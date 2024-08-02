CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ordu ve Giresun'u ziyaret edecek - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ordu ve Giresun'u ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ordu ve Giresun\'u ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu İl Başkanlığı, Altınordu Belediye Başkanlığı ve fındık bahçesini ziyaret edecek, fındık mitingi düzenleyecek. Giresun'a geçecek olan Özel, İl Başkanlığı ile Giresun ve Bulancak belediye başkanlıklarını ziyaret edecek.

02.08.2024 09:12  Güncelleme: 09:13
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10.00-18.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ordu İl Başkanlığını, Altınordu Belediye Başkanlığını ve fındık bahçesini ziyaret edecek, Atatürk Meydanı'nda fındık mitingi düzenleyecek. Giresun'a geçecek olan Özel, İl Başkanlığı ile Giresun ve Bulancak belediye başkanlıklarını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ORDU-GİRESUN)

10.00 - TÜİK, 2023 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. (ANKARA)

10.00 Olimpiyat Oyunları Fransa'da devam ediliyor. 7 kategoride 15 milli sporcu müsabaka yapacak. (PARİS)

11.00 - İzmir Gazeteciler Cemiyeti, vefatının 17. yılında gazeteci-yazar İsmail Sivri' için anma programı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

13.00 – Diyarbakır'da çeşitli sivil toplum kuruluşları, cuma namazı ardından düzenleyecekleri eylemle İsmail Haniye'nin öldürülmesini protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/DİYARBAKIR)

14.00 - Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.00 - Esenyurt Belediyesi İstiklal Aşevi Yemek Dağıtım Yeri törenle açılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

15.45 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kardeş şehri Odessa'ya Hibe Edilen Otobüsleri Uğurlama Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

17.30 - Konak Belediyesi ve Konak Kent Konseyi tarafından, Türkan Saylan Kültür Merkezi Önünde "Roman Soykırımı" ile ilgili basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Lideri İsmail Haniye için Katar'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak. (DOHA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Belediye Başkanlığı, Özgür Özel, Altınordu, Bulancak, Giresun, Ordu, Sanat, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ordu ve Giresun'u ziyaret edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ordu ve Giresun'u ziyaret edecek - Son Dakika
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