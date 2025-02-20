CHP Grubunda Cumhurbaşkanı Adayı İçin İmza Süreci Devam Ediyor.

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Haber: Emine DALFİDAN/ Kamera: Uğur DEMİRCİ

(TBMM) - CHP'nin 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde aday gösterilecek isimleri belirlemek için milletvekillerinin imza süreci devam ediyor. İmza atan milletvekillerinden Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız gösterdiği başarılar nedeniyle Türkiye'yi yönetmeye namzet bir aday haline geldiği için partimizin açtığı süreçte aday olduğu için ona oyumuzu verdik. İstanbul'u nasıl iyi yönetiyorsa Türkiye'yi de öyle iyi yöneteceği kanaatindeyim" dedi. İmamoğlu için imza attığını söyleyen Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de "Bu, örgütlere büyük bir canlılık getirdi. Ön seçim sadece cumhurbaşkanı adayını belirlemek için değil, erken seçim için de prova olacak" dedi. Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, "CHP kendi yolunda, kendi ajandasında, kendi belirlediği programıyla devam ediyor. Madem erken seçim istiyoruz, adayımızı da erken belirleyip yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

CHP grubunda, milletvekilleri cumhurbaşkanlığı ön seçiminde aday olacak isimleri belirlemek için aday adayını belirlemek amacıyla isim bildiriyor. İmza atan Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Ekrem İmamoğlu için imza verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kocaeli'nin üç milletvekili olarak birlikte imzamızı attık, Ekrem İmamoğlu'na verdik. Şu anda adaylığını deklare etmiş başka kimse yok. Partinin aldığı karar gereği bir ön seçim yapılacak. Tabii ön seçimde daha aday çıkabilir bunu bilemiyoruz ama Ekrem Bey'e vermemizin nedeni şu, Ekrem Bey son 6 yıldır İstanbul'u yöneten, İstanbul'da oldukça başarılı işler yapmış, Türkiye'nin gönlünde yer edinmiş bir belediye başkanımız. Dolayısıyla bu belediye başkanımız pandemi süreci ve daha sonraki süreçlerde gösterdiği başarılar nedeniyle Türkiye'yi yönetmeye namzet bir aday haline geldiği için partimizin açtığı süreçte aday olduğu için de ona oyumuzu verdik. İstanbul'u nasıl iyi yönetiyorsa Türkiye'yi de öyle iyi yöneteceği kanaatindeyim."

İmamoğlu'nun tek aday olmasına eleştiriler yöneltildiğinin hatırlatılması üzerine Kanko, "CHP hiçbir zaman tek aday çıksın demiyor. Ön seçim süreci getirdi, ön seçim sürecinde isteyen herkes aday olabilir. Aday olmanın çeşitli koşulları var. CHP tüm üyelerin katılımıyla özellikle son dönemlerde dışardan vatandaşlarımızın CHP'ye üye olmasıyla oluşan geniş bir popülasyon tarafından seçim yapılacak. Dolayısıyla ön seçim sürecine kim girerse, orada istediği kadar oy alırsa veya kim birinci olursa onu destekleyecek CHP ama şu anda görünen isim İmamoğlu" dedi.

Sibel Suiçmez: "Büyük bir gururla İmamoğlu adına imzamı verdim"

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de "Büyük bir gururla Sayın Ekrem İmamoğlu adına imzamı verdim" dedi. İmamoğlu dışında şu ana kadar başka bir isim çıkmadığını, kendisinde bu yönde bir bilgi olmadığını söyleyen Suiçmez, şöyle konuştu:

"Partimiz karar almış ve bir ön seçim sürecine girmiş durumdayız. Bütün vatandaşları kapsayacak şekilde Genel Başkanlığımız açıklama yaptı. Yani sadece CHP'nin mevcut üyeleri üzerinden bir ön seçim yapmıyoruz. Partimiz herkesi çağırdı, 'Gelin hep birlikte cumhurbaşkanı adayımızı ön seçimle belirleyelim' dedi. Dolayısıyla üye olma süreci de bir yandan devam ediyor. Bu, örgütlere büyük bir canlılık getirdi. Şimdi, ben sadece ön seçimle bir cumhurbaşkanlığı adayını belirleme olarak görmüyorum. Aynı zamanda 'hemen seçim' dediğimiz, seçimin de bir an evvel geleceği düşüncesiyle aynı zamanda örgütlerimizi de o yapılacak olan seçimlerde diri tutacak çünkü sandık görevlilerimizin eğitimine tekrar başlandı. Dolayısıyla biz bir 'hemen seçim'in de provasını bu ön seçimimizle birlikte yapacağız. Yani bir taşla iki kuş vuracağız aynı zamanda."

"Tek adayla ön seçim yapılmasına gerek olmadığı" yönünde eleştirilerle ilgili Suiçmez, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hiç kimse kısıtlanmış değil. Herkes aday olabilir. 20 milletvekilinin imzası isteniyor ama imza verenler de bir başka birine imza verebiliyor. Dolayısıyla ön kesen bir süreç değil şu anda. Herkes aslında aday olabilir. 20 milletvekilinden bir ön onay gibi bir şey alınacak ama burada şöyle olsaydı o çok rahatsız edici olurdu, imza veren milletvekilleri bir başkasına imza veremez gibi bir kısıntı yapılsaydı bu kötü bir şey olurdu. Böyle bir kısıntı yapılmadı. Dolayısıyla milletvekilleri kendilerinden imza isteyecek olanları tartacaklar, kendi görüşlerine değerlendirecekler ve birden fazla adaya da oy verebileceklerdir. Ama şu anda eğer öyle bir başvuru yoksa, gelip imza isteme yoksa, bu, süreçten kaynaklanan bir sorun değil diye düşünüyorum. İnsanlar aday olabilir, gelsinler aday olsunlar."

Ceylan: "Nisan ayında süreç tamamlanıp, adayımız ve Genel Başkanımız erken seçim kampanyasının startını verecek"

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da İmamoğlu'nun aday olması için imza verdiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Şu anda Ekrem Başkan var gibi duruyor. Cuma gününe kadar süre var. Onun neticesinde 23 Mart'ta sandığa giderek adayımızın belirlenmesi ve ilanı aşamasına geçeceğiz. CHP kendi yolunda, kendi ajandasında, kendi belirlediği programıyla devam ediyor. İktidarın her gün artan çabalarına, bize yaptığı gereksiz meclis üyelerimizi, belediye başkanlarımızı içeri almasına karşı biz de tavrımızı netleştirdik. Bir an önce madem erken seçim istiyoruz, adayımızı da erken belirleyip yolumuza devam etmek istiyoruz. Bundan sonraki aşamada da parti programımız belirlenecek, nisan ayında onların da süreci tamamlanıp inşallah adayımız ve Genel Başkanımız hep beraber erken seçim kampanyasının startını verecekler."

Ceylan, tek aday gösterilmesine yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak, "Demokrasilerde birden fazla adayın yarışması daha rastlanır birşeydir. Biz ilan ettik, adayların başvuruları bittikten sonra duruma göre değerlendirme yapılacaktır. Tek aday bile olsa bir bayram havasında gidip adayımıza güçlü desteğimizi ilan etmek anlamında, kamuoyuna da buradaki varlığımızı ispat etmek anlamında güzel bir davranış olacaktır. 'Tek adayla olmasa' gibi düşüncelere de saygılıyım ama bizim burada istediğimiz CHP'li üyeleri hem motive etmek hem o birlik ve beraberliği sağlamak partinin adayına sahiplenilmeyi artırmak, hep birlikte olduğumuzu göstermek herkese. CHP kendi içinde birleştiği zaman cok iyi başarılar elde edebiliyor. Bunu da en güzel yerel seçimlerde gördük. Nerede birleştiysek, beraber olabildiysek birlik beraberlik içinde kavga eden görüntüden ne kadar uzaklaşırsak o kadar faydalı oluyor bizim için. Ben bu sürecin çok iyi gideceğine inanıyorum. Tek aday olsun, çoklu aday olsun bunun neticesinde kazanan CHP olacak. Bir an önce adayımızı belirleyip kademe kademe devam edeceğiz. İktidarı 2025'te seçime seçime zorlamayı hedefliyoruz. Bu da bunun bir parçası" ifadesini kullandı.