CHP\'den Ataşehir Açılışlarına Devam

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Yuvamız Ataşehir Çocuk Gündüz Bakımevi temel atma ve Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi açılış törenine katıldı. Burada konuşan Özel, "Bugün burada bin 70 metrekarede, 6 derslikte 160 evladımıza hizmet verecek 300 metrekare de hobi bahçesine, kent bostanına, sebze-meyve yetiştirmek için imkan tanıyacak olan bu projeyi yapan belediyemize teşekkür ediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yılmadan, bezmeden bu açılışları yapmaya, bu temelleri atmaya devam edeceğiz" dedi.

Yuvamız Ataşehir Çocuk Gündüz Bakımevi temel atma ve Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldı. Törene Özel'in yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve çok sayıda davetli katıldı.

'ARKADAŞLARIMIZA ÇOK ŞEY BORÇLU OLACAĞIZ'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel açılış töreninde bir konuşma yaptı. Özel, "10'un üzerinde arkadaşımızın İstanbul'da görevi başında olmadığı bir noktadayız. Burada belediyede bir proje yapmak, planlamak, buna ihale yapmak, imza attırmak, kaynak bulmak dünyanın en zor işi. İnsanlar belediyelere gönüllü yaptıkları, şartlı yaptıkları bağışlardan sorumlu tutuluyorlar, içeriye alınıyorlar. Sonra da itirafçılığa, iftiraya zorlanıyorlar. Hatta yıllardır dedesinin, babasının emeği olan şirketlerine el konuluyor. 'İftira atarsan dışarıya çıkarsın. Senin bunun için zorladılar mı? Bunu rüşvet olarak mı verdin' diye tuhaf baskılara tabi oluyorlar. Bu şartlar altında belediyelerin halen daha açılış yapıyor olması, proje yapıyor olması, temel atıyor olması gerçekten büyük başarı. Bu dönem sona erdiğinde içerideki arkadaşlarımız elbette en kısa zamanda çıkacaklar ama tüm belediye başkanlarımıza, ekiplerine, belediye meclis üyelerine, bilhassa İstanbul'da ve tüm Türkiye'ye çok şey borçlu olacağız" dedi.

'37 BİN METREKARE YEŞİL ALAN YAPILDI; 20 PARK YENİLENDİ'

Özel, "Bin 802 öğrenciye sıcak yemeklerin her gün verildiği, çocuklarımıza kırtasiye desteğinin verildiği, üniversitelilere ücretsiz çamaşırhane desteğinin, hizmetinin verildiği, yaşlılara ücretsiz evde temizlik hizmetinin sunulduğu, engelli yurttaşlarımıza hizmet veren merkezlerin kurulduğu, onların evlerinde bakım hizmetlerini aldıkları, bölgesel istihdam ofisiyle en büyük sorun olan işsizliğe belediyemizin aracılığıyla çözüm üretilmeye çalışıldığı bir ilçedeyiz. Eğitimde fırsat eşitliği için 'Ata Akademi' kuruldu. Akıllı atık toplama tesisi hayata geçirildi. 45 bin ton asfalt serildi, 37 bin metrekare yeşil alan yapıldı, 20 park yenilendi. Her bir tanesini saymaya kalksak, saatlerce sürecek irili ufaklı hizmetlerden kendi altını çizdiklerimi, 'Bu doğru iş, bu iyi iş yapılmış' dediklerimi burada ifade etmek istedim. Bugün de yine Onursal Başkan'ın ve Nuri Başkan'ın davetleriyle açılış programları için buradayız ve benim için çok önemli bir kazanım. Birazdan Tıp Merkezi'nin açılışını yapacağız. Bin metrekarelik bu merkezde uzman doktorların hizmet vereceği, acil vakalara müdahale edileceği, ücretsiz psikolojik destek, aile danışma desteği ve diş hekimliği hizmetinin verileceği, ağız diş sağlığı hizmetinin verileceği bir merkez açılıyor. Bugün burada bin 70 metrekarede, 6 derslikte 160 evladımıza hizmet verecek 300 metrekare de hobi bahçesine, kent bostanına, sebze-meyve yetiştirmek için imkan tanıyacak olan bu projeyi yapan belediyemize teşekkür ediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yılmadan, bezmeden bu açılışları yapmaya, bu temelleri atmaya devam edeceğiz" dedi.