CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Emeklilerin Durumunu Eleştirdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "'2024, emekliler yılı olacak' demişti, değil mi? 2024, emeklilerin emekleme yılı oldu. Emekliler süründü, sürünüyor. Biz ne dedik? 'Bayramda emeklilere iki maaş ikramiye verin' dedik. Söyleye söyleye uygulamaya soktular. Ama ne yazık ki rakamı düşük tuttular. Defalarca dedik ki 'En düşük emekli aylığı en az bir asgari ücret olmalıdır'. 2002 yılında emekliler, asgari ücretin yüzde 147'si kadar ödenek alıyordu. Yani bugünkü asgari ücretle 25 bin TL. 25 bin lira nerede, 10 bin lira nerede? Emeklilerimiz manavın, pazarın önünden geçemez oldu. Emeklilerimiz, bir alışveriş yaptığında, aldıklarının yarısını kasada bırakır oldu" dedi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP'nin kadın belediye başkanı adaylarının tanıtım etkinliklerine katılmaya başladı. Nazlıaka, bugün, Kırşehir'in Mucur ilçesinde CHP Belediye Başkanı Adayı Meryem Fikirkoca'nın seçim ofisinin açılışına katıldı. Fikirkoca seçilirse Kırşehir'in ilk kadın belediye başkanı olacak.

Aylin Nazlıaka, Kırşehir'de partisinin il örgütü ile bir araya geldi. Nazlıaka, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Başkanı Baran Genç, İl Kadın Kolu Başkanı Fatma Karayel ile il başkanlığında bir toplantı yaparak gündemi değerlendirdi. Toplantının ardından Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu makamında ziyaret etti. Ardından CHP heyeti hep birlikte Mucur'a hareket etti.

Mucur Meydanı'nda kurulan sahnede, Belediye Başkanı Adayı Meryem Fikirkoca tanıtıldı. Kürsüye çıkan Nazlıaka, şunları söyledi:

"2019'da sizlerin iradesiyle Kırşehir'e CHP bayrağını diktik. O günden sonra Selahattin Başkan'ımız şeffaf, hesap verebilir bir şekilde Kırşehir'in tüm sorunlarıyla ilgilendi. Çok borçlu bir belediye aldı. Tek tek borçları ödedi. Şu an borcumuz sıfır. Beş yıl, bu kadar sorunlu bir ilde bir belediyeyi yönetmek için yeterli midir? Elbette değildir. Selahattin Başkan, birçok projeyi başlattı, birçok önemli adım attı. Şimdi sizlerin desteğiyle bir beş yıl daha devam etmek istiyor.

"BU SEÇİMLER, BİR KADIN BELEDİYE BAŞKANIYLA HEM KIRŞEHİR'İ HEM DE MUCUR'U KALKINDIRMA GÜNÜ"

Kırşehir gibi bir Cumhuriyet kentinde bugüne kadar nasıl olur da bir kadın belediye başkanı olmaz? Ama bugün, bu yanlışı düzeltme günü. Bu seçimler, bir kadın belediye başkanıyla hem Kırşehir'i hem de Mucur'u kalkındırma günü. Meryem Başkan sizlerden biri. Bu toprakların evladı. Bir bilim insanı, mühendis. Aynı zamanda şirket genel müdürlüğü yapmış. Savunma sanayii gibi çok önemli bir sektörde çalışmış ve oradan emekli olmuş. Sizler, Meryem Başkan'ımıza sahip çıkacak mısınız? O bir mühendis. Mühendislerin sorunları çözme yeteneği vardır. Olaylara çok yönlü bakabilme özelliği vardır. Bir anne şefkatiyle, kadın uzlaşmacılığı ile kenti çok farklı bir yere taşıyabilecek nitelikleri vardır.

"2024, EMEKLİLERİN EMEKLEME YILI OLDU"

'2024, emekliler yılı olacak' demişti, değil mi? 2024, emeklilerin emekleme yılı oldu. Emekliler süründü, sürünüyor. Biz ne dedik? 'Bayramda emeklilere iki maaş ikramiye verin' dedik. Söyleye söyleye uygulamaya soktular. Ama ne yazık ki rakamı düşük tuttular. Defalarca dedik ki 'En düşük emekli aylığı en az bir asgari ücret olmalıdır'. 2002 yılında emekliler, asgari ücretin yüzde 147'si kadar ödenek alıyordu. Yani bugünkü asgari ücretle 25 bin TL. 25 bin lira nerede, 10 bin lira nerede? Sizin de hakkınız değil mi, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi emekli olduktan sonra gezmek, tozmak, hayatın keyfine bakmak, torunlarınıza bayramlarda harçlık verebilmek. Emeklilerimiz manavın, pazarın önünden geçemez oldu. Emeklilerimiz, bir alışveriş yaptığında, aldıklarının yarısını kasada bırakır oldu. Mucur'da işsizliğin ne kadar büyük bir problem olduğunu biliyoruz. Mucur'un üreten, ürettiğini hakça paylaşan bir kent olmasını, gençlerin başka şehirlere göç etmemesini sağlamak istiyorsak oyumuzu Meryem Başkan'a vereceğiz."