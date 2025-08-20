CHP'den Ataşehir Açılışlarına Devam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den Ataşehir Açılışlarına Devam

CHP\'den Ataşehir Açılışlarına Devam
20.08.2025 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel, Ataşehir'deki çocuk bakım evi ve tıp merkezi açılışında projeleri destekledi.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Yuvamız Ataşehir Çocuk Gündüz Bakımevi temel atma ve Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi açılış törenine katıldı. Burada konuşan Özel, "Bugün burada bin 70 metrekarede, 6 derslikte 160 evladımıza hizmet verecek 300 metrekare de hobi bahçesine, kent bostanına, sebze-meyve yetiştirmek için imkan tanıyacak olan bu projeyi yapan belediyemize teşekkür ediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yılmadan, bezmeden bu açılışları yapmaya, bu temelleri atmaya devam edeceğiz" dedi.

Yuvamız Ataşehir Çocuk Gündüz Bakımevi temel atma ve Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldı. Törene Özel'in yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve çok sayıda davetli katıldı.

'ARKADAŞLARIMIZA ÇOK ŞEY BORÇLU OLACAĞIZ'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel açılış töreninde bir konuşma yaptı. Özel, "10'un üzerinde arkadaşımızın İstanbul'da görevi başında olmadığı bir noktadayız. Burada belediyede bir proje yapmak, planlamak, buna ihale yapmak, imza attırmak, kaynak bulmak dünyanın en zor işi. İnsanlar belediyelere gönüllü yaptıkları, şartlı yaptıkları bağışlardan sorumlu tutuluyorlar, içeriye alınıyorlar. Sonra da itirafçılığa, iftiraya zorlanıyorlar. Hatta yıllardır dedesinin, babasının emeği olan şirketlerine el konuluyor. 'İftira atarsan dışarıya çıkarsın. Senin bunun için zorladılar mı? Bunu rüşvet olarak mı verdin' diye tuhaf baskılara tabi oluyorlar. Bu şartlar altında belediyelerin halen daha açılış yapıyor olması, proje yapıyor olması, temel atıyor olması gerçekten büyük başarı. Bu dönem sona erdiğinde içerideki arkadaşlarımız elbette en kısa zamanda çıkacaklar ama tüm belediye başkanlarımıza, ekiplerine, belediye meclis üyelerine, bilhassa İstanbul'da ve tüm Türkiye'ye çok şey borçlu olacağız" dedi.

'37 BİN METREKARE YEŞİL ALAN YAPILDI; 20 PARK YENİLENDİ'

Özel, "Bin 802 öğrenciye sıcak yemeklerin her gün verildiği, çocuklarımıza kırtasiye desteğinin verildiği, üniversitelilere ücretsiz çamaşırhane desteğinin, hizmetinin verildiği, yaşlılara ücretsiz evde temizlik hizmetinin sunulduğu, engelli yurttaşlarımıza hizmet veren merkezlerin kurulduğu, onların evlerinde bakım hizmetlerini aldıkları, bölgesel istihdam ofisiyle en büyük sorun olan işsizliğe belediyemizin aracılığıyla çözüm üretilmeye çalışıldığı bir ilçedeyiz. Eğitimde fırsat eşitliği için 'Ata Akademi' kuruldu. Akıllı atık toplama tesisi hayata geçirildi. 45 bin ton asfalt serildi, 37 bin metrekare yeşil alan yapıldı, 20 park yenilendi. Her bir tanesini saymaya kalksak, saatlerce sürecek irili ufaklı hizmetlerden kendi altını çizdiklerimi, 'Bu doğru iş, bu iyi iş yapılmış' dediklerimi burada ifade etmek istedim. Bugün de yine Onursal Başkan'ın ve Nuri Başkan'ın davetleriyle açılış programları için buradayız ve benim için çok önemli bir kazanım. Birazdan Tıp Merkezi'nin açılışını yapacağız. Bin metrekarelik bu merkezde uzman doktorların hizmet vereceği, acil vakalara müdahale edileceği, ücretsiz psikolojik destek, aile danışma desteği ve diş hekimliği hizmetinin verileceği, ağız diş sağlığı hizmetinin verileceği bir merkez açılıyor. Bugün burada bin 70 metrekarede, 6 derslikte 160 evladımıza hizmet verecek 300 metrekare de hobi bahçesine, kent bostanına, sebze-meyve yetiştirmek için imkan tanıyacak olan bu projeyi yapan belediyemize teşekkür ediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yılmadan, bezmeden bu açılışları yapmaya, bu temelleri atmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Özgür Özel, Ataşehir, Politika, Eğitim, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Ataşehir Açılışlarına Devam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Nijerya’da camiye silahlı saldırı: 13 ölü Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 13 ölü
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman’a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz
Bakan Fidan’dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır Bakan Fidan'dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 15:29:25. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Ataşehir Açılışlarına Devam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.