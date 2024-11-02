CHP, Esenyurt\'ta Hukuk Mücadelesini Sürdürüyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir santim eğilmiyoruz. Bir adım geriye gitmiyoruz. İstikamet vermeye çalıştıkları 1 milyon Esenyurtlu, 16 milyon İstanbulludur." dedi.

Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması üzerine, CHP'nin Antalya'da yapmayı planladığı "TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı" İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Avcılar'daki bir otelde yapılan toplantıda konuşan Özel, "Esenyurt halkının seçmen iradesine yapılan darbeyi püskürtene kadar, İstanbul'un, Türkiye'nin seçmen iradesine uzatılmaya niyetlenilen o eli boş döndürene kadar hep birlikte elimizi Esenyurt'un üzerinden çekmeme noktasında kararlıyız." dedi.

Ülke olarak hukuk devleti ilkelerinin ayaklar altına alındığı bir dönemden geçildiğini savunan Özel, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük ilçesinin belediye başkanı bundan 7-8 ay önce devlete başvurdu ve dedi ki 'Esenyurt'ta partimden aday olmak istiyorum.' Esenyurtlular yaklaşan seçimlerden dolayı yerleşik kamu düzeni içerisinde devlete sordular: 'Bu kente belediye başkanı seçmek istiyorum, hangi adaylar uygundur? İçinde, geçmişinde kirlilik, suçlar ve seçmeme engel sorunlar olan varsa karşıma çıkarma.' Devlet, Ahmet Özer'e temiz kağıdı verdi, 'Belediye başkanı olabilecek durumdasın.' dedi. Esenyurtlulara dedi ki 'Bu adaylardan birini seçebilirsin. Pusulayı basıyorum, önüne koyuyorum. Bunların terörist olmadıklarına ben kefilim.' dedi, pusulayı bastı yolladı. Esenyurtlular da Ahmet Özer'i seçti. Erdoğan'ın gösterdiği aday onun yarısı kadar oy aldı."

Esenyurt'un nüfusunun 1 milyon yapılması sırasında umutları çalınmışların ilçesinin oluşturulduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"İstanbul'un bir 40'ıncı ilçesi var. O ilçede oturanların tapusu yok, evi yok, başvurduğunda muhatap bulabildiği devlet yok. Esenyurt'ta 30 bin tane de konut mağduru var. Bu Esenyurt'u alamadılar, alamayacaklar. İstanbul'u bir daha alamadılar ve alamayacaklar. Bu yüzden 31 Mart'ta millete gittik, dedik ki 'Sen karar ver.' Milletin kararına karşı bir faaliyettir bu. Ahmet Özer semboldür, simgedir, kurbandır. Esas mesele, milletin yapamadığını, kayyum eliyle milletten almadığı yetkiyi İçişleri Bakanlığının, OHAL'de kendisine tanınmış haksız, hukuksuz, anayasaya aykırı yetkisiyle kullanarak istikamet dayatılan ne Ahmet Özer'dir, ne Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz onların mücadele ettikleri, belini kırmaya, boynunu bükmeye çalıştıklarıyız. Bir santim eğilmiyoruz. Bir adım geriye gitmiyoruz. İstikamet vermeye çalıştıkları 1 milyon Esenyurtlu, 16 milyon İstanbulludur."

"Sorumluluk almaktan asla geri durmayacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Türkiye'nin tarihi bir kavşaktan geçtiğini ve her alanda çöküş tablosuyla karşı karşıya olunduğunu ileri sürdü.

Böyle bir ortamda vatandaşların CHP'ye sorumluluklarını hatırlattığını aktaran İmamoğlu, "Genci, yaşlısı, kadını, erkeği, doğulusu, batılısı, yoksulu, zengini ve herkes açıkçası gözlerini, kulaklarını bize açmış ve bizim ne yaptığımızı takip ediyorlar." dedi.

İmamoğlu, "CHP'yi kudretsiz göstermek ve parti içinde iç çekişmelerin büyütülmesi hedefleniyor. Bizi bölerek, parçalayarak, korkutarak, savurarak savrulmamızı, yolumuzdan etmeye çalıştıklarını unutmayınız. Odağımızı şaşırmamızı, iktidar hedefimizden vazgeçmemizi, müzmin bir muhalefet partisi olmamızı, kendi rejimlerini ve sistemlerini bu ülkeye yerleştirerek neredeyse daimi bir iktidar kurma çabası içinde olduklarını unutmayın. Toplumla kucaklaşmaktan, onların seslerine ses olmaktan, sorumluluk almaktan asla geri durmayacağız." diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise "Hem ilçe başkanlarımızla hem belirli aşamalarda belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle ve örgütümüzün her kademesiyle Esenyurt'ta olacağız. Millet iradesine karşı vurulan kayyum darbesine karşı mücadelemizi en üst seviyede sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantıda basına kapalı oturuma geçildi.