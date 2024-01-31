CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Türkiye\'nin gençlerinin başka ülkelerde hayat kurmasını eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, " Türkiye'nin genç insanlarının hayatlarını, geleceklerini başka ülkelerde kurmak istemesi hazin bir tablodur." değerlendirmesinde bulundu.
Uzgel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek, Atalay'ın Anayasa Mahkemesinin kararına uyularak serbest bırakılması gerekirken milletvekilliğinin düşürülmesinin, rejimi otoriterleşmede yeni bir aşamaya taşıdığını savundu.
Türkiye'nin, sahip olduğu ağırlığın çok altında bir dış politika yürüttüğünü savunan Uzgel, "Türkiye'nin ne Ukrayna ne de Gazze'de bir etkisi yok. Hele Gazze konusunda tam bir acziyet söz konusu. Erdoğan güya kendini Filistin sorununun sahibi ilan etmişti. Ne ticareti kesebildi ne ciddi bir girişimde bulunabildi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı davanın arkasına saklandı." diye konuştu.
İlhan Uzgel, hükümetin İsveç'in NATO üyeliği konusunda diplomasi tarihinin en beceriksiz pazarlık sürecini yürüttüğünü öne sürdü, üyeliğin F-16 alımında pazarlık konusu yapılmasını eleştirdi.
AK Parti döneminde Türkiye'nin dünyadaki saygınlığının ve itibarının zedelendiğini, bunun bedelini de vatandaşın ödediğini iddia eden Uzgel, "Vatandaşlarımız, özellikle gençler, gelecek kurmak için artık Türkiye'yi tercih etmiyorlar. Türkiye'nin genç insanlarının hayatlarını, geleceklerini başka ülkelerde kurmak istemesi hazin bir tablodur. Biz bunu AKP hükümetine borçluyuz." dedi.
Uzgel, göçün Türkiye için bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini ifade etti.
Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Türk vatandaşlarının "vize kapılarında süründürüldüğünü" söyleyen Uzgel, hükümetin vize sorununa çare bulmasını istedi.
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