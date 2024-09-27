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CHP'den Cumhurbaşkanına Eleştiri

CHP\'den Cumhurbaşkanına Eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki açıklamalarını eleştirerek, genç subayları hedef göstermemesi gerektiğini ve ulusal çıkarların öncelikli olması gerektiğini vurguladı. Bağcıoğlu, Yunanistan'ın provokatif adımlarına karşı hükümetin sessiz kalmasını endişe verici bulduğunu ifade etti.

27.09.2024 10:23
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Ülkemizin en üst makamında oturan Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ulusal çıkarlarımızı ilgilendiren hayati konulara odaklanması gerekmektedir. Genç subaylarımızı hedef göstermek yerine, onları ülkemizin geleceği olarak görüp desteklemeli ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını her platformda savunmalıdır. CHP olarak, ülkemizin ulusal güvenliğini ve çıkarlarını her şeyin üstünde tutuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği New York'ta yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Bağcıoğlu, "Türkiye'nin milli güvenliği ve Mavi Vatan kavramına ilişkin önemli gelişmeler yaşanırken Sayın Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları üzüntüyle takip ettik. Ülkemizin egemenlik haklarının tehdit altında olduğu bu hassas dönemde, gündemin 'başıbozukluk içindeki kendini bilmez teğmenler' olarak nitelendirilen genç subaylarımıza odaklanması son derece endişe verici" diye konuştu.

"CHP olarak, ülkemizin ulusal güvenliğini ve çıkarlarını her şeyin üstünde tutuyoruz" ifadelerini kullanan Bağcıoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamaları üzüntüyle takip ettik. Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki provokatif adımlarına karşı sessiz kalınırken, iç meseleler üzerinden gündem oluşturulması, dış politikadaki zafiyetimizi örtbas etme çabası olarak görünmektedir. Şöyle ki: Dendias, 'Karasularını 12 mile çıkaracağız' dedi, Akdeniz'deki egemenliğimize Meis'ten parmak salladı. Cevap yok. Miçotakis, 'Mavi Vatan'ı tanımıyoruz' dedi, yine cevap yok. Yunan Sahil Güvenlik botu yakın tarihin en büyük karasuyu ihlalini yaptı. Sessiz kaldık. Eylül 1922'den bugüne ilk defa 1 Yunan askeri izinsiz topraklarımıza ayakbastı. Yine seyrettik. Sayın Cumhurbaşkanı ABD ziyaretinde Yunanistan Başbakanı ile bir araya geldi ama yine bir tepki duyamadık. Bilakis Miçotakis her şey daha da iyi olacak şeklinde açıklama yaptı. Şimdi soruyorum, bugün 27 Eylül; Preveze Deniz Zaferi'nin Yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü. Bakalım koruyamadığımız, sırtımızı döndüğümüz Mavi Vatan gündem olacak mı? Yoksa konu yine teğmenler meselesine mi gelecek?

Ülkemizin en üst makamında oturan Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ulusal çıkarlarımızı ilgilendiren hayati konulara odaklanması gerekmektedir. Genç subaylarımızı hedef göstermek yerine, onları ülkemizin geleceği olarak görüp desteklemeli ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını her platformda savunmalıdır. CHP olarak, ülkemizin ulusal güvenliğini ve çıkarlarını her şeyin üstünde tutuyoruz. Hükümeti, iç siyasete yönelik gündem oluşturma çabalarını bir kenara bırakıp, gerçek tehditlere karşı etkin ve kararlı bir tutum sergilemeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Dış Politika, Yunanistan, New York, Güncel, Son Dakika

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