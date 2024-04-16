CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Merkez Bankası zararının sorumlusu Erdoğan'dır - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Merkez Bankası zararının sorumlusu Erdoğan'dır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Merkez Bankası zararının sorumlusu Erdoğan\'dır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Bankasının açıkladığı 818 milyar liralık zararla ilgili eleştirilerde bulundu. Özel, Recep Tayyip Erdoğan'ı zararın sorumlusu olarak göstererek, ekonomik krizin nedenlerini ve sonuçlarını anlattı.

16.04.2024 15:56
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Bankasının açıkladığı 818 milyar liralık zararla ilgili, "Bizi yüzde 120 enflasyonlara götürüp ülkeyi perişan eden kişi, 4 liralık doları 20 lirayı geçmesin diye KKM'ye çeken kişi bu zararın sorumlusudur. Recep Tayyip Erdoğan, depremin yarattığı toplam asrın felaketinin maliyeti kadar maliyeti, inadı, iş bilmezliği ve liyakatsiz kişilere verdiği emirler sonucu hepimize ödetmiştir" dedi.

Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Merkez Bankasının açıkladığı zarara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özgür Özel, Merkez Bankasının 2023'te 818 milyar lira zarar açıkladığına işaret ederek, bankanın 2013'ten 2023'e kadar 320 milyar lira kar ettiğini belirtti. Özel, şöyle devam etti.

"Bir yıllık zarar 10 yıllık karın iki buçuk katıdır. Yani bu hesapla Merkez Bankası 25 yıldaki kardan zarar eder mi? Böyle bir karar alırsa zarar eder. 25 yıllık karını bir senede bir avuç zengine verdiler. Merkez Bankasının yaptığı ödemeye Hazinenin yaptığı ödeme de eklendiğinde toplam rakam 1 trilyon 132 milyar liradır. Bu para 'en düşük emekli maaşını 17 bin lira yapalım' dediğinde 'yapamayız para yok' dedikleri paranın tam iki katıdır. Türkiye'deki 16 milyon emekliye bir asgari ücret maaş vermenin iki yıllık maliyetini bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun."

Cumhurbaşkanlığının kendi internet sitesindeki bilgiye göre, deprem konutlarının toplam maliyetinin 1,1 milyar lira olduğunu belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koskoca asrın felaketi dedikleri depremin tüm yıkımının parası kadar parayı ben ekonomistim diyen, en iyisini ben bilirim diyen, bütün dünya ekonomistleri başka birşey söylerken tersini söyleyen, bütün dünya pandemiden çıkışta yükselen enflasyonu doğru enstrümanlar kullanarak hemen düşürmüşken bizi yüzde 120 enflasyonlara götürüp ülkeyi perişan eden kişi, 4 liralık doları 20 lirayı geçmesin diye KKM'ye çeken kişi bu zararın sorumlusudur.

Recep Tayyip Erdoğan, manevi kayıplarımız yüreğimizde, hep birlikte paylaşıyoruz ama depremin yarattığı toplam asrın felaketinin maliyeti kadar maliyeti, inadı, iş bilmezliği ve liyakatsiz kişilere verdiği emirler sonucu hepmize ödetmiştir. Yoksulun garibanın, emeklinin, emekçinin, esnafın ve çiftçinin hakkını ondan soracağız, söke söke alacağız."

Özel, ekonominin her gün daha kötüye gittiğini belirterek, "Ekonomiyi gölge kabine bakanlığımız, kurmaylarımızdan oluşturduğumuz çok büyük bir ekonomi heyetiyle Türkye'de halkın gerçek sorunlarını, ekonomideki sorunları, çözüm önerilerini iktidarımızdaki reçeteleri düzenli olarak herkesle paylaşacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Merkez Bankası zararının sorumlusu Erdoğan'dır - Son Dakika

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