CHP'den YHT Hattı Sorunlarına Dikkat Çekildi

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda sefer sayısı ve hizmet kalitesine ilişkin sorunları TBMM gündemine taşıdı. Açıkel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, hattın artan yolcu talebini karşılamada yetersiz kaldığı ve yolcu şikayetlerinin arttığını ifade etti.

Açıkel, soru önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin en kalabalık ve ekonomik açıdan en hareketli iki şehri arasındaki yolcu talebini karşılamada yetersiz kalmaktadır. Özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde sefer aralıkları uzun olmakta, bilet temini zorlaşmakta ve vatandaşlarımızın seyahat planlamasında aksaklıklar meydana gelmektedir. Bu durum, hattın bir kamu hizmeti olarak erişilebilirliğini ve etkinliğini olumsuz etkilemektedir. Buna ek olarak, son dönemde YHT'lerde yolcular tarafından dile getirilen çeşitli hijyen ve temizlik şikayetleri kamuoyuna yansımıştır. Koltuk ve tuvalet temizliği, vagondaki genel düzen, iklimlendirme sistemlerinin tutarlılığı gibi hizmet kalitesi unsurları, yolcu memnuniyetini doğrudan etkilemektedir."

Ayrıca, yolculuğun önemli bir kısmında, hattın bazı bölgelerinde mobil iletişim hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Tünellerde ve kırsal geçişlerde telefon şebekesinin çekmediği veya mobil internet bağlantısının zayıf olduğu gözlemlenmekte; bazı durumlarda yolcular tamamen iletişimsiz kalmaktadır. Bu durum, acil hallerde güvenlik ve haberleşme sorunlarına yol açmakta, iş insanları, öğrenciler ve uzaktan çalışan vatandaşlar açısından ise verimlilik kaybı ve ciddi zaman kaybına sebep olmaktadır."

Açıkel, Bakan Uraloğlu'ndan şu soruların yanıtlanmasını talep etti:

"-

Ankara–İstanbul YHT hattında günlük karşılıklı sefer sayısı, yolcu talebini karşılamak açısından yeterli bulunmakta mıdır? Bu değerlendirme son beş yılda nasıl değişmiştir?

- Söz konusu hatta sabah (06.00–09.30) ve akşam (17.00–20.00) zirve saatlerinde ortalama doluluk oranı nedir?

- Doluluk oranlarının yüksek seyrettiği saat dilimlerinde ek sefer planlaması yapılmakta mıdır?

- Ankara–İstanbul hattında son iki yıl içinde kaç sefer gecikmeli gerçekleşmiş, kaç sefer iptal edilmiştir? Gecikme ve iptallerin başlıca gerekçeleri nelerdir?

- Tren içi temizlik ve hijyen standartları hangi kriterlere göre belirlenmektedir? Her sefer sonrası ve gün sonu temizlik uygulamaları nelerdir?

- YHT setlerinde iklimlendirme, internet erişimi ve elektrik prizleri gibi hizmetlere ilişkin asgari performans kriterleri var mıdır? Varsa kamuoyuna açık mıdır?

- Son iki yıl içinde Ankara–İstanbul hattına ilişkin iletilen yolcu şikayet sayısı nedir? Bu şikayetlerin konulara göre dağılımı nasıldır'Artan yolcu talebi karşısında yeni tren seti temini veya sefer sıklığını artırmaya yönelik kısa ve orta vadeli bir yatırım planı bulunmakta mıdır?

- Ankara–İstanbul hattında hizmet kalitesini artırmak amacıyla 2026 yılı içinde planlanan somut iyileştirmeler nelerdir?

- Ankara–İstanbul YHT hattında, özellikle tünel ve kırsal geçişlerde yolcuların telefon şebekesi ve mobil internet hizmetlerinde yaşadığı kesintiler ile zayıf bağlantı sorunlarının nedeni nedir? Bu sorun hangi hat bölgelerinde ve hangi saatlerde daha yoğun olarak gözlemlenmektedir?

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ tarafından, Ankara–İstanbul YHT hattındaki tünel ve kırsal bölgelerdeki mobil iletişim kesintileri ve zayıf bağlantı sorunlarıyla ilgili herhangi bir tespit, inceleme veya çalışma yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçları nelerdir ve bu sonuçlara dayanarak alınan önlemler nelerdir?"