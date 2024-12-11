CHP Ekonomi Masası Turu: Adana ve Mersin'e Gidiyor

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Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP ekonomi masası, yaptığı il gezilerine Adana ve Mersin ile devam ediyor. CHP'nin gölge Hazine ve Maliye Bakanı Yalçın Karatepe, "30 bin liralık asgari ücret çağrısı toplumda olumlu karşılık buluyor. CHP'ye büyük bir ilgi var. Anketlerde 'kararsız' denilen kısmın yüzünü CHP'ye çevirdiğini hissediyoruz. Bize mesafeli duranın bile bizden beklentisi var" dedi.

CHP'nin ekonomi kurmayları, partinin ekonomi konusundaki yol haritasını anlatmak ve parti programını oluşturmak üzere, 20 Kasım'da Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek ekonomi turunu başlatmıştı. Bugün, Adana ve yarın Mersin ile devam edecek olan ekonomi turunun Mart 2025'e kadar tamamlanması bekleniyor.

Esnaf ziyareti, meslek odaları, STK'ların temsilcileri ve halk buluşmalarının yapıldığı gezilerde, CHP'nin iktidarında Türkiye ekonomisinin nasıl yönetileceği konuşuluyor. CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe koordinasyonunda milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile il örgütlerinin katıldığı geziler her hafta Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam ediyor.

"Kendimi, 'Bir sonraki ekonomi bakanıyım' diye tanıtıyorum"

Ekonomi turuyla ilgili aralarında ANKA Haber Ajansı'nın da olduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Karatepe, vatandaşların CHP'nin yetkin bir kadroyla sahada olmasından memnun olduklarını gözlemlediğini aktardı. Karatepe, şunları söyledi:

"Kendimi, 'Ben bir sonraki ekonomi bakanıyım, beklentiniz nedir' diye tanıtıyorum. Her kesimle buluşuyoruz. İşçi, işveren, sendikalar, esnaf odaları, emek ve meslek örgütleri. Çarşı, pazar dolaşıyoruz, çok yoğun geçiyor. Gitmeden hazırlık yapıyoruz. Gideceğimiz şehrin ihracat istatistikleri, nüfusu, rekabet endeksindeki yeri, turizmi, teknolojik altyapısı, demografik verileri, işsizlik ödeneği alanların oranı, sendikalı çalışanların oranı gibi ekonomik verilere çalışıyoruz.

"Gittiğimiz her yerde 'Seçim yok, niye dolaşıyorsunuz'diye soruyorlar"

Gittiğimiz her yerde, 'Seçim yok, niye dolaşıyorsunuz' diye soruyorlar. Seçim döneminde otobüsle gelip ekonomi, eğitim anlatılmasına alışmışlar. 'Biz seçim kampanyası için gelmedik, parti programı yazıyoruz, sizin fikirlerinizi almak için geldik' diyoruz. Çok şaşırıyorlar, 'Seçim dışında böyle gelen olmamıştı' diyorlar."

"Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, eleştiriler ve beklentiler ortak"

Her il gezisi sonrasında, alınan talepler ve eleştiriler doğrultusunda raporlar oluşturulduğunu ifade eden Karatepe, "Bu raporlarda beklentiler, tespitler ve CHP'nin bu konuda neler yapabileceği yer alıyor. Biz bu raporlar doğrultusunda parti programımızı ve hükümet programımızı oluşturuyoruz. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, eleştiriler ve beklentiler ortak. Edirne ile Gaziantep'teki insanların yerel gündemleri olsa da benzer şeyleri anlatıyorlar. Biz planlamaya dayalı bir ekonomik modelden bahsediyoruz. Ciddi bir planlama ihtiyacı var. Sadece tarım sektörü değil, Türkiye'nin bütünleşik bir kalkınma modeline ihtiyacı var."

"Televizyonlardaki gündemle halkın gündemi çok farklı"

Sokağın gündeminin medyada konuşulandan farklı olduğunu söyleyen Karatepe, "Kimse bize 'Aday kim' diye sormuyor. Televizyonlardaki gündemle halkın gündemi çok farklı. Asgari ücret, emekli maaşı konuşuluyor. Vatandaş, 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim, Kürt meselesi ne olacak' demiyor" ifadesini kullandı.

"Anketlerde 'kararsız' denilen kısmın yüzünü CHP'ye çevirdiğini hissediyoruz"

CHP'nin 30 bin liralık asgari ücret çağrısının toplumda olumlu karşılık bulduğunu belirten Karatepe, "Esnaf, işveren yüksek buluyor ama Genel Başkan'ın açıkladığı destekleri anlatıyoruz, 'Bu aynı zamanda senin müşterinin de geliri' diyoruz, hak veriyorlar. CHP'ye büyük bir ilgi var. Anketlerde 'kararsız' denilen kısmın yüzünü CHP'ye çevirdiğini hissediyoruz. Bize mesafeli duranın bile bizden beklentisi var" değerlendirmesinde bulundu.