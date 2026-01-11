CHP'nin Denizli'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Süleyman Bülbül: "2028'de Türkiye'yi Hukuk Devleti Haline Getireceğiz" - Son Dakika
CHP'nin Denizli'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Süleyman Bülbül: "2028'de Türkiye'yi Hukuk Devleti Haline Getireceğiz"

11.01.2026 15:26  Güncelleme: 18:09
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Denizli'de düzenlenen mitingde Türkiye'nin geleceği için demokrasi ve hukuk devleti vurgusu yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından partinin mitinglerine devam edeceğini belirten Bülbül, halkın iktidarı için umutlu olduklarını ifade etti.

Haber: Tenzile AŞÇI Kamera: Özgür ŞENGÜL

(DENİZLİ) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Denizli'de yapılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, "Bu mitinglere devam edeceğiz ve 2028'de Türkiye'yi hukuk devleti, demokrasi ve özgürlüklerin yaşandığı, anayasal hak ve özgürlüklerin yaşandığı bir Türkiye haline getireceğiz" dedi.

CHP'nin, cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 80'incisi Denizli'de yapılıyor.

Mitinge ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Denizli'ye bereket geldi. Aydın'a bereket geldi. Biz Türkiye'ye bereket getireceğiz. Genel Başkanımızın Denizli'ye girişinde bu yağmur bizim için çok önemli. Neden önemli? Geçen yıl çiftçilere iki sulama vermiştik. Denizli'de, Aydın'da bu yağmurlar barajları dolduracak ve önümüzdeki dönemde çiftçiler bundan yararlanacak. O bakımdan Genel Başkanımız buraya bereket getirdi. Bereketli bir güne uyandık" diye konuştu.

Denizli'de 80. mitingi yaptıklarını, bu mitinglere devam edeceklerini söyleyen Bülbül, "2028'de Türkiye'yi hukuk devleti, demokrasi ve özgürlüklerin yaşandığı, anayasal hak ve özgürlüklerin yaşandığı bir Türkiye haline getireceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız ve onunla birlikte TBMM'de Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidar grubunu kuracağız. Güzel günler bizi bekliyor. Umutlu günler bizi bekliyor. Direniyoruz, sokaklardayız, meydanlardayız. Artık salonlarda değiliz, salonlarda olmayacağız. Emeklinin, çiftçinin, esnafın, gencin, işsizin hakkını iktidarımızda da çözümlerimizle savunacağız, direneceğiz ve iktidara geleceğiz. Halkın iktidarı olacağız" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşların yüzde 70'i Özlem Çerçioğlu'nu istemiyor"

Süleyman Bülbül, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde 10 gün önce tutuklu belediye başkanlarını ziyaret ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ekrem Başkan'ı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız'ı ziyaret ettim. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın selamını iletiyorum. Haksız, hukuksuz yere iftiracının Adana'yla ilişkisi olmadığı halde cezaevinde tutulan bir belediye başkanımız var. Ama ben bu soruyu Adalet Bakanı'na sormuştum. Adalet Bakanı'na 15 gün önce dedim ki 'Zeydan Başkanı haksız hukuksuz yere Aktaş'ın iftiralarıyla tutuyorsunuz. Ama Türkiye'de eski Kütahya Belediyesi'nden sonra en fazla iş yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Partili Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında savcılık tutanaklarında Aktaş'la ilgili yapmış olduğu açıklamalar olduğu halde, savcılık tutanaklarında tanıklar olduğu halde halen işlem yapmıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı haksız hukuksuz yere işlemler yapıyorsunuz. Ama delil olma ihtimali yüksek olduğu halde zabıtlara girdiği halde, AK Parti'ye geçtiğinden dolayı niçin AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında işlem yapmıyorsunuz' dedim. Sordum sorumu, hala cevap alamadım.

Biz şunu istiyoruz: Herkesin yargılanma hakkı var. Adil yargılanma hakkı var. Ama milli irade gaspçıları var. Bu milli irade gaspçılarına karşı sandık istiyoruz. Hemen sandık istiyoruz. Son yapılan anketlerde Aydın'da yüzde 70 olan vatandaş oranı Özlem Çerçioğlu'nu istemiyor artık. Sandık istiyoruz. Aydın'dan, Uşak'tan gelen vatandaşlarımız var burada. Onlar demokrasi, özgürlükler ve hemen sandık istiyorlar. Türkiye'nin geleceği için demokrasi ve özgürlüklerin kurulacağı hukuk devletinin inşasını istiyorlar. Hep birlikte kuracağız."

Kaynak: ANKA

CHP'nin Denizli'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Süleyman Bülbül: "2028'de Türkiye'yi Hukuk Devleti Haline Getireceğiz"
