeminde kayyum belediyeciliğini ve iktidarın belediyelere yönelik saldırıları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyelere ve valiliklere gönderilen belediyelerin hizmet verdiği kreşlere ilişkin uyarı yazısı, SGK borçları ve konser harcamaları var.

14 büyükşehir belediye başkanı konuşacak

Sabah saat 09.30'da başlayan toplantının açılış konuşmasını CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek yaptı. Ardından sırasıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu söz alacak.

CHP Lideri Özel de belediye başkanlarının ardından konuşacak. Program atölye çalışmaları, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in mektubunun okunması ve Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün konuşmasıyla devam edecek. Toplantı sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Özgür Özel, Politika, Güncel, Kayyum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Belediyeciliği Toplantısında Kayyum Atamaları Ele Alınıyor - Son Dakika

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