CHP, Cumhuriyet Bayramı İçin Anıtkabir\'e Yürüdü

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HABER: GÜLARA SUBAŞI & İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN & DURSUN ALKAYA & ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - CHP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Birinci Meclis önünden Anıtkabir'e yürüyüş düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı yürüyüşte, Ankara'nın CHP'li ilçe belediye başkanları, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, il ve ilçe örgütleri, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ile vatandaşlar da yürüyüşte yer aldı. Özel ve Yavaş, Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı.

CHP, Cumhuriyet'in 101'inci yıl kutlamaları dolayısıyla bugün Birinci Meclis önünden Anıtkabir'e yürüyüş düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki yürüyüşe; CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti örgütü, CHP'li Ankara ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş öncesinde CHP Lideri Özel, Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi, müzedeki vatandaşların bayramlarını kutladı. Ardından Özel, Birinci Meclis önünde vatandaşlara hitap etti. Özel'in konuşmasının sonundaki "Yaşasın Cumhuriyet" ifadelerinin ardından vatandaşlar ellerinde Türk bayraklı balonları gökyüzüne bıraktı.

Yürüyüşte sıkı güvenlik önlemlerinin alınması da dikkati çekti. Birinci Meclis'te yürüyüşün başladığı alana vatandaşlar, güvenlik kontrolünden geçirilerek alındı.

Geçtiğimiz yıllarda başlayan Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüme geleneğini sürdüren CHP'nin yürüyüşüne bu yıl da yoğun katılım oldu. Önceki yıllardan farklı olarak 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerin başkanları da yürüyüşte yerini aldı. İlk kez CHP'nin 29 Ekim yürüyüşünde bir araya gelen ilçe belediye başkanlarına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. ABB Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş, yürüyüş başladıktan bir süre sonra heyete katıldı.

Kortejin önünde, CHP Ankara İl Gençlik Kolları'nın hazırladığı "Cumhuriyet en büyük mirasımızdır. Tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla" yazılı pankart taşındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de pankartı tutarak yürüdü. Vatandaşlar ise "Cumhuriyet'i biz böyle kazandık", "Beyim değil, beynim bilir. Ben Cumhuriyet kadınıyım", "İlelebet Cumhuriyet" yazılı pankartlar taşıdı. Yürüyüş sırasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganları atan vatandaşlar, Tandoğan Meydanı'na İzmir Marşı söyleyerek girdi.

Özel başkanlığındaki CHP heyeti, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Özel ve Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden Anıtkabir'i ziyaret için Ankara'ya gelenler Özel ve Yavaş'a ilgi gösterdi. Özel, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların ilgisi nedeniyle Anıtkabir avlusunda güçlükle ilerledi.