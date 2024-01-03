CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay\'ın Can Atalay kararına tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin; Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Can Atalay'ın cezaevinden salıverilmesi kararına uymaması üzerine "Bu işbilmez hükümet, ülkemizi hukukun işlemediği, anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdi. Yargıtay'ın kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz. Yarın toplanacak Parti Meclisimizde konuyu özel gündem olarak ele alacak ve bundan sonraki mücadele hattımızı belirleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı paylaşımla Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki gösterdi. Özel'in yaptığı açıklama şöyle:

"Bu işbilmez hükümet, ülkemizi hukukun işlemediği, anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdi. Yargıtay'ın kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz. Yarın toplanacak Parti Meclisimizde konuyu özel gündem olarak ele alacak ve bundan sonraki mücadele hattımızı belirleyeceğiz."