CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den Zonguldak\'taki maden kazasıyla ilgili başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak Kilimli'deki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madenci Şenol Zurnalı'ya başsağlığı diledi. Ayrıca yaralı madenci Savaş Onur'a acil şifalar diledi.

14.05.2024 18:35
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(ANKARA) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Zonguldak Kilimli'deki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madenci Şenol Zurnalı'ya Allah'tan rahmet, yaralı madenci Savaş Onur'a acil şifalar diliyorum" dedi.

Özgür Özel, Zonguldak Kilimli'deki maden işletmesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madenci Şenol Zurnalı'ya başsağlığı diledi. Özel sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Zonguldak Kilimli'deki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madenci Şenol Zurnalı'ya Allah'tan rahmet, yaralı madenci Savaş Onur'a acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA

Savaş Onur, Özgür Özel, Zonguldak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
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