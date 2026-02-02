CHP Genel Başkanı Özel, Nurdağı'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özel, Nurdağı'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

02.02.2026 18:37  Güncelleme: 00:13
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki esnafla bir araya geldi. Esnaf ziyaretinin ardından bir evi ziyaret eden Özel, vatandaşların sorunlarını dinledi. Ev sahibi, "Ben çiftçiyim emekliyim. Buğday, mısır, biber üretiyordum. Fiyatlar berbat. Araziye gidesim bile gelmiyor. Traktörüm kapıda, avukat götürecek. Bankaya gidiyorum, ‘TIR’ını, neyin varsa sat, borcunu öde’ diyor. Ödeyemedik. Çiftçi de emekli de bitti. Bizde çiftçiyiz malum. Battık bu sene. Onun için TOKİ’ye geçemedik, nisana kadar burada kalalım dedik. Nisandan sonra bir şekilde eve geçeceğiz. 50 yıldır MHP’liydim, CHP’ye geçtim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla depremden etkilenen illere yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesine giden Özel, esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Özel, "Ben Islahiye'de depremde 3 gün geçirmişim. Erdoğan 38 kez deprem bölgesine gelmiş bu benim 50. gelişim. Geçen sene buradaydım, ondan önceki sene de geldim. Her sene geliyorum. Devletin bütün imkanları olan bir adam, 38 kere gelmiş, bize 'gelmediler' diyor. Ben geldim Islahiye'de,burada, ilk deprem gününde 3 gün kalmışım, birinci yıl dönümünde gelmişim, ikincisinde gelmişim. Deprem, diye kızım var benim burada" şeklinde konuştu.

Deprem döneminde herkesi yanlarında görmek istediklerini dile getiren esnaf, "Devleti kötülemiyorum ama devletimiz o acılı zamanımızda evlerimizi yaptı, burada ekmek paramızı kazanıyoruz, dükkanlarımızı verdi. Şu an tek istediğimiz evlerimizin affa gelmesini çok istiyoruz. Kendimize zor yetiyoruz" dedi.

"Bu hükümet seçildi, bunlar paralı yaptı"

Evlerin ücretsiz olması gerektiğini söylediklerini belirten Özel, "Şu an faiz almaya kalkıyorlar ben ona, boş senete itiraz ediyorum. Biz afet konutu bedava olur dedik, onlar 'paralı olacak' dedi. Devletin bir günahı yok, devlet binadan ibaret. Hükümetler sorumlu. Memnunsan devam eder memnun değilsen değişir. Bu hükümet seçildi, bunlar paralı yaptı, parasız yapan seçilse parasız olurdu" diye konuştu.

Muhtar, ilçedeki mağduriyetin bir tek ilerleyen süreçlerde kendilerinin hakkında ne olacağını bilmediklerini bunun da TBMM'de dile getirilmesini talep etti.

"İş yerlerinden faiz almaya niyetleniyorlar, bunun olmaması lazım"

Özel, muhtarın kendisine ilettiği talebe ilişkin, "Muhtarım valla dilimizde tüy bitiyor. Bugün canlı yayında anlattım. Boş sözleşmeye imza attırmak olmaz. Faiz alınmaması lazım, faiz kısmını boş bırakıyorlar. İş yerlerinden faiz almaya niyetleniyorlar, bunun olmaması lazım. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir borç varsa kredi kullandırmıyorlar, Halk Bankası'ndan, bu olmaz. Deprem bölgesindeki milletvekillerinin hepsi ısrarla söylüyor. Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta vekilim var, Hatay'da 3 milletvekilimiz var. Hepsi ısrarla bunu anlatıyor, bunu gündemde tutacağız. Ben de esnaf ziyaretine onun için geliyorum" dedi.

Nurdağı Esnaf Sanatkarlar Odası Başkan adayı olduğunu dile getiren bir vatandaş, "Nurdağı olarak depremde en büyük yarayı biz aldık. Memleketimizi ayağa kaldırmak için çabalıyoruz. bu durumdan rahatsızız basit usulden gerçek usule geçmesi esnafımızı çok zor duruma soktu. 100-200 lirayla dükkan kapatan esnafımız var. Biz memleketimizi bırakıp gitmek istemedik ama şu an zor günler yaşıyoruz. Rezerv alanda diğer esnaf arkadaşlarımız var, kiralar çok yüksek o esnaf da zor durumda. Bir de KOSGEB'in bize verdiği deprem kredisi en azından mücbir sebep olarak ertelenmesi ya da silinmesi de iyi olabilir. 400 bin kredi aldım ama şu an esnaf onu ödeyemez. Bugün hiç ciromuz olmadı. Rezerv alan biraz hareketli olabilir ama orada da kiraların yüksek olduğu söyleniyor" dedi.

"Meclis'te uğraşacağız"

Özel, ilk problemin dükkanın yapılıp verildiğinde deprem konutlarından faiz alınmaması ancak dükkanlardan faiz alınması olduğunu söyledi. İkinci problemin 'borcu yoktur kağıdı' olmadan Halk Bankası'ndan kredi alınamaması olduğunu dile getiren Özel, basit usulden deftere geçilmesini de eleştirdi. Özel, "Bu zorlayıcı bir şey ama deprem bölgesinde bunu yapmak daha zorlayıcı. Şimdi mücbir sebep de kaldırıldı. Van'da, tek şehirde 6 yıl sürmüştü. Burada bunu 2 yıl 8 ayda kaldırdılar. Bana KOSGEB kredilerini geri aldıklarını söylediler. O dönemde kredi alan esnaf onu hibe gibi düşündü şimdi onu geri almak... Faiz de varmış. Meclis'te uğraşacağız. İnşallah ertelettireceğiz. Bunun için geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başka bir esnafı ziyaret eden Özel, deprem bölgesi programından bahsetti. Özel, esnafa siftah yapıp yapmadığını ve nasıl sorunlar yaşadıklarını sordu. Herkesten destek gördüklerini dile getiren esnaf, "Allah razı olsun. Elinize emeğinize sağlık. Bizi o günlerde yetim bırakmadınız" dedi.

Bölgede Yörük Türkmen Başkanı olduğunu dile getiren bir esnaf, Özgür Özel'e bir hediye takdim etti. Depremden sonra henüz yeni faaliyete geçebildiklerini aktaran esnaf, "Ancak toparlayabildik. Devletimiz var olsun. 1,5 yıldır evdeyiz, geçebildik. Devletimiz var olsun. Ben enkazda kalmıştım ciğerim patlamıştı, vücudumda kırıklar vardı. Bir şekilde istedikten sonra ayağa kalkabiliyorsun, hamdolsun. İlk önce Türkoğlu'na götürdüler sonra da sürecim Konya'da devam etti " dedi.

Bir vatandaş, Özel'den iş istedi

Özel güvenlik görevlisi olan ancak şu an işsiz olan bir vatandaş, "Başkanım ben iş istiyorum. Babam ameliyat oldu çalışamıyor. Evde çalışanımız da yok, zor durumdayız. İş bulamıyorum, 24 yaşındayım. Başka şehirde de olur. Adana, Gaziantep, Maraş da olur" sözlerine Özel, "Burada bir belediyemiz olsa yapacağız" diyerek vatandaştan numarasını aldı.

Bir şarküteriyi ziyaret eden Özel, vatandaşın "Satış yok. Ben 15 milyar kira veriyorum. 5 milyarla bunu nasıl yiyeceğim. Kalan da doğal gaz, elektrik, su parası. 20 bin oldu maaş. Hanımla birbirimize sarılıp kapatıyoruz kombiyi. Böyle yaşıyoruz" sözlerine karşılık, "Ne diyeyim Allah yardımcınız olsun" dedi.

Esnaf ziyareti esnasında yaşadığı bölgenin çevre kirliliğinden bahseden bir vatandaş, "Çocuklarımız perişan" dedi. Özel, "Biz geleceğiz diye buraları temizlemişler ama sizin mahalleye gelmemişler galiba" diye konuştu.

"Bankaya gidiyorum, 'TIR'ını, neyin varsa sat, borcunu öde' diyor, ödeyemedim"

Esaf ziyaretinin ardından bir evi ziyaret eden Özel, ev konusunda yaşadıkları sorunları sordu. Eşyalarını kaybettiklerini, evlerinin yıkıldığını dile getiren ev sahipleri, ev verdiklerini ancak evdeki eksiklikleri anlatarak, "Ben çiftçiyim emekliyim. Buğday, mısır, biber üretiyordum. Fiyatlar berbat. Araziye gidesim bile gelmiyor. Traktörüm kapıda, avukat götürecek. Bankaya gidiyorum, 'TIR'ını, neyin varsa sat, borcunu öde' diyor. Ödeyemedik. Çiftçi de emekli de bitti. Bizde çiftçi malum. Battık bu sene. Onun için TOKİ'ye geçemedik, nisana kadar burada kalalım dedik. Nisandan sonra bir şekilde eve geçeceğiz. 50 yıldır MHP'liydim, CHP'ye geçtim. Cumhur İttifakı oldu MHP'yi bıraktım, gitmem. Bütün ailem MHP'li ben rest çektim CHP'liyim. Artık önce Allah, sonra ümidi sizden bekliyoruz" dedi. Kendisine 200-400 bin arasında masraf etmeden eve geçilmeyeceğinin aktarıldığını belirten Özel, "Doğal gaz, elektrik su derken aylık 10 bin lira oluyor sanırım" dedi. Eşinin "gidelim" dediğini belirten ev sahibi, "Ben izin vermedim burada kalalım dedim. İmkanlar el vermediği için gitmeyelim dedim. Yoksa bir bayan bu rezilliği çeker mi?" diye sordu.

"Bu şekilde üretimi sürdürebilmemiz çok zor"

Tarımdaki kötü gidişata dikkati çeken başka bir vatandaş, "Çiftçi gerçekten de zor durumda. Bunu milletvekillerine gerekli yerlere iletiyoruz. Ticaret Bakanıyla görüşüyoruz. Bir türlü önleyemedik. Acı biberde fon yüzde 75'ti, tatlı biberde fon düşük. Şimdi girdi maliyetleri yüzde 100 artmış. Biz ürünümüzü 3 yılın altında satıyoruz. Buğday 13,5 kuruya gitti bu sene. Mısır yine o keza. Pamuk 4 yıldır aynı fiyata. Yani çiftçiyi ithalatla terbiye etmeye çalışıyorlar. Enflasyon düşük çıksın, çiftçiyi ithalatla terbiye edelim. Ziraat Bankası kredi musluklarını kısmış, özel bankalara çiftçi yönlendiriliyor. Yani gerçekten de çiftçi zor durumda. Tarıma ayrılan bütçe 5.7 geçen yıla göre bu sene ayrılan. Gayri Safi Milli Hasıla'nın yüzde 1'ini verecek. O da verilmiyor, binde 28 veriliyor. Yani ayakta durmamız, üretim yapmamız çok zor. Elektrik parasını ödeyemiyoruz. Kuraklıktan dolayı yeraltı suları çekildi. Bu sene biraz yağmur geldi. Yüzümüz gülmeye çalışıyor. Bu şekilde üretimi sürdürebilmemiz çok zor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

24 saat son dakika haber yayını
