CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarına tepki gösterdi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum. Bu vahşetten İsrail hükümetine ses çıkarmayan tüm ülkelerin sorumlu olduğunu hatırlatıyor, uluslararası topluma yaşananlar karşısında harekete geçme çağrısı yapıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in El Mevasi bölgesindeki saldırılara ilişkin resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum. Bu vahşetten İsrail hükümetine ses çıkarmayan tüm ülkelerin sorumlu olduğunu hatırlatıyor, uluslararası topluma yaşananlar karşısında harekete geçme çağrısı yapıyorum."