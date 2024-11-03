CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul'da "TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı" sonrası konuştu Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul'da "TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı" sonrası konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı"nda, cumhurbaşkanlığı aday tartışmalarının partiye zarar verdiğinin konuşulduğunu söyledi.

03.11.2024 17:49
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı"nda, cumhurbaşkanlığı aday tartışmalarının partiye zarar verdiğinin konuşulduğunu söyledi.

Özel, İstanbul'da düzenlenen toplantının 2. günü sonunda gündeme ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

Toplantıda gelecek yasama yılı için bazı hedefler belirlediklerini dile getiren Özel, emekliler, asgari ücretliler, çiftçiler ve esnaflar ile ilgili verdikleri kavganın bütçe maratonuna yansımasını istediklerini belirtti.

İktidarın asgari ücretlilere yüzde 20 zam verme niyetinde olduğunu ifade eden Özel, normal enflasyon oranında zam yapılsa asgari ücretin 25 bin lira olacağını ancak hissedilen enflasyon oranında zam yapılması durumunda 30 bin lira olması gerektiğini dile getirdi.

Özel, toplantıda, 6 kamuoyu araştırma şirketinin verileri üzerinden CHP'nin oy oranlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldığını aktardı.

Esenyurt tartışması

Görevden alınan partisinin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde pazartesi günü ziyaret etmek istediklerini ve bu konuda Adalet Bakanlığına başvuruda bulunduklarını belirten Özel, Bakanlığın prosedürü tamamlamasını beklediklerini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Özer'e destek için yapılan Esenyurt mitingine gelmemesine ve aralarında bir kırgınlık olup olmadığına ilişkin soru üzerine Özel, şunları söyledi:

"Herhangi bir kırgınlık olmaz. Mansur Bey'in açıklaması son derece sağlıklı, kayyuma karşı olduğunu bir hukukçu kimliğiyle dile getirmiş. Mansur Bey bir kente neden küssün? Esenyurt haksızlığa uğramış. Mansur Bey de Esenyurt'un sorununa hukuki bir açıdan yaklaşıyor. Şu kadarını söyleyeyim, biz hiçbir belediye başkanına zorla, mutlaka geleceksiniz, burada yoklama vereceksiniz demedik."

Esenyurt mitingine Yavaş'ın katılmaması üzerinden kötü niyetli spekülasyon yapıldığını öne süren Özel, partisinden başka belediye başkanları ve milletvekillerinin de programları nedeniyle mitinge katılamadığını hatırlattı.

Normalleşme açıklaması

Siyasette normalleşme tartışmalarına değinen Özel, siyasi parti liderlerinin birbiriyle görüşmesinin normal olduğunu, eskiden liderlerin görüşmediği anormal durumun bittiğini söyledi.

Normalleşme sürecinin ana öznesinin liderler değil, liderlerin oy aldığı seçmenlerle barışmak olduğunun altını çizen Özel, "Bu asla terk etmeyeceğimiz bir konu. Ama Tayyip Bey bize kayyum atayacak biz de normalleşeceğiz, buna susacağız. Böyle bir şey yok. Ben demiştim en sert muhalefeti yaparım." ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti:

"Ana muhalefetin yapması gereken normallerin içinde iktidarla el sıkışıp bayramlaşmak ya da iktidarla ihtiyaç duyduğunda görüşmek de miting yapmak da vardır, Esenyurt'taki en sert tepkiyi göstermek de vardır. Normali bu. Ben ana muhalefet partisinin yapması gereken normalleri terk etmem, devam ederim. Ama esas toplumun bir anlam yüklediği normalleşme süreci var. O, Tayyip Erdoğan'la ilişki geliştirmek değil, onunla veya Devlet Bahçeli'yle kısır kavgalar etmek yerine, onların engel olamayacağı bir şekilde kitlelerine ulaşmak. Bu, bütün anketlerde görülüyor ki başarılmış durumda. Bu konuda en ufak bir geri adımımız olmaz."

"Aday tartışmaları partiye zarar veriyor"

Toplantıda, partisinin cumhurbaşkanı adayının konuşulup konuşulmadığı sorusuna Özel, "İçeride hep şu konuşuldu, 'Herhangi bir aday tartışması partiye zarar veriyor.' O yüzden isimler zikrederek aday tartışmak doğru değil." cevabını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşmayı doğru bulmadığını ancak iktidarı değiştirmek için yola çıktıklarını vurgulayan beyanlarının kıymetli olduğunu söyleyen Özel, "Ekrem Başkan da ben de bütün Cumhuriyet Halk Partililer bu iktidarı değiştirmek için yola çıktık. Daha 1,5 yıl önce genel başkan adaylığımın gündeme geldiği süreçte de 'sorumluluksa sorumluluk, fedakarlıksa fedakarlık' dedim. Biz o noktadayız. Ekrem Başkanın da Cumhuriyet Halk Partisinin de mutabık olduğu konu, 'dönüp dolaşıp iki isim etrafındaki tartışmalar partiye ivme kazandırmıyor.' O yüzden onu aday belirleme sürecine bırakmak lazım. Herkesin var gücüyle partiyi güçlendirmeye çalışması gerekir." diye konuştu.

"Herkes kırmızı çizgileri konuşursa, kimse kimseyle oturup bir şey konuşamaz"

"Kürt meselesinin çözümünde CHP'nin kırmızı çizgisi nedir?" sorusu üzerine Özel, "Kırmızı çizgileri konuşursa herkes, kimse kimseyle oturup bir şey konuşamaz." ifadesini kullandı.

Özel, CHP'nin net olarak ortaya koyduğu perspektifin ise TBMM çatısı altında hiçbir partinin dışlanmadığı, demokratik, kimsenin kimseyi kandırmadığı, samimi, şeffaf toplumsal mutabakat aranması olduğunu ifade etti.

Toplumsal mutabakatın olmazsa olmaz bir tarafının da şehit aileleri ve gaziler olduğuna işaret eden Özel, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Mecliste konuşturulması gibi bir durumu doğru bulmadıklarını, buna Gazi Meclisin, şehit ailelerinin ve gazilerin de rıza göstereceğini düşünmediğini söyledi.

Kaynak: AA

Özgür Özel, istanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul'da 'TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı' sonrası konuştu Açıklaması - Son Dakika

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