CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Belediyelerimiz yangınlarla mücadele için seferber oldu

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir, Aydın ve Manisa'da iki gündür süren yangınlarla ilgili, "Belediyelerimiz ile civar illerdeki belediyelerimiz seferber olmuş durumdalar" dedi.

X hesabından yaptığı açıklamada, İzmir, Aydın ve Manisa'da devam eden orman yangınlarınnın söndürülmesi için CHP'nin belediyeleri'nin seferber olduğunu belirten Özel'in açıklaması şöyle:

"İzmir, Aydın ve Manisa'da iki gündür süren yangınlar nedeniyle belediyelerimiz ile civar illerdeki belediyelerimiz seferber olmuş durumdalar. Yangından etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangınların bir an önce kontrol altına alınabilmelesi için canla başla çalışan tüm kahramanlara minnettarız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, İzmir'de kontrol altına alınamayan ve yerleşim bölgelerini tehdit eden orman yangınına daha etkin müdahale edilmesi talebiyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ulaşmaya çalışıyor. Gün siyaset, gün rekabet değil, gün hep beraber yangınla mücadele günüdür."