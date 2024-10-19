CHP'den 'Bebek Çetesi' Açıklaması - Son Dakika
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CHP'den 'Bebek Çetesi' Açıklaması

CHP\'den \'Bebek Çetesi\' Açıklaması

CHP, yenidoğan hastalarını kötüye kullanan çeteye karşı basın açıklaması yaptı, sağlıklı sağlık sistemi vurgulandı.

19.10.2024 19:16
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CHP İstanbul İl Örgütü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen "yenidoğan çetesi"ne ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilen Esenyurt'taki Özel Reyap Hastanesi önünde toplanan grupta CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ile Gamze Taşcıer'in yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bazı parti yöneticileri yer aldı.

"Çocuk istismarına son" yazılı pankart açan gruptakiler, "Her çocuk güven içinde büyümeli" ve "Çocuk susar sen susma" yazılı dövizler taşıdı.

Şahbaz, grup adına yaptığı açıklamada, sağlığın kamusal bir hizmet olduğunu söyledi.

Tüm halkın ulaşılabilir, nitelikli ve eşit sağlık hizmetine sahip olacağı kamucu bir sağlık sisteminin kurulmasının zorunlu olduğunu savunan Şahbaz, bebeklerin en iyi şekilde tedavi edilmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Şahbaz, "Biz CHP olarak bu sistemi kamucu bir şekilde tekrar kurmaya söz veriyoruz. Genel başkanımızın söylediği gibi bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer ise Türkiye'de ilk kez "yenidoğan çetesi"nin görüldüğünü söyledi.

"CHP olarak bu işin içinde kim varsa görevi, konumu, makamı ne olursa olsun en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız." diyen Taşçıer, olayla ilgili sürecin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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