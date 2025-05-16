CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Önemli Etkinliklere Katılacak

10.00 - 17.00-CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Otizm Sempozyumu'na ve Kuşadası Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. Özel, Kuşadası İlçe Başkanlığı ziyaretinden sonra Nazik Bezmezci Otizm Yaşam ve Destek Merkezi Açılışı ve Didim Belediyesi Ayşenur Ezgi Eygi Parkı ve Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ AYDIN)

10.00 - TÜİK, nisan ayı motorlu kara taşıtları ve konut satış istatistiklerini, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini ve 2024 yılı "İstatistiklerle Gençlik" verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Cezaevleri ve Sağlık" başlıklı sempozyumun açılış konuşmasını yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Çiftçilere Yazlık Fide Dağıtımı Desteği Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - 15.00- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İzmir'de Buca Tarım Okulunda genç çiftçilerle, TMMOB'a bağlı Odaların Şube Başkanları ile biraraya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.00 - Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri tarafından düzenlenen "Değişim Arifesinde Üniversite" etkinliğinin açılış konuşmalarını Prof. Dr. Cemal Kafadar ve Dr. Dilek Kaya İmamoğlu yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri kapsamında önce Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü görüşmesi ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü görüşmesi yapılacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…