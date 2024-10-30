CHP, Gözaltındaki Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer\'in Yanında

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL)- CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Özgür Karabat, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü önünde gözaltına alınan Ahmet Özer'e destek açıklaması yaptı. Zeybek, "Esenyurt Belediye Başkanımızın yanındayız. Esenyurt halkının sonuna kadar arkasındayız. Siyasetin, siyasi partilerin meydanlarda halkla kurduğu başarının dışında taşıyarak mahkemelerde sadece hakimlerin vereceği kararla dizayn edilme dönemi artık bitmiştir" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla bu sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve işlemleri süren Özer için CHP'lilerin Emniyet önündeki bekleyişi sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Özgür Karabat, burada gazetecilere açıklama yaptı. "31 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'ta seçime katılan her iki yurttaştan birisinin oyunu alarak belediye başkanı seçilmiş Prof. Dr. Ahmet Özer bu sabah Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Terör Şube tarafından gözaltına alınmıştır" diyen Zeybek, şunları söyledi:

"Ahmet Özer 1989 yılında GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği ile başlayıp kamudaki görevine üniversite öğretim üyesi ve devletin değişik kurumlarında yıllarca hizmet vererek devam etmiş bir akademisyendir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlık faaliyeti gösterdi. Son seçimlerde de CHP Genel Merkezi olarak kendisine yaptığımız değerlendirmelerde her türlü bilgi ve belgeyi dikkate alarak, adli sicil kaydını da dikkate alarak aday olarak gösterdik. Milletimizin takdiri ile de 7 aydır belediye başkanlık görevine devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında kısıtlılık kararı olduğunu görüyoruz. Sevgili kızı avukat ama kendisi de babasıyla görüşme fırsatı yakalayamadı. Biz de Cumhuriyet Savcılığı'nın dosyayla ilgili yapacağı ek açıklamaları açıkçası bekliyoruz. CHP olarak şunu söylüyoruz, belediye başkanımızın arkasındayız. Esenyurt halkına hizmet etmekten başka bir amacı olmadığını çok iyi biliyoruz.

"Başkanımızın yanındayız"

Van'da doğmuş Profesör Ahmet Özer'in, Türkiye'nin en büyük ilçesinde belediye başkanı görevi yapıyor olması belli ki bazı çevreleri rahatsız etmiş gözüküyor. Artık Türkiye, 2024 yılında millet iradesiyle sandıkta şekillenecektir. Milletin iradesinin üstünde başka bir iradeyi tanımadığımızı belirtmek istiyorum. Uydurma gerekçelerle, sahte delillerle, dijital üretilmiş belgelerle siyaset kurumun üzerine vesait anlayışının çökmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konuyla ilgili CHP olarak hukuki toplantımızı gerçekleştireceğiz. Esenyurt Belediye Başkanımızın yanındayız. Esenyurt halkının sonuna kadar arkasındayız. Siyaseti, siyasi partilerin meydanlarda halkla kurduğu başarının dışında taşıyarak mahkemelerde sadece hakimlerin vereceği kararla dizayn edilme dönemi artık bitmiştir. Kim Türkiye gündemini değiştirmek için buna yelteniyorsa bilsin ki ilk yapılacak olan seçimlerde milletin çok daha büyük bir iradesiyle ağır bir tokat yemeye mahküm olacaktır."