 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Türkiye'nin gençlerinin başka ülkelerde hayat kurmasını eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Türkiye'nin gençlerinin başka ülkelerde hayat kurmasını eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Türkiye\'nin gençlerinin başka ülkelerde hayat kurmasını eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Türkiye'nin genç insanlarının hayatlarını, geleceklerini başka ülkelerde kurmak istemesinin hazin bir tablo olduğunu belirtti. Uzgel, Türkiye'nin dış politikada ağırlığının altında olduğunu ve hükümetin İsveç'in NATO üyeliği konusunda beceriksiz bir pazarlık süreci yürüttüğünü savundu. Ayrıca, Türkiye'nin dünyadaki saygınlığının ve itibarının AK Parti döneminde zedelendiğini ve gençlerin artık Türkiye'yi tercih etmediğini ifade etti.

31.01.2024 17:05
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, " Türkiye'nin genç insanlarının hayatlarını, geleceklerini başka ülkelerde kurmak istemesi hazin bir tablodur." değerlendirmesinde bulundu.

Uzgel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek, Atalay'ın Anayasa Mahkemesinin kararına uyularak serbest bırakılması gerekirken milletvekilliğinin düşürülmesinin, rejimi otoriterleşmede yeni bir aşamaya taşıdığını savundu.

Türkiye'nin, sahip olduğu ağırlığın çok altında bir dış politika yürüttüğünü savunan Uzgel, "Türkiye'nin ne Ukrayna ne de Gazze'de bir etkisi yok. Hele Gazze konusunda tam bir acziyet söz konusu. Erdoğan güya kendini Filistin sorununun sahibi ilan etmişti. Ne ticareti kesebildi ne ciddi bir girişimde bulunabildi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı davanın arkasına saklandı." diye konuştu.

İlhan Uzgel, hükümetin İsveç'in NATO üyeliği konusunda diplomasi tarihinin en beceriksiz pazarlık sürecini yürüttüğünü öne sürdü, üyeliğin F-16 alımında pazarlık konusu yapılmasını eleştirdi.

AK Parti döneminde Türkiye'nin dünyadaki saygınlığının ve itibarının zedelendiğini, bunun bedelini de vatandaşın ödediğini iddia eden Uzgel, "Vatandaşlarımız, özellikle gençler, gelecek kurmak için artık Türkiye'yi tercih etmiyorlar. Türkiye'nin genç insanlarının hayatlarını, geleceklerini başka ülkelerde kurmak istemesi hazin bir tablodur. Biz bunu AKP hükümetine borçluyuz." dedi.

Uzgel, göçün Türkiye için bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini ifade etti.

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Türk vatandaşlarının "vize kapılarında süründürüldüğünü" söyleyen Uzgel, hükümetin vize sorununa çare bulmasını istedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İsrail'den skandal paylaşım! Fotoğrafın arka planında Kur'an-ı Kerim'de geçen ayete yer verdiler
    16:49 İsrail'den skandal paylaşım! Fotoğrafın arka planında Kur'an-ı Kerim'de geçen ayete yer verdiler

    Gazze'yi kan gölüne çevirip 26 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail skandallarına bir yenisini daha ekledi. Gözleri bağlanıp ters kelepçeyle gözaltına alınan Filistinlilerinin fotoğrafını paylaşan Savunma Bakanlığı, fotoğrafın arka planında ise Kur'ân-ı Kerîm'de geçen "Ve tufan onların günahlarını silip süpürdü" ifadelerini kullandı. Jerusalem Post gelişmeyi "Mesaj açık; Fotoğraftaki kişiler günahlarının bedelini ödeyen failler" manşetiyle duyurdu.

  • Kızı doğruladı! Tartışma yaratan videodaki kişi Abdullah Çatlı
    16:43 Kızı doğruladı! Tartışma yaratan videodaki kişi Abdullah Çatlı

    Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran video ile ilgili Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'dan açıklama geldi. Görüntüdeki kişinin babası olduğunu doğrulayan Gökçen Çatlı, görüntünün Susurluk kazasının 3 yıl öncesine ait olduğunu belirtti.

  • İYİ Parti'den istifa eden isim AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı oldu
    16:39 İYİ Parti'den istifa eden isim AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı oldu

    Bodrum'un Konacık beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan, 2019 yerel seçimlerinde ise İYİ Parti'den Bodrum Belediye Başkanı adayı olan İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partisinden istifası sonrası AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tosun, "Cumhurbaşkanımız, AK Parti'den Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan adayı olarak bizi görmek istediğini ifade etti." dedi.

  • Ancelotti, Arda Güler'e
    16:23 Ancelotti, Arda Güler'e "Çocuk" deyip neden oynatmadığını açık açık söyledi

    Arda Güler'e az süre verdiği için eleştirilerin hedefi olan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti sessizliğini bozdu. Arda için sabırlı olunması gerektiğini belirten teknik adam, "Arda Güler, fiziksel olarak her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Şu anda iyi ve süre almaya devam edecek. Üzerinde çok fazla baskı olduğunun farkındayım çünkü koca bir ülke onu Real Madrid'de forma giyerken görmek istiyor. Ancak çocuk daha 18 yaşında. Zamanı gelecek ve Real Madrid'de oynayacak" ifadelerini kullandı.

  • Bakan Şimşek'ten yeni düzenleme sinyali: Verginin tabanını büyüteceğiz, genişleteceğiz
    16:19 Bakan Şimşek'ten yeni düzenleme sinyali: Verginin tabanını büyüteceğiz, genişleteceğiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Programı'n geçici bir heves olmadığını söyledi. Bakan Şimşek, "Enflasyonun yer çekime karşı mücadele edeceğine inanmıyorum, tek ön koşul var bu program sabırla uygulanacaktır. Yapısal reformlar programın olmazsa olmazıdır" ifadelerini kullandı. Verginin tabanını büyüteceklerini açıklayan Şimşek, "Verginin hakkıyla alınmadığı alanlarda çaba göstereceğiz. Şu anda çalışmalar var" dedi.

  • İmamoğlu'ndan Akşener'e afiş yanıtı: Engellemeyeceğimizi en iyi kendisi bilir
    16:18 İmamoğlu'ndan Akşener'e afiş yanıtı: Engellemeyeceğimizi en iyi kendisi bilir

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bilboard engellenmesi iddiasıyla ilgili konuşarak, engelleme veya girişimde bulunmayacaklarını belirtti. İmamoğlu, bu konuda firmalarla görüşebileceklerini ifade etti ve atılan taşların etkisinin olmadığını vurguladı.

  • Esra Erol'da ilginç olay! Karısını kaçıran aileden intikam almak için küçük kızı kaçırdı, kıskıvrak yakalandı
    15:58 Esra Erol'da ilginç olay! Karısını kaçıran aileden intikam almak için küçük kızı kaçırdı, kıskıvrak yakalandı

    Karısını kaçıran adamdan intikam almak isteyen Doğan Gözler, ailenin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdı. Acılı babaanne ve annenin Esra Erol'daki yardım çağrısının ardından küçük kız alıkonulduğu evde bulunurken Gözler de tutuklandı.

  • 12 yaşındaki Behiye'yi öldüren Levend Macu, cezaevinde kendini astı
    15:50 12 yaşındaki Behiye'yi öldüren Levend Macu, cezaevinde kendini astı

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadını öldüren ve çocuğunu ağır yaralayan şüpheli, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı. Olayın ardından kadının tedavisi sürerken, katilin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İlhan Uzgel, Türkiye, Hatay, Diplomasi, Dış Politika, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Türkiye'nin gençlerinin başka ülkelerde hayat kurmasını eleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 17:16:00. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Türkiye'nin gençlerinin başka ülkelerde hayat kurmasını eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement