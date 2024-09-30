CHP'den Sağlık Çalıştayı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Son Dakika
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CHP'den Sağlık Çalıştayı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

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CHP'nin düzenlediği bir çalıştayda sağlık alanında karşılaşılan sorunlar ele alındı. Sağlık çalışanlarının yasal hakları, evde bakım hizmetleri ve ruh sağlığı merkezlerinin kapasitesi gibi konular tartışıldı. Yapılan sunumlar sonucunda, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik çözümler önerildi.

30.09.2024 19:27  Güncelleme: 20:46
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(ANKARA) - CHP'nin düzenlediği Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı Programı'nda grup çalışmaları ve rapor hazırlamaları yapıldı. Meslek örgütlerinin, sağlık çalışanlarının ve milletvekillerinin hazırladığı projelerin sunumları gerçekleştirildi.

CHP, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı düzenledi. Açılış konuşmalarının ardından meslek örgütleri, sağlık çalışanları ve milletvekilleri  sağlık alanındaki sorunlar ve çözümlerine yönelik hazırladıkları raporların sunumları ve detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Sunumlarda, sağlık alanında yaşanan sorunlardan; evde bakım konusunda aile hekimleri yeterli durumda olmaması, sağlık çalışanlarının yasal haklarının korunmaması, haftalık çalışma saatlerinin fazla olması, iş güvencesinin yeteri kadar sağlanmaması, mevcut olan toplum ruh sağlığı merkezlerinin kapasitesinin az olması, ruh sağlığı merkezlerinde hekim dışı personele istihdamın yeteri kadar sağlanmaması, Sağlık Bakanlığı'nın koruyucu sağlık hizmetleri için yeterli para ayırılmaması, aşı üretiminde destek sağlanmaması gibi konular gündeme getirildi.

Sağlık alanında yaşanan sorunlara yönelik çözümler konusunda ise; diş hekimlerinin istihdamının artırılması ve iş yüklerinin azaltılması, halk sağlığı merkezlerinin ev ziyaretlerinde bulunup hizmet verdiği toplumu tanımasının sağlanması ve evde bakım hizmeti vermesi, sağlık çalışanlarının haklarının yasal zeminde güvence altına alınması, koruyucu ruh sağlık hizmetlerinin daha kapsamlı hale getirilmesi, iş barışını sağlayacak ve sağlık çalışanlarının haklarının verilmesi konusunda etkili bir finansman modeli gerçekleştirilmesi, uluslararası standartlarda aşı üretiminin desteklenmesi gibi önerilerde bulunularak konu detaylı bir şekilde değerlendirildi.

CHP\'den Sağlık Çalıştayı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Kaynak: ANKA

Politika, Sağlık, Güncel, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Sağlık Çalıştayı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Son Dakika

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