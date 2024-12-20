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CHP'den Asgari Ücret Eleştirisi

CHP\'den Asgari Ücret Eleştirisi

Gamze Taşcıer, Asgari Ücret Komisyonu'nu işverenin ve hükümetin çıkarlarına hizmet etmekle suçladı.

20.12.2024 13:24
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üç kez toplanmasına rağmen işveren ve iktidar kanadının ortaya somut bir rakam koymadığına dikkat çekerek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çözüm değil, kriz masasıdır. Adını taşıdığı emeği temsil etmek yerine, işverenin ve hükümetin çıkarlarına hizmet etmektedir. Bu süreç, yalnızca bir ücret belirleme süreci değil, emekçinin alın terini, emeğini ve onurunu korumak için bir sınavdır. ve bu sınavda saray iktidarı sınıfta kalmıştır" dedi.

CHP Emek Büroları Koordinatörü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Türkiye'de emekçilerin, alın teriyle evini geçindirmeye çalışan milyonların, bir kez daha adaletsizliğin pençesinde bırakıldığını söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu eleştiren Taşcıer, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çözüm değil, kriz masasıdır. Adını taşıdığı emeği temsil etmek yerine, işverenin ve hükümetin çıkarlarına hizmet etmektedir. Bu süreç, yalnızca bir ücret belirleme süreci değil, emekçinin alın terini, emeğini ve onurunu korumak için bir sınavdır. ve bu sınavda saray iktidarı sınıfta kalmıştır" dedi.

Taşcıer'in yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Asgari ücrete zam senaryoları çok. İktidara yakın medya organlarında hesabı yüzde 25'ten açıp yüzde 50 ile kapatıyorlar. Buna göre açıklanacak en düşük rakam 21 bin 252, en yüksek rakam ise 25 bin 503. Asgari ücret eğer 21 bin lira olarak açıklanırsa zaten yeni yıla açlık sınırının altında girecekler. 25 bin açıklanırsa bu defa da en geç üç ay içinde yeniden açlık sınırının altına gerileyecekler. Senaryo çok ama gerçek tek; emekçinin yaşamı üzerinden kumar oynayan bir iktidar var. Asgari ücreti açıklamadan işçinin emeğinden tırtıklamaya başladılar. Komisyon üç kere toplandı. Üç saat sürdü. 'Yandaştan al haberi' misali asgari ücretin 25 bin lira olarak açıklanacağını varsayarsak, üç saatlik bir toplantının bir işçiye maliyeti 313 lira. İktidarın '7 milyon asgari ücretli var' açıklamasını da doğru kabul edersek, bu toplantıların maliyeti 2,1 milyar lira. Peki sonuç? Asgari ücretliye yine sefalet, yine açlık, yine kemer sıkmak düşüyor.

"Komisyonun mevcut yapısı, halkın temsilcilerinin masaya oturmasını engelleyen darbe zihniyetinin eseridir"

Bugün asgari ücretin alım gücü, yerlerde sürünüyor. Kiralar astronomik, temel gıda ürünleri lüks olmuş, doğal gaz faturaları insanların bütçesini yakmış durumda. Çocuklarını okutmaya çalışan aileler eğitim masraflarının altında eziliyor. Tüm bunlara rağmen hükümet, göz göre göre halkı geçim sıkıntısıyla baş başa bırakmaya devam ediyor. Asgari ücret, 'geçim ücreti' olmaktan çıkmış, sefaleti bile lüks hale getiren ölüm ücretine dönüşmüştür. Her ne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, gülücükler eşliğinde 'tarafları mutlu edecek' bir sonuç alınacağını ifade etse de 12 Eylül'ün ruhu hala masada kol gezmektedir. Komisyonun mevcut yapısı, halkın temsilcilerinin masaya oturmasını engelleyen darbe zihniyetinin eseridir. Bugün çalışanların yarısını temsil eden asgari ücretlilerin büyük kısmı sendikalı değildir. Dolayısıyla asgari ücretli masada tam anlamıyla temsil edilmemektedir. Masaya oturabilen TÜRK-İŞ de bu konudaki rahatsızlığını en üst seviyede ifade ederken, iktidar sendikaların sesi kısma peşindedir. İşçinin gerçek talepleri görmezden gelindiği bu düzene 'demokratik' diyenler, ya halktan bihaber ya da adaletsizliği savunacak kadar pervasızdır.

"CHP olarak halkın sofrasındaki ekmeğin büyümesi için mücadeleye devam edeceğiz"

Asgari ücret, sadece rakamlar üzerinden tartışılacak bir mesele değildir. Ücret politikası bir iktidarın emeğe verdiği değeri, halkına duyduğu saygıyı gösteren bir meseledir. CHP olarak önerdiğimiz ve TÜRK-İŞ'in de ortak paydada buluştuğunu gördüğümüz rakam, hayalperest bir beklenti değil, halkın alın terinin kaybettiği değeri bir nebze de olsa telafi edebilme çabasıdır. Çünkü bizim derdimiz, insanlara bir lütuf sunmak değil, hak ettiklerini vermektir. Hükümete buradan açıkça sesleniyoruz; yükselen kira fiyatlarını görmezden gelebilirsiniz. Pazardaki yangını, halkın faturalarını, işçinin tükenen umudunu duymazdan gelebilirsiniz. Ama duvarlarınız ne kadar kalın olursa olsun, gerçeği saklayamazsınız. Bu ülkenin emekçileri yalnız değildir. CHP olarak halkın sofrasındaki ekmeğin büyümesi, çocukların yüzündeki tebessümün çoğalması ve emeğin hakkının teslim edilmesi için mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, bu adaletsizliği daha fazla taşımayacak kadar büyük bir ülkedir. Halkın alın teri, sarayların lüksünden daha değerlidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Asgari Ücret Eleştirisi - Son Dakika

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