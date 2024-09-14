CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genç Çiftin Nikah Törenine Katıldı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'in kızı Burcu Erdem ve Onur Yavuz çiftinin nikah törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, Mustafa Erdem'in kızı Burcu Erdem ve Onur Yavuz çiftinin nikah törenine katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini de yapan Özel, Erdem ve Yavuz ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıydı. Düğüne, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Ali Mahir Başarır, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve çok sayıda partili ile davetli katıldı.