CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Ramazan Bayramı'nın başta Gazze ve Filistin olmak üzere tüm İslam coğrafyasına ve tüm dünyaya adalet, huzur, barış ve sağlık getirmesini, güzelliklere ve yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan Bayramı kutlu olsun" dedi.
Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi X hesabından bir mesaj yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:
"Ramazan Bayramı'nın başta Gazze ve Filistin olmak üzere tüm İslam coğrafyasına ve tüm dünyaya adalet, huzur, barış ve sağlık getirmesini, güzelliklere ve yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan Bayramı kutlu olsun."
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Adıyamanlı Şahin ailesine yeni evlerini teslim etti. Bakanlık tarafından 1 yıl dolmadan yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Ayrıca 4 bin 333 köyde de olası 9 şiddetindeki depreme dayanacak çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürdürüldü. Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan Şahin ailesinin depremde yıkılan evlerinin yerine çelikten yeniden inşa edilen evin de bayram öncesinde teslim edildiği belirtildi.
Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde meydana gelen 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazalarla ilgili güncel verileri paylaşarak trafik denetimlerinin devam ettiğini belirtti.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan T13 tünelinde bir LPG'li araç yanmaya başladı. Olay sonucunda kara yolu trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve kara yolu tekrar ulaşıma açıldı. Yaşanan panik ve korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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