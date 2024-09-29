CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı\'nın Düğününe Katıldı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Bahar Karakaş çiftinin düğününe katıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Bahar Karakaş ile evlendi. Çiftin düğününe CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldı. CHP Lideri Özel düğüne eşi Didem Özel ile birlikte geldi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın kıydığı nikahta, Güner'in şahitleri Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba oldu.

Özel, nikahın ardından şunları söyledi:

"Kendi evladımızı evlendiriyorsak her halde bu kadar heyecanlı ve gururulu olurduk. Ben tabi yılllardır Hüseyin Can'ı bir evladım bir ağabeyi gibi bilen birisi olarak hem erkek tarafıyım hem de meslektaşlarına çok düşkün biri olarak eczacı meslektaşım Bahar'ın tarafındayım. Özellikle eşim Didem kesin onun tarafında. Biz iki eczacı olarak böyle güzel bir güne tanıklık ediyoruz. Bir Belediye Başkanı'nın genç yaşında evlilik yapıyor olması ve bizleri nikah şahidi yapıyor olması büyük bir gurur bizim için. Gerçekten büyük ailemiz her geçen gün biraz daha büyüyor. Biz çok heyecanlıyız çok mutluyuz. Ümit ediyorum bundan sonra Hüseyin ve Bahar'dan hep güzel haberler alacağız. Hüseyin ve Bahar ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi ailesi bu ülkeye çok güzel günler yaşatacak."

Törene çok sayıda siyasetçi katıldı. CHP'li belediye başkanları, MYK ve PM üyeleri ve milletvekilleri çiftin mutlu günlerinde yanlarında oldu.