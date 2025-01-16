CHP'den Milli Eğitim Bakanı'na Kırmızı Kart: İstifa Çağrısı - Son Dakika
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CHP'den Milli Eğitim Bakanı'na Kırmızı Kart: İstifa Çağrısı

CHP\'den Milli Eğitim Bakanı\'na Kırmızı Kart: İstifa Çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifasını istedi ve bakanlık önünde yapılan basın açıklamasıyla bakanın karnesini verdi. Özçağdaş, eğitim sistemindeki sorunları sıralayarak, Bakan Tekin'in laik, bilimsel, kamusal ve eşitlikçi eğitimi sağlayamadığını ifade etti.

16.01.2025 14:55  Güncelleme: 15:00
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapabileceği en iyi şey istifa etmesidir. Buradan Sayın Bakanın kendisine kırmızı kartı tüm ülkemiz adına gösteriyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığında, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ve Artvin Milletvekili Amiri Uğur Bayraktutan'dan oluşan heyet, Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. CHP'li Özçağdaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılının yarın yarıyıl tatiline gireceğini belirterek, "Yarın ilk 4 yılın dışındaki öğrencilerimiz karnelerini alacaklar. Tabii öğrencilerimiz çok çalışıyorlar, çok emek sarf ediyorlar. Onların mutluluğunu bozmamak için maalesef aynı başarıyı gösteremeyen Milli Eğitim Bakanının karnesini bir gün önceden vermeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

Eğitim sistemindeki sorunları sıralayan Özçağdaş, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in okullarda laik, bilimsel, kamusal, parasız, eşitlikçi eğitimi sağlayamaması ve hatta bunlara sürekli saldırması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'ne, yurttaşlarımıza, devletimize yapabileceği en iyi şey istifa etmesidir. Buradan Sayın Bakanın kendisine kırmızı kartı tüm ülkemiz adına gösteriyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından, Özçağdaş ve beraberindeki milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için hazırladıkları karneyi bakanlığın önüne bıraktı.

Haber-Kamera: Umutcan ÖREN- Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP'den Milli Eğitim Bakanı'na Kırmızı Kart: İstifa Çağrısı - Son Dakika

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