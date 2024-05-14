(ANKARA) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Zonguldak Kilimli'deki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madenci Şenol Zurnalı'ya Allah'tan rahmet, yaralı madenci Savaş Onur'a acil şifalar diliyorum" dedi.
Özgür Özel, Zonguldak Kilimli'deki maden işletmesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madenci Şenol Zurnalı'ya başsağlığı diledi. Özel sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Zonguldak Kilimli'deki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madenci Şenol Zurnalı'ya Allah'tan rahmet, yaralı madenci Savaş Onur'a acil şifalar diliyorum."
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
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