Görevden Alınan CHP Battalgazi İlçe Başkanı Gürsoy: "Bu Karar Bizim Açımızdan Yok Hükmündedir"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN – Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- CHP Genel Merkezi tarafından atanan Malatya İl Yönetimi'nin görevden aldığı CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy, "Bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir" dedi. Gürsoy, kendisinin ve yönetiminin seçilmiş iradeyi temsil ettiğini söyledi.

CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen yeni Malatya İl Yönetimi tarafından yapılan tebligatla Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy, Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakkı Ayas, Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan ile ilçe yönetimleri ve CHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın görevden alındı.

Görevden alınan Battalgazi İlçe Yönetimi, Malatya Özgür Özel Çalışma Ofisi'nde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

"ORTADA CİDDİYE ALINACAK BİR GÖREVDEN ALMA İRADESİ YOK"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim başarısına vurgu yapan Gürsoy, parti örgütlerinin halkın iradesiyle görev yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada şahsıma ve yönetimime gönderilen sözde bir görevden alma yazısını konuşmak için bulunmuyorum. Çünkü ortada hukuken de siyaseten de ahlaken de ciddiye alınacak bir görevden alma iradesi yoktur. Bugün burada asıl konuşacağımız şey şudur: Milletin sandıkta birinci parti yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'ni, masa başı hesaplarla, mahkeme koridorlarıyla, kapı kilitleriyle, karar defteri oyunlarıyla ve meşruiyeti tartışmalı küçük koltuk hevesleriyle aşağı çekmeye çalışanların içine düştüğü siyasi acizliktir."

"BİZLER, CHP'Yİ 47 YIL SONRA TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ YAPAN KADRONUN İLÇE BAŞKANLARIYIZ"

CHP'yi 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci parti yapan ilçe örgütleri olduğunu belirten Gürsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi yapan kadronun ilçe başkanlarıyız. Bizler, Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduktan sonra ilk kez onu sandıkta yenen kadroların ilçe başkanlarıyız. Bizler, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, iktidarla girilen ilk seçimde AKP'yi geride bırakan siyasi yürüyüşün parçasıyız. Yıllarca "Ben 13 kez yarıştım, 13'ünde de kazandım" diye siyaset meydanlarında övünenlere karşı, bugün Cumhuriyet Halk Partisi kadroları çok net bir cevap vermiştir: Hayır. Bir kez yarıştık. Onda da biz kazandık. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ve onunla omuz omuza yürüyen örgütler, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ve üyelerimiz bu ülkeye yeni bir siyasi gerçek göstermiştir. "

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN SAHİBİ DE BİRKAÇ KİŞİNİN İHTİRASI DEĞİL"

CHP'sinin gerçek sahibinin üyeler olduğunu savunan Gürsoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O gerçek şudur: Bu ülkenin sahibi ne saraydır, ne butlandır, ne masa başı senaryolarıdır. Bu ülkenin sahibi millettir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahibi de birkaç kişinin ihtirası değil, üyeleridir, delegeleridir, örgütüdür, seçilmiş kadrolarıdır. Kimse bu partiyi birkaç imza, birkaç mühür, birkaç kirli hesap ve birkaç zavallı koltuk manevrasıyla teslim alacağını sanmasın."

"BU KARAR BİZİM AÇIMIZDAN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Gürsoy, alınan kararın yok hükmünde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şimdi gelelim şahsıma ve yönetimime gönderilen sözde görevden alma kararına. Bugün, butlan genel müdürünün Malatya'daki uzantısı Satılmış Başkan ve onun toplama ekibi, beni sözde görevden almış. Buradan açıkça söylüyorum: Bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir. Millet nezdinde itibarı olmayanların, örgüt nezdinde karşılığı olmayanların, seçilmiş iradeye dayanmayanların, Malatya'da sokağa çıkacak siyasi cesareti bile bulamayanların aldığı kararın bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur."

Bize gönderdikleri sözde görevden alma yazılarına bakıyoruz; orada bile bir ciddiyet yok. Karar alma ehliyeti tartışmalı, çoğunluğu tartışmalı, karar defteri tartışmalı, yazım dili tartışmalı, siyasi meşruiyeti zaten yok. Karar defterini doğru dürüst dolduramayanların, Türkçeyi bile doğru kullanamayanların, örgüt yönetmeyi kapı kilidi değiştirmek sananların, Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin seçilmiş ilçe başkanlarını görevden alma iddiası başlı başına siyasi bir garabettir."

"BEN CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN SEÇİLMİŞ İLÇE BAŞKANIYIM"

Seçilmiş ilçe başkanı olduğunu belirten Gürsoy, "O yüzden bugün buradan açıkça ilan ediyorum: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş ilçe başkanıyım. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş ilçe başkanlarıyız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Milletvekilimiz Sayın Veli Ağbaba'dır. İl Başkanımız Sayın Barış Yıldız'dır. Malatya'da seçilmiş iradenin, örgütün ve halkın yanında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.