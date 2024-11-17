CHP\'den \'Yenidoğan Çetesi\' Davasına Müdahillik Talebi

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "yenidoğan çetesi" davasına ilişkin "Müdahillik talebimiz var. Gerçekleşirse müdahil olarak bulunacağız ama eninde sonunda biz CHP olarak bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kamuoyunda "yenidoğan çetesi" olarak bilinen, dünyaya yeni gelen bebekleri özel hastaneye sevk ederek ölümlerine sebep olan hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik açılan davanın ilk duruşması yarın yapılacak. 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı, Bakırköy 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek davanın duruşması öncesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Olayın sürecini anlatan Şahbaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun, dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğuna dikkati çekti. Şahbaz, şunları söyledi:

"Esas olan sadece bu çete elemanlarının yargılanması değildir. Burada 'sağlıkta dönüşüm' denilerek özel hastanelere alan açan, sağlığın özelleştirilmesi, sağlığın ticarileştirilmesi ve sağlığın bir kar alanına dönüştürülmesinin sonucunda daha çok kar elde etmek, menfaat temin etmek isteyen çetelere alan açılmıştır. Bu, sadece buz dağının görünen yüzüdür. 2018 yılından önce 2011 yılında bu suçların işlendiği, dava konusu edildiği yönünde birtakım başvurular var, dosyalar var. Yani bu olay aslında çok önceden süregelen bir sürecin artık dışa vurmuş, patlamış hali. Bebeklerimiz katledildi. SGK dolandırıldı. Kamu kaynakları çete menfaatlerine aktarıldı. Biliyoruz ki bu olay sadece bu 19 hastaneyle sınırlı değil. Diğer özel hastanelerin servislerinin birtakım şirketler tarafından kiraya verilerek işletildiğini de biliyoruz. Yarın bu dava başlayacak. Biz orada olacağız. Müdahillik talebimiz var. Gerçekleşirse müdahil olarak bulunacağız ama eninde sonunda biz CHP olarak bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz fakat burada yargılanan sadece çete elemanları değildir. Ülkemizde insanlarımız için artık bir can güvenliği sorunu haline dönüşmüş olan sağlıkta özelleştirme, ticarileşmedir. Sağlıkta dönüşüm denilen özelleştirmeci sağlık politikalarıdır.

"Sağlık Bakanı'nın istifa etmesini istiyoruz"

Bu davada baktığımız zaman 47 çete üyesinin 22'sinin tutuklu olmak üzere yargılandığını görüyoruz. Burada sadece bu çete elemanları sorumlu değil. Bunlara göz yuman, bu olaylar olurken görmezlikten gelen, etkin bir şekilde denetlemeyen ve bu çetelere yol veren, alan açan yetkililerin de görevden alınarak yargılanmalarını istiyoruz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün yetkililerinin yargılanmalarını istiyoruz. Sayın Sağlık Bakanı'nın, bu işin sorumlusu olan kişi sıfatıyla bu ülkede Sağlık Bakanlığı yapmasının artık bu ülkede hepimizin, 85 milyon insanımızın can güvenliği açısından bir tehlike olduğunu görüyoruz ve istifa etmesini istiyoruz. Çünkü şu anda hala yetkili konumdadır. Bu sorumlu kişileri, denetlemekle yükümlü olan, bu olaya yol veren yetkilileri koruması ve soruşturmanın salahiyeti açısından da bu görevden el çektirilmesi gerekir. Yarın 09.30'da adliye önünde basın açıklaması gerçekleştireceğiz ve davayı takip edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de hem çete üyelerinin cezalandırılması hem de bu suçun işlenmesinde göz yuman, ihmal eden, görmemezlikten gelen yetkililerin de cezalandırılması için bu davanın peşinde olacağız. Bebeklerimizin adaleti için buradayız."