Gül Çiftci: "Belediye Başkanlarına da Görev Süresi Boyunca Dokunulmazlık Getirilmesi Gerektiğini Değerlendiriyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gül Çiftci: "Belediye Başkanlarına da Görev Süresi Boyunca Dokunulmazlık Getirilmesi Gerektiğini Değerlendiriyoruz"

09.05.2026 15:46  Güncelleme: 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP iktidarında belediye başkanlarına da yasama dokunulmazlığı getireceklerini belirtti. Çiftci, mevcut operasyonların CHP'yi hedef aldığını ve yurttaşların seçim iradesine sahip çıktığını vurguladı.

(ADANA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP iktidarında seçim mevzuatına yeni bir hüküm getirmek istediklerini belirterek, "Nasıl ki milletvekilleri seçildiğinde kürsü, yasama dokunulmazlığı oluyor, belediye başkanlarına da suçüstü hali ve kesinleşmiş bir mahkeme hükmü olmadığı sürece görevleri boyunca bir dokunulmazlığın getirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Adana'nın Yüreğir ilçesinde yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Çiftci, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, Silivri yargılamaları, ekonomik kriz ve CHP'nin seçim stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Belediye başkanlarına yönelik soruşturmaların doğrudan CHP'yi hedef aldığını belirten Çiftci, "35 yıl sonra Yüreğir'e Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını diken bir belediye başkanımız var. Burada hedef alınan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ta kendisi, hedef alınan Adana halkının iradesidir. İktidar sandıkta alamadığı yerlere bu tarz operasyonlar yapıyor" diye konuştu.

Adana'nın tutuklu CHP'li belediye başkanlarına değinen Çiftci, tüm belediye başkanlarının CHP açısından eşit önemde olduğunu belirtti. Çiftçi, "Ne (Adana Belediye Başkanı) Zeydan (Karalar) Başkan ne (Yüreğir Belediye Başkanı) Ali (Demirçalı) Başkan bizim için birbirinden farklı. Çünkü hepimizi ortak paydada buluşturan Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.

Adana'nın "çok zor günler yaşadığını" kaydeden Çicftci, çok sayıda belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasının kentte moral bozukluğu yarattığını ifade etti.

OYA TEKIN VE 14 MAYIS VURGUSU

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutukluluğuna ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Çiftci, "Aziz İhsan Suç  Örgüt"  Davası'nda yargılanan 14 Mayıs'ta yeniden başlayacak duruşmalarının ardından tahliye beklentisi içinde olduklarını söyledi. Çiftçi, "14 Mayıs itibarıyla başta Oya Tekin olmak üzere bütün yol arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz" dedi.

Tekin'in Adana'nın ilk seçilmiş kadın belediye başkanı olduğunu vurgulayan Çiftci, "Oya Tekin bizim de gözbebeğimiz. Hayatını kadın politikalarına ve uyuşturucuyla mücadeleye adamış bir hukukçu" ifadelerini kullandı.

"DOSYALARIN TEMELİNDE SOMUT DELİL YOK"

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda somut delil bulunmadığını, bazı gizli tanıkların belediye başkanlarının isimlerini dahi bilmediğini söyleyen Çiftci, "Bu dosyaların temelinde somut delil yok ama gizli tanıklar ve iftiracılar var... Ülkenin dört bir yanında görev yapan hakim ve savcıları zan altında bırakmam ama Silivri'de hukuk olmadığını defalarca gördük" diye konuştu.

Ergenekon ve Balyoz davalarını hatırlatan Çiftci, bugün yaşanan süreçlerin ileride benzer şekilde değerlendirileceğini söyledi.

"HUKUK OLMADAN EKONOMİ DÜZELMEZ"

Ekonomik kriz ve hukuk arasındaki ilişkiye dikkati çeken Çiftci, hukuki öngörülebilirliğin olmadığı yerde ekonominin düzelmeyeceğini, CHP'nin ekonomi ile hukuku birbirinden ayrı değerlendirmediğini vurguladı.

Kamuoyu araştırmalarına da değinen Çiftci, yurttaşların CHP belediyelere yönelik soruşturmaları "siyasi olarak" gördüğünü ifade ederek, "Hiçbir araştırmada vatandaşın bize güvensizlik duyduğunu görmüyoruz. Aksine iktidar partisine ve onun küçük ortağına güvensizlik duyulduğunu görüyoruz. Vatandaş kendi seçme iradesine sahip çıkıyor. 'Ben seçtim, beğenmezsem ben değiştiririm ama sen benim seçtiğimi değiştiremezsin' diyor" dedi.

"KİNLE HAREKET ETMEYECEĞİZ"

Bir soru üzerine, olası iktidarlarında kinle hareket etmeyeceklerini vurgulayan Çiftci, "Kinle hareket etmenin kişiye, kurumları en kadar zarar verdiğini bizzat yaşıyoruz. Bu ülkenin tarihinde maalesef kinle, öfkeyle hareketler var. Bunların ülkeye zarar verdiğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Çiftci, CHP iktidarında bir muhalif partinin seçilmişlerine yönelik bir operasyon olmayacağını, aksine seçim mevzuatına yeni bir hüküm getirmek istediklerini kaydetti. Çiftci, "Nasıl ki milletvekilleri seçildiğinde kürsü, yasama dokunulmazlığı oluyor, belediye başkanlarına da suçüstü hali ve kesinleşmiş bir mahkeme hükmü olmadığı sürece görevleri boyunca bir dokunulmazlığın getirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. Biz kimse yargılanmasın demiyoruz, adil ve şeffah bir şekilde bağımsız mahkemelerce yargılanabiliriz. Ama peşin peşin cezalandırmaya dönerse o yargılama bugünkü yaşananlar olur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP'nin hükümet ve parti programının hazır olduğunu belirterek, saha çalışmalarını seçim hazırlığı kapsamında sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gül Çiftci: 'Belediye Başkanlarına da Görev Süresi Boyunca Dokunulmazlık Getirilmesi Gerektiğini Değerlendiriyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişi kenti ikiye böldü Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
CHP’li Veli Ağbaba’dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in ’1 milyon Euro’ iddiasına yanıt CHP'li Veli Ağbaba'dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek'in '1 milyon Euro' iddiasına yanıt
Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı
Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Rekor bütçeli “Delikanlı“ dizisi ekranlara veda ediyor Rekor bütçeli "Delikanlı" dizisi ekranlara veda ediyor

18:46
Galatasaray-Antalyaspor mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Antalyaspor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:40
“Garibanlığın gözü kör olsun“ dedirten olay
"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten olay
17:46
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı
17:27
Abdullah Kiğılı’dan Hakan Safi’ye destek
Abdullah Kiğılı'dan Hakan Safi'ye destek
16:59
Bir ilimiz ayakta 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
16:46
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı Gözler Hakan Çalhanoğlu’nu aradı
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı
16:34
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
15:34
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor Galatasaray’da bir dönem sona erdi
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray'da bir dönem sona erdi
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 18:54:52. #7.12#
SON DAKİKA: Gül Çiftci: "Belediye Başkanlarına da Görev Süresi Boyunca Dokunulmazlık Getirilmesi Gerektiğini Değerlendiriyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.