CHP'den 'Yenidoğan Çetesi' Davasına Müdahillik Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den 'Yenidoğan Çetesi' Davasına Müdahillik Talebi

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, davayı sonuna kadar takip edeceklerini belirtti.

17.11.2024 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "yenidoğan çetesi" davasına ilişkin "Müdahillik talebimiz var. Gerçekleşirse müdahil olarak bulunacağız ama eninde sonunda biz CHP olarak bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kamuoyunda "yenidoğan çetesi" olarak bilinen, dünyaya yeni gelen bebekleri özel hastaneye sevk ederek ölümlerine sebep olan hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik açılan davanın ilk duruşması yarın yapılacak. 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı, Bakırköy 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek davanın duruşması öncesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Olayın sürecini anlatan Şahbaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun, dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğuna dikkati çekti. Şahbaz, şunları söyledi:

"Esas olan sadece bu çete elemanlarının yargılanması değildir. Burada 'sağlıkta dönüşüm' denilerek özel hastanelere alan açan, sağlığın özelleştirilmesi, sağlığın ticarileştirilmesi ve sağlığın bir kar alanına dönüştürülmesinin sonucunda daha çok kar elde etmek, menfaat temin etmek isteyen çetelere alan açılmıştır. Bu, sadece buz dağının görünen yüzüdür. 2018 yılından önce 2011 yılında bu suçların işlendiği, dava konusu edildiği yönünde birtakım başvurular var, dosyalar var. Yani bu olay aslında çok önceden süregelen bir sürecin artık dışa vurmuş, patlamış hali. Bebeklerimiz katledildi. SGK dolandırıldı. Kamu kaynakları çete menfaatlerine aktarıldı. Biliyoruz ki bu olay sadece bu 19 hastaneyle sınırlı değil. Diğer özel hastanelerin servislerinin birtakım şirketler tarafından kiraya verilerek işletildiğini de biliyoruz. Yarın bu dava başlayacak. Biz orada olacağız. Müdahillik talebimiz var. Gerçekleşirse müdahil olarak bulunacağız ama eninde sonunda biz CHP olarak bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz fakat burada yargılanan sadece çete elemanları değildir. Ülkemizde insanlarımız için artık bir can güvenliği sorunu haline dönüşmüş olan sağlıkta özelleştirme, ticarileşmedir. Sağlıkta dönüşüm denilen özelleştirmeci sağlık politikalarıdır.

"Sağlık Bakanı'nın istifa etmesini istiyoruz"

Bu davada baktığımız zaman 47 çete üyesinin 22'sinin tutuklu olmak üzere yargılandığını görüyoruz. Burada sadece bu çete elemanları sorumlu değil. Bunlara göz yuman, bu olaylar olurken görmezlikten gelen, etkin bir şekilde denetlemeyen ve bu çetelere yol veren, alan açan yetkililerin de görevden alınarak yargılanmalarını istiyoruz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün yetkililerinin yargılanmalarını istiyoruz. Sayın Sağlık Bakanı'nın, bu işin sorumlusu olan kişi sıfatıyla bu ülkede Sağlık Bakanlığı yapmasının artık bu ülkede hepimizin, 85 milyon insanımızın can güvenliği açısından bir tehlike olduğunu görüyoruz ve istifa etmesini istiyoruz. Çünkü şu anda hala yetkili konumdadır. Bu sorumlu kişileri, denetlemekle yükümlü olan, bu olaya yol veren yetkilileri koruması ve soruşturmanın salahiyeti açısından da bu görevden el çektirilmesi gerekir. Yarın 09.30'da adliye önünde basın açıklaması gerçekleştireceğiz ve davayı takip edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de hem çete üyelerinin cezalandırılması hem de bu suçun işlenmesinde göz yuman, ihmal eden, görmemezlikten gelen yetkililerin de cezalandırılması için bu davanın peşinde olacağız. Bebeklerimizin adaleti için buradayız."

CHP\'den \'Yenidoğan Çetesi\' Davasına Müdahillik Talebi
Kaynak: ANKA

Zeliha Aksaz Şahbaz, Yenidoğan Çetesi, Yenidoğan, Politika, Güncel, Sağlık, Hukuk, Yargı, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den 'Yenidoğan Çetesi' Davasına Müdahillik Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
17:11 AK Partili Varank’tan ihracı istenen teğmenler için “FETÖ“ benzetmesi AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için "FETÖ" benzetmesi
14:17 Ziraat Bankası’ndan CHP’li vekilin 1 milyar TL’lik logo değişimi iddiasına yanıt Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt
12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
12:07 Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa ile Nil Karaibrahimgil aynı sahneyi paylaştı Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile Nil Karaibrahimgil aynı sahneyi paylaştı
11:58 Jake Paul, Boks Dünyasının Efsanesi Mike Tyson’ı Mağlup Etti, Sunucu Gözyaşlarına Hakim Olamadı Jake Paul, Boks Dünyasının Efsanesi Mike Tyson'ı Mağlup Etti, Sunucu Gözyaşlarına Hakim Olamadı
11:40 Dünya’da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı Dünya'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı
11:17 Şantiyede çalıştırmak istedikleri kepçe devrildi, 2 genç hayatını kaybetti Şantiyede çalıştırmak istedikleri kepçe devrildi, 2 genç hayatını kaybetti
11:10 Mike Tyson’u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu Mike Tyson'u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu
11:07 Evlenmeyi kabul etmeyen kızlarını sokak ortasında boğmaya çalıştılar Evlenmeyi kabul etmeyen kızlarını sokak ortasında boğmaya çalıştılar
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:53 Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 19:20:28. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'den 'Yenidoğan Çetesi' Davasına Müdahillik Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.