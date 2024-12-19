CHP'den Hayvanların Korunması Yönetmeliğine Sert Tepki - Son Dakika
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CHP'den Hayvanların Korunması Yönetmeliğine Sert Tepki

CHP\'den Hayvanların Korunması Yönetmeliğine Sert Tepki

CHP, hayvanları koruma yönetmeliğinin belediyeler ile vatandaşları karşı karşıya getireceğini belirterek, yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin uyarılarda bulundu. Ayrıca, yeni düzenleme ile belediye meclislerine toplu öldürme kararı alma yetkisi verildiğine dikkat çekti.

19.12.2024 07:30  Güncelleme: 07:32
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Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi, geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ne ilişkin olarak belediyelerine gönderdiği uyarı metninde, yönetmelikle "Belediye ile vatandaşları karşı karşıya getirmenin" amaçlandığını belirterek, bu duruma ilişkin örnekler verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği"13 Aralık Cuma günü, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, 30 Temmuz'da Meclis'ten geçerek yasalaşan "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin detaylara yer verildi. CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, nüfusu 25 binden fazla olan tüm CHP'li belediyelere, yönetmelikte dikkat edilmesi gereken noktaları açıklayan bir uyarı metni gönderdi.

"Belediyeyle vatandaşları karşı karşıya getirmek istiyorlar"

Belediyelere gönderilen metinde, hayvan popülasyonunun kontrol altına alınamadığı durumlarda, hayvanların öldürülmesi kararının doğrudan doğruya belediye meclisleri yetkisine bırakıldığı aktarıldı. Bu durumun toplumsal tepkinin yerel idareye yönelmesine neden olacağı vurgulanan metinde, "'Popülasyonun kontrol altına alınamaması durumunda belediye meclislerine topluca öldürme kararı alma yetkisi ve sorumluluğu verilmektedir' fıkrası, belediyeyle vatandaşları karşı karşıya getirmek istenmesinin en açık örneğidir" denildi.

Ötanazi kararı belediye meclisine kalacak

Yeni düzenlemeye göre, barınağı olmayan yerel yönetimlerin topladıkları hayvanları en yakın barınağa bırakması gerektiğine ilişkin madde, metinde "En yakın barınağın kapasitesinin uygun olup olmadığına bakılmaksızın hayvanları kabul etme zorunluluğu getirilmiştir. Böylece belediye meclislerince ötanazi kararı aldırabilmenin önü açılmaktadır" şeklinde açıklandı.

Sorumluluklara karşı, 'Mali destek yetersiz' eleştirisi

Yönetmelikte sahiplenmeye konulan şartlara dikkat çekilen metinde, bu durumun sahiplenmeyi özendirmediği gibi üstüne imkansız kılacağı dolayısıyla barınaklardaki popülasyonun artacağı vurgulandı. Metinde, ayrıca belediyelere yüklenen sorumluluklara karşın, bu sorumlulukları karşılayacak ölçüde mali destek verilmediği kaydedilerek "Bunun sağlanmaması durumunda, belediyeleri ayrı bir mali çıkmaz beklemektedir" ifadesi yer aldı.

"Nihai hedef sokak hayvanlarını yok etmek"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediyelere gönderilen uyarı metnine ilişkin soruları yanıtladı. Barınaklardaki sokak hayvanları sayısının yönetilebilir seviyeyi aştığını söyleyen Zeybek, yasanın nihai hedefinin sokak hayvanlarını yok etmek olduğuna dikkat çekti.

"Bu kadar yükü belediyelere yüklüyorsanız İller Bankası payını yükseltin"

Zeybek, "Hayvanların bakım giderleri de artık belediyeler açısından yönetilmesi gereken bir mesele. Belediyelerin veteriner işlerine ayırdıkları bütçe yüzde 2-3'lerin üzerine çıkmış durumda. Bu kadar yükü belediyelere yüklüyorsanız o zaman İller Bankası payını yüzde 6'dan 7-8'e çıkarın, vergi gelirlerinden payını artırın. Geçmişte hiç aklımıza gelmeyen kalemler, şimdi belediyelerin yapması gerekenler arasında yer alıyor ama gelirlerinde bir artış yok" ifadesini kullandı.

"Sorumlular görevden alınsın" talimatı

Öte yandan Mamak Belediyesi, 14 Aralık Cumartesi günü, Kutludüğün Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi'ndeki hayvanlara kötü muamele yapıldığı görüntülerle gündeme gelmişti. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile görüşerek, sorumluların görevden alınmasını istedi. Bunun üzerine Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nihat Toprak görevden alındı.

"Mamak Belediyesi'nin bakımevinde herkesin için rahatlatacak bir çalışma yapacağız"

Zeybek, Mamak'taki görüntülere ilişkin olarak ise, "Bu bakımevine bir kaynak ayıracağız. Hızlı biçimde hayvanseverlerin de itiraz ettiği kimi yapıların ortadan kaldırılması ve ek hizmet binalarının yapılması için çalışmaya başlıyoruz. Herkesin içini rahatlatacak bir çalışma yapıldığını herkese göstereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Hayvanların Korunması Yönetmeliğine Sert Tepki - Son Dakika

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