 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Can Atalay'ın cezaevinden salıverilmesi kararına uymaması üzerine 'Bu işbilmez hükümet, ülkemizi hukukun işlemediği, anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdi. Yargıtay'ın kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz. Yarın toplanacak Parti Meclisimizde konuyu özel gündem olarak ele alacak ve bundan sonraki mücadele hattımızı belirleyeceğiz' açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay\'ın Can Atalay kararına tepki gösterdi
03.01.2024 - 20:52,  Güncelleme: 20:53
Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin; Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Can Atalay'ın cezaevinden salıverilmesi kararına uymaması üzerine "Bu işbilmez hükümet, ülkemizi hukukun işlemediği, anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdi. Yargıtay'ın kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz. Yarın toplanacak Parti Meclisimizde konuyu özel gündem olarak ele alacak ve bundan sonraki mücadele hattımızı belirleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı paylaşımla Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki gösterdi. Özel'in yaptığı açıklama şöyle:

"Bu işbilmez hükümet, ülkemizi hukukun işlemediği, anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdi. Yargıtay'ın kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz. Yarın toplanacak Parti Meclisimizde konuyu özel gündem olarak ele alacak ve bundan sonraki mücadele hattımızı belirleyeceğiz."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Milletvekili, Ceza Dairesi, Yargıtay, Hükümet, Hatay, Yargı, Partiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki gösterdi - Son Dakika


21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:31
Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05
Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu
21:01
Özel: Yargıtay'ın Can Atalay kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz Özel: Yargıtay'ın Can Atalay kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz
20:27
Köpeğe baltayla işkence eden şahıs gözaltında Köpeğe baltayla işkence eden şahıs gözaltında
19:58
Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi
19:56
Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50
İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama

Son Dakika
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:31 Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05 Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu
21:01 Özel: Yargıtay'ın Can Atalay kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz
20:27 Köpeğe baltayla işkence eden şahıs gözaltında
19:58 Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi
19:56 Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50 İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24 Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 22:18:43. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement