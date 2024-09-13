CHP Emek Bürolarını Yeniden Hayata Geçiriyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "101'inci yaşına ulaşan partimizin siyasi geleneğinde önemli bir yere sahip olan emek bürolarını yeniden örgütlüyoruz, yeniden hayata geçiriyoruz." dedi.

Özel, İzmit ilçesinden bir otelde düzenlenen Emek Büroları Akademik Kurul Toplantısı'na katıldı.

Basın kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Özel, emek bürolarının önemine değinerek, bu kapsamda yapılan çalışmalardan bahsetti.

Özel, emek bürolarının CHP'ye iktidar yürüyüşünde vereceği katkıya değinerek, CHP'nin bir hafta süren bir Değişim Kurultayı yaptığını hatırlattı.

CHP'nin hedeflerini anlatan Özel, "CHP iktidara gidiyor. 2025 yılının kasım ayı, Sayın Erdoğan'a bir çağrı yaptığımız tarihtir." dedi.

"Meclisin 360 milletvekiliyle seçim kararı alması durumunda, mevcut Cumhurbaşkanı son bir kez aday olabiliyor" ifadesini kullanan Özel, şöyle devam etti:

"Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP ile birlikte başarabilecek çoğunluğa sahip değil. Bize, muhalefete ihtiyaçları var. 360 rakamını yakalayabilmeleri için de bizim kendilerine bir cümlemiz var; tam ortasında yani bir tartışmalı 5 yılın yarısı sizden yarısı bizden, tam ortasında iki buçukuncu yılında gelin erken seçim kararı alıyorsanız, biz varız. Seçimleri yenileyelim. Sonrasında bir daha gelip kapımızı çalmayın. Yani Erdoğan, yeniden aday olma iddiası varsa son tarih 2025 Kasım'dır. 2025 Kasım'da yapılacak bir seçimde biz Türkiye'yi bütün bu sıkıntılarından kurtarmaya talibiz."

Özel, tüm dertlerin bir çaresi olduğunu, bunun adının da Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söyleyerek, "Bu özgüvenle buradayız. Şimdi kim özgüven gösteriyor, kim milletten kaçıyor? Onu test edeceğimiz bir yıldan biraz fazla süremiz var. Biz bu yılın ilk yarısını, adeta hükümet programını milletimizle birlikte yazacağımız ve bu ülkeyi bundan sonra nasıl yöneteceğimizi milletimize anlatacağımız bir sürecin ilk evresini ilk 6 ayda, ikinci evresini de ondan sonraki 6 ayda yoğun bir kampanyayla sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Emek büroları, bu mücadelede yolumuzu aydınlatacak"

Özel, CHP'nin emekten, haktan yana olduğunu belirterek, sahada yaptıkları çalışmaları anlattı.

Emek bürolarının geçmişinden bahseden Özel, şunları söyledi:

"101'inci yaşına ulaşan partimizin siyasi geleneğinde önemli bir yere sahip olan emek bürolarını yeniden örgütlüyoruz, yeniden hayata geçiriyoruz. Kurduğumuz emek büroları, sadece emekçilerin haklarını savunmakla kalmayacak aynı zamanda toplumun en kırılgan kesimlerinin de haklarını güvence altına alacak politikaların oluşturulmasına da öncülük edecektir. Adil ücret politikalarından sendikal örgütlenmeye, iş cinayetlerinden işçi sağlığı ve güvenliğine, esnek çalışmalardan dijital emeğe kadar geniş bir yelpazede çalışma hayatına dair tutumumuzu geniş kitlelerle bu masanın ve bu büronun çalışmaları ışığında ifade etmeyi sürdüreceğiz."

Dünyadaki teknolojik gelişmelere ve bunun işçilere, gençlere etkilerine değinen Özel, CHP'nin bu konudaki görüşlerini paylaştı.

Bütün işçi sınıfının güvencesinin CHP olduğunu söyleyen Özel, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alındığı, hiç kazanmayanın da devlet tarafından yakasının bırakıldığı adaletli bir vergi sistemine ihtiyacımız var." dedi.

Emek kenti olan Kocaeli'ye önem verdiklerini vurgulayan Özel, "Bundan sonra emek büroları 973 ilçede, 81 ilde ve dünyanın pek çok ülkesinde çalışırken, bir pergel misali bir ayağı hep Kocaeli'de olacak. Bu kentin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına giderken en büyük sıçramalardan birini yaptığımız kent olduğunu hep birlikte göreceğiz, hep birlikte yaşayacağız." diye konuştu.

Özel, mesleki ve teknik eğitim sistemini topyekun değiştireceklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çağın gerekliliğine uygun bir eğitim politikasını hep birlikte önereceğiz. Staj ve çıraklık mağduru yaratmayacak, kademeye, yasaya, ek göstergeye takılmadan emeklisini darda bırakmayacak bir sosyal güvenlik reformunu yeni baştan inşa edeceğiz. Yaratıcı, emeği göz ardı etmeyen, gençlik enerjimizi tüketen beyin göçünün önüne geçen, kadın ve genç istihdamını önceleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten politikalar üreteceğiz. Emek büroları, bu mücadelede yolumuzu aydınlatacak, halkımızın sesi olacak ve sosyal politikalarımızın temelini oluşturacaktır. Ancak bu politikaların sadece kağıt üzerinde kalmaması, halkımızın günlük yaşamında karşılık bulması gerekmektedir. Bu inançla sizler gibi uzman, deneyimli ve kararlı akademisyenlerin bir araya geldiği bu kurulun, partimizin politikalarının oluşumunda kritik bir rol oynayacağını biliyorum. Buna yürekten inanıyorum."

Bu politikaları, CHP'nin iktidara geldiğinde hayata geçireceğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne, milletvekillerine, parti meclisine, ısrarla söylediğim bir hususu buradan da tekrar etmek istiyorum; Cumhuriyet Halk Partisi, artık muhalefet partisi değildir. Nasıl muhalefet edeceğine, nasıl karşı çıkacağına, nasıl itiraz edeceğine karar veren bir süreci çoktan geride bıraktı. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. Kuruluş itibarıyla da girdiği son seçimler itibarıyla da anketler itibarıyla da bugün sahadaki beklenti ve gördüğümüz toplumsal karşılık itibarıyla da öyledir.

Cumhuriyet Halk Partisi, iktidar partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi, genel iktidar için geri sayımda olan bir partidir. Bu geri sayım sürecini, büyük bir mutlulukla büyük bir şevkle tadını çıkararak değil, canımızı dişimize katarak ve çalışarak tamamlamak zorundayız çünkü yük ağırdır. En basitinden 22 yıllık bir enkaz önümüzdedir."

Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Gamze Taşcıer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Kocaeli milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Mühip Kanko ve Nail Çiler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe de katıldı.