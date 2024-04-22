CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çalışma Bakanı'nın Taksim Meydanı açıklamasını eleştirdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çalışma Bakanı'nın Taksim Meydanı açıklamasını eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çalışma Bakanı\'nın Taksim Meydanı açıklamasını eleştirdi

Gamze Taşcıer, TÜRK-İŞ ziyaretinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanması yönündeki çağrılarını eleştirdi ve Taksim Meydanı'nın emekçiler için önemini küçümsemesini kabul etmediğini belirtti.

22.04.2024 18:00
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(ANKARA)-  CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, TÜRK-İŞ'i ziyaretinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanması yönündeki çağrılar için "İşçinin, emekçinin ve çalışanların alın terinin Taksim Meydanı'na sığmayacak kadar büyük" şeklindeki sözlerini eleştirdi. Taşcıer, "Bir Çalışma Bakanı'nın Taksim Meydanı'nın emekçiler için önemini bu denli küçümsemesini kabul etmek mümkün değil. Bu üsttenci bakış 1977 Kanlı 1 Mayıs'ta hayatını kaybedenlere de, sendikal mücadele veren emekçilere de açık bir hakarettir" dedi.

Gamze Taşcıer, TÜRK-İŞ ziyaretinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanması yönündeki çağrılar için "İşçinin, emekçinin ve çalışanların alın terinin Taksim Meydanı'na sığmayacak kadar büyük" olduğuna yönelik ifadelerini yaptığ ıyazılı açıklamayla eleştirdi.

"MİLYONLARCA ÇALIŞAN GÜNÜN ÖNEMİNİ SİZDEN Mİ ÖĞRENECEK?"

"Sayın Bakan'ın TÜRK-İŞ'i ziyaretinde 1 Mayıs ve Taksim Meydanı ile ilgili sarf ettiği sözlerini takip ettik. Bir Çalışma Bakanı'nın Taksim Meydanı'nın emekçiler için önemini bu denli küçümsemesini kabul etmek mümkün değil" ifadelerini kullanan Taşcıer, şunları kaydetti:

"Bu üsttenci bakış 1977 Kanlı 1 Mayıs'ta hayatını kaybedenlere de, sendikal mücadele veren emekçilere de açık bir hakarettir. 'Emekçinin alın teri Taksim Meydanı'na sığmayacak kadar büyüktür' ne demek? Sizin izin verdiğiniz yer mi alınterinin sığacağı yer oluyor. Taksim Meydanı Türkiye emekçileri için tarihiyle, ruhuyla çok büyük bir sembol alandır. Neymiş, günün anlam ve önemine uygun kutlayacakmışız. Açlık sınırında hayatta kalmaya çalışan, yaşamını emek mücadelesine veren milyonlarca çalışan günün anlam ve önemini sizden mi öğrenecek? İşçi düşmanı iktidar işçiye akıl öğretmesin. 1 Mayıs'ı huzursuzluk gününe çevirenler varsa, onlar bu iktidarın ta kendisidir. Her 1 Mayıs'ta Taksim'i kapalı cezaevine çeviren, işçiyi yerlerde sürüklettirip coplattıran AKP'nin aklına kimsenin ihtiyacı yok. Recep Tayyip Erdoğan, 33 yıl sonra Taksim Meydanı yeniden 1 Mayıs için açılırken kutlamaları 'bayram manzarası' olarak nitelediğinde huzursuzluk akla gelmiyordu, şimdi geliyor. Bu ikiyüzlülüğü afişe ediyor, kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Sayın Işıkhan 'hak, hukuk ve adalet kavramlarının sloganla değil, icraatla tesis edilebileceğini' ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendisini ve partisini sosyal adaleti sağlamak için icraate davet ediyor, emekçilere sefalet ücretlerini reva görmekten vazgeçmeye, asgari ücret ve emekli aylıklarının acilen artırılması çağrısını yapıyoruz. Eğer haktan, hukuktan bahsedip icraat vurgusu yapacaklarsa yetki sizde zaten, hemen 1 Mayıs öncesi adım atın, samimiyetinizi görelim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çalışma Bakanı'nın Taksim Meydanı açıklamasını eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çalışma Bakanı'nın Taksim Meydanı açıklamasını eleştirdi - Son Dakika
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