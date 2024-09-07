CHP\'den Erdoğan\'a Teğmen Tepkisi

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(ANKARA) - CHP'lilerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kılıçlı yemin töreni nedeniyle teğmenleri hedef alan sözlerine tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başta olmak üzere CHP'li yöneticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kılıçlı yemin eden teğmenlere yönelik sözlerine ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak tepkilerini dile getirdi. Açıklamalar şöyle:

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın

"Üniforma giymiş kimileri askeri araç içinden bir siyasi parti ile simgelenen işaret yaptılar, sesiniz çıkmadı. Tarikatçı generalin zikir görüntüleri yayımlandı, Jandarmada toplu zikir sahneleri sızdı, aldırmadınız. Sınır ötesi operasyonlardan sorumlu generalin makam aracıyla insan kaçakçılığı, ilgi alanınıza girmedi. Şimdi Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye kılıç çeken genç teğmenleri temizlemekten söz ediyorsunuz. İki ayyaş sözlerinizi unutmuş değiliz. Gençlerin yemini orduya, ülkeye, ülkenin kurtarıcısı ve kurucusuna bağlılık yeminidir. Çekilen kılıçlar, yukarıda sayılanlara yönelik tehditlere karşı çekilmiştir. Demokrasiye yönelik darbe tehdidi, ciddi bir iştir ve günlük siyasete alet edilmemelidir. Gençlerin en onurlu ve mutlu gününden darbe sinyalleri çıkarmaya çalışmak yerine, keşke bu duyarlılığı, kendi özel kalemlerinize, Genel Kurmay Başkanı'nın yaverliklerine sızanlarda gösterebilseydiniz. Ezcümle, Genç teğmenleri rahat bırakın, ordudan elinizi çekin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek

"Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkan; kılıçlarını yalnızca ülkenin birliğini ve bağımsızlığını müdafaa etmek üzere çekecek olan Harbiyeli yeni mezun teğmenlere yönelik bu hedef gösterici tehditleri kınıyorum. Sandıktan ve demokrasiden umudunu keserek siyasi kutuplaşma ve hukuki tehditlere muhtaç düşmüş bu anlayışın hiçbir gencimizin geleceğine gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu

Kılıç subay tören üniformasının ayrılmaz bir parçasıdır. Türk Ordusu'nda kılıç ile seremoniler 100'lerce yıl öncesine dayanır. 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında kılıç çekerek, kılıçları birbirine vurma ritüeli mezuniyet törenlerinde yapılmıştır. Teğmenler "ant"larını Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için etmişlerdir. Hal böyle iken bunun altında başka bir mana aramak, art niyetin en somut göstergesidir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sözünün neresinden rahatsız oldunuz? Bu sözler üzerine teğmenlere açılacak soruşturma millete hakarettir. Aklınızı başınıza alın gencecik teğmenleri kirli siyasetinize alet etmeyin."