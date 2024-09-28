CHP'den Teknofest Adana 2024'e Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Teknofest Adana 2024'e Destek

CHP\'den Teknofest Adana 2024\'e Destek

CHP'li Bağcıoğlu, Türk Yıldızları'nın Teknofest Adana 2024'te gösteri yapacak olmasını memnuniyetle karşıladı.

28.09.2024 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Yıldızları'nın, Teknofast Adana 2024'de gösteri düzenleyecek olmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Tasarruf yapılacak birçok farklı alan varken, milli şuuru ve halkımızın havacılığa olan sevgisini pekiştiren bu faaliyetlerin iptal edilmesi kabul edilemez. Teknofest Adana ile birlikte bu yanlıştan dönüldüğünü görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Yıldızları'nın Teknofest Adana 2024'te yeniden göklerde olacağı haberini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz aylarda Türk Yıldızları birçok gösteri uçuşu, tasarruf tedbirleri gerekçesiyle iptal edilmişti. Özellikle İzmir'in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül'de gösteri uçuşlarının yapılmaması, bizleri derinden üzmüştü. O dönemde yetkililere defalarca uyarıda bulunmuş ve bu faaliyetlerin sadece birer gösteri değil, milli şuuru yüksek tutan, gençleri pilot olmaya özendiren, askeri personelin moral ve motivasyonunu artıran, ülkemizin havacılık kabiliyetini sergileyen harekat eğitimleri olduğunu ifade etmiştik.

"Bu gelişme, pilotlarımızın üstün yeteneklerini bir kez daha dosta düşmana gösterecek..."

Bugün, Türk Yıldızları'nın Teknofest Adana 2024'te gökyüzüne yeniden çıkacağını öğrenmek bizleri sevindirdi. Bu gelişme, gençlerimizi havacılığa teşvik edecek, milli gururumuz olan pilotlarımızın üstün yeteneklerini bir kez daha dosta düşmana gösterecek önemli bir adımdır. Ancak unutulmamalıdır ki, güzel yurdumuzun her köşesinin kurtuluş günleri ayrı ayrı büyük öneme sahiptir. İzmir'in Kurtuluşu, Büyük Taarruz'la başlayan bağımsızlık mücadelesinin taçlandığı simge bir gündür. Türk Yıldızları'nın bu gibi milli günlerde de gökyüzünde olmaması, halkımız için büyük bir eksikliktir.

"Yanlıştan dönüldüğünü görmek bizleri mutlu ediyor"

Tasarruf yapılacak birçok farklı alan varken, milli şuuru ve halkımızın havacılığa olan sevgisini pekiştiren bu faaliyetlerin iptal edilmesi kabul edilemez. Teknofest Adana ile birlikte bu yanlıştan dönüldüğünü görmek bizleri mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte, başta İzmir'in kurtuluşu olmak üzere tüm milli bayramlarda Türk Yıldızları'nın ve SOLOTÜRK'ün, tasarruf tedbirlerine takılmadan gökyüzünde yer almasını bekliyoruz. Bu vesileyle, tüm gençlerimizi havacılık tutkusunu yerinde yaşamak ve Türk Yıldızlarımızı izlemek için Teknofest Adana'ya davet ediyoruz. Ülkemizin havacılık alanındaki gururu olan bu gösteriler, genç nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edecek."

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Etkinlikler, Havacılık, Teknofest, Politika, Güncel, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Teknofest Adana 2024'e Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
22:58 Prens Selman’dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil Prens Selman'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil
21:01 Cimbom son dakikada yıkıldı Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı Cimbom son dakikada yıkıldı! Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
19:52 Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi Ahu Tuğba’nın kızının verdiği cevap olay Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 08:43:21. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'den Teknofest Adana 2024'e Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement