CHP İzmir'de Yeni Parti temizliği: 3 ilçe başkanı görevden alındı

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, parti örgütlenmesi ve il yönetimindeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir İl Örgütü olarak yoğun bir çalışma dönemi içerisinde olduklarını söyleyerek, CHP'nin siyasi hedefinin İzmir'in değerlerini Türkiye geneline yaymak olduğunu belirtti.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü

"ÜÇ İLÇE BAŞKANIMIZI GÖREVDEN ALDIK"

Gümrükçü, İl Yönetim Kurulu toplantılarının devam ettiğini söyleyerek, "Üç ilçe başkanımızı görevden aldık. Geçen gün basın toplantısında söylemiştim; Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında başka bir partinin organizasyonunu yapmaya müsaade etmeyeceğiz. Bu arkadaşlarımızla ideolojik ve örgütsel mücadele vereceğiz demiştim. Ellerindeki görevi, CHP örgütünden aldıkları görevi Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü parçalamaya, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından seçilmiş meclis üyelerini ve belediye başkanlarını CHP'den istifa ettirmeye çalışmak için kullanan, tespit ettiğimiz bu üç arkadaşı görevden aldık" ifadelerini kullandı.

"GÖREVDEN ALMALAR DEVAM EDECEK"

Görevden almaların devamının geleceğini de belirten Gümrükçü, "Yönetim kurulumuz devam ediyor. Yerlerine bir atama olursa, gün içerisinde onu da basın birimimiz aracılığıyla; hem yeni görevden almalar olursa hem yeni atamalar olursa onları da sizinle paylaşacağız" dedi.