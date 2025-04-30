CHP'den İklim Krizi İçin Tarımsal Önlem Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den İklim Krizi İçin Tarımsal Önlem Çağrısı

Hüseyin Yıldız, iklim krizinin tarımı felç ettiğini ve acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

30.04.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) – CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Türkiye genelinde son aylarda yaşanan zirai don, kuraklık ve su sorununun tarımı felç ettiğini belirterek, iklim krizine karşı acil ve bilimsel temelli önlemler alınması çağrısında bulundu. Yıldız, "Tarım artık iklimin insafına bırakılmış durumda. Üretici tarlasına giremiyor, sulama yapamıyor, ürününü kaybediyor. Bu tablo sadece çiftçiyi değil, 85 milyon yurttaşı ilgilendiriyor. Çünkü üretim düşerse sofraya ekmek, manava meyve, pazara sebze gelmez" dedi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde son aylarda yaşanan zirai don, kuraklık ve su sorununun tarımı felç ettiğini belirtti. İklim krizine karşı acil ve bilimsel temelli önlemler alınması çağrısında bulunan Yıldız, iklim değişikliğinin etkilerinin artık bilimsel bir tartışma değil, somut bir gerçeklik olduğunu vurguladı.

Yıldız, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin pek çok bölgesinde yaşanan afet niteliğindeki hava olaylarına dikkat çekerek, Çukurova gibi yılın neredeyse tamamında üretim yapılan, narenciyenin kalbi olan bölgede şubatta eksi 6-8 derecelerin görüldüğünü; narenciye, patates, karpuz, marul, kayısı, şeftali ve daha birçok ürünün don yüzünden büyük zarar gördüğünü, buğdayda bile hasar olduğunu kaydetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir üreticinin 120 dönümlük buğday tarlasını zirai don sonrası sürmek zorunda kaldığını, yerine ekim yapmak istediği yeni ürün için de DSİ'nin su vermediğini aktaran Yıldız, "Bir üretici düşünün; tohum, gübre, mazot masrafını yapıyor, ürününü yetiştiriyor ama dondan sonra tüm emek heba oluyor. Üstüne bir de sulama yapılamadığı için yeni ekim de yapılamıyor. Bu, tarımsal iflastır" ifadelerini kullandı.

"Sadece çiftçi değil, tarım sanayisi ve istihdam da etkileniyor"

Zirai don felaketinin etkilediği bir diğer bölgenin ise Manisa olduğunu ifade eden Yıldız, martın son günlerinde Salihli ve çevresindeki Sultaniye üzüm bağlarında büyük zarar oluştuğunu belirtti. Yıldız, "Bağlar erkenden uyanıyor, gözler açıyor, ardından gelen ani soğuk her şeyi bitiriyor. Üzüm, kayısı, erik gibi meyvelerdeki zarar bazı yerlerde yüzde 100'e ulaştı. Üretici bağını söküp patates ekimine geçiyor. Çünkü bağcılık artık riskli yatırım haline geldi. Bu tablo sadece çiftçiyi değil, ihracatı, tarım sanayisini, istihdamı da etkiliyor" dedi.

"Aydın'da çiftçiye 'tarlanın yarısına su yok' deniyor"

Aydın'da ise kuraklık kaynaklı su krizinin çiftçiyi üretimden soğuttuğunu vurgulayan Yıldız, Valilik kararıyla tarım alanlarının sadece yüzde 50'sine su verileceğini hatırlattı. Yıldız, "Tarım alanlarının yarısına su verilmeyeceği ilan ediliyor ama çiftçiye hangi ürünle kuru tarım yapacağı, o ürünün verimi, pazarı, desteği konusunda hiçbir bilgi verilmiyor. Çiftçi belirsizlikle baş başa. Tarım Bakanlığının 2025 itibariyle uygulamaya koyduğu 'planlı üretim' sistemi daha başlamadan çöktü" ifadelerini kullandı.

Yıldız, Büyük Menderes Havzası'nda 2021'den bu yana her yıl sulama planlaması yapıldığını ama bu yıl ilk kez tarım arazilerinin yarısına su verilmeyeceği kararının açıkça ilan edildiğini belirterek, "Bu, aslında 'üretim yapmayın' demektir. Peki çiftçi nasıl geçinecek? Tarım dışına itilen bu insanlara alternatif bir planınız var mı" diye sordu.

"İklim krizine dirençli tarım için bilimsel politika gerekiyor"

Yıldız, tarımda yaşanan felaketlerin sadece doğa kaynaklı değil, siyasi sorumlulukla da bağlantılı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"İklime bağlı risklerin giderek arttığı artık herkesin malumu. Fakat bu risklere karşı alınan önlemler yok denecek kadar az. Felaket sonrası tespit komisyonları kuruluyor ama bu sistem üreticinin zararını karşılamıyor. Tarım Sigortaları Kurumunun (TARSİM) kapsama alanı dar, ödemeler yetersiz. Tarımda sigorta sistemi yeniden ele alınmalı. En önemlisi, iklim krizine karşı dirençli bir tarım politikası oluşturulmalı. Yeni iklim koşullarına dayanıklı tohum ve ürün çeşitleri geliştirilmeli, havza bazlı üretim planlaması yeniden tasarlanmalı, sulama altyapısı yenilenmeli. Bilim, üniversite, ziraat mühendisleri bu sürecin merkezine alınmalı."

"Bugün adım atılmazsa, yarın çok geç olabilir"

Tarımda yaşanan felaketlerin sadece kırsalda hissedilmediğini, etkisinin şehirdeki tüketiciye kadar ulaştığını ifade eden Yıldız, "Bugün üreticinin tarlasında yanan ürün, yarın sofraya gelemeyecek. Gıda fiyatları zaten yüksek, üretim düşerse en temel ürünler bile ulaşılamaz hale gelir. Bu nedenle çiftçinin yaşadığı kriz sadece bir kırsal sorun değil, ulusal bir krizdir. Açlık ve kıtlık uyarısı yapmak istemiyoruz ama gidişat bu yönde" dedi.

Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ve tüm ilgili kurumları derhal ortak bir "İklim Krizi ve Tarım Güvenliği Eylem Planı" hazırlamaya davet ederek, "Çiftçi yalnız bırakılmamalı. Tarım kaderine terk edilemez. Bugün adım atılmazsa, yarın çok geç olabilir" uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Hüseyin Yıldız, Milletvekili, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Ekmek, Aydın, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den İklim Krizi İçin Tarımsal Önlem Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
28 çocuğu ve 250’den fazla torunu var 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı 28 çocuğu ve 250'den fazla torunu var! 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
00:10
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
15:04
Ünlü iş insanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Ünlü iş insanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
14:53
CHP’li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi
CHP'li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi
14:51
Sivas’ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
Sivas'ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
14:42
12 yıldır komada olan Michael Schumacher’den duygulandıran hareket
12 yıldır komada olan Michael Schumacher'den duygulandıran hareket
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:38
Murat Ongun’un eşinden akla ziyan ifade
Murat Ongun'un eşinden akla ziyan ifade
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 10:21:26. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den İklim Krizi İçin Tarımsal Önlem Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.