CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş\'tan Milli Kadın Voleybol Takımı\'na tebrik

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(PARİS) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Paris 2024 Olimpiyatları'nda çeyrek final maçında Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajları yayınladı. Özel, "Bize salonda büyük bir heyecan yaşatan milli takımımıza yarı finalde başarılar diliyorum" dedi. İmamoğlu, "Yürüyoruz şampiyonluğa. Ayağımız uğurlu geldi" paylaşımını yaptı. Yavaş ise "Bize eşsiz duygular yaşattığınızı görmek büyük bir gururdu" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları çeyrek final maçında Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş maçı salonda izledi, heyecana ortak oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filenin Sultanları'nın yarı finale yükselmesine ilişkin tebrik mesajı yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Paris'te Çin Halk Cumhuriyeti'ni nefes kesen bir mücadeleyle yenerek yarı finale yükselen voleybolcularımızı yürekten kutluyorum. Bize salonda büyük bir heyecan yaşatan milli takımımıza yarı finalde başarılar diliyorum."

"Ayağımız uğurlu geldi"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı da etiketleyerek tribünden çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. İmamoğlu, "Yürüyoruz şampiyonluğa. Ayağımız uğurlu geldi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları'nın yarı finale çıktığı karşılaşmayı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ile birlikte izledik" dedi.

"İyi ki varsınız Atatürk'ün kızları"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın tebrik mesajı da şöyle:

"Yarı finaldeyiz. Paris 2024'te bugün Çin'i mağlup ederek büyük bir zafer kazandık. Sizlerle tribünde olmak ve müthiş bir mücadele sonunda bize eşsiz duygular yaşattığınızı görmek büyük bir gururdu. İyi ki varsınız Atatürk'ün kızları, iyi ki varsınız Filenin Sultanları."