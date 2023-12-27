 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a tepki gösterdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 12 askerin şehit olduğu saldırılardan sonra CHP'nin yayınladığı bildiriye ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Başarır, Aksakal'a Bülent Ecevit'in siyasi günahı olduğunu söyleyerek, partideki eski bakanlara atıfta bulundu ve yoksulluk sorununa dikkat çekti.

27.12.2023 - 22:46,
Abone Ol

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 12 askerin şehit olduğu saldırılardan sonra CHP'nin yayınladığı bildiriye ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Başarır, "Sayın Aksakal, üzülerek söylüyorum ki rahmetli Bülent Ecevit'in tek bir siyasi günahı var, o da sizsiniz, maalesef ki onun kemiklerini sızlatan bir insansınız. Bir sefer, Sayın Bülent Ecevit 1999'da iktidara geldiğinde Sayın İsmail Cem partimizin milletvekili, Dışişleri Bakanıydı; Uluç Gürkan Bakandı, Hasan Gemici Bakandı; bu partide yıllarca beraber yürüdüğümüz insanlar bakandı. Onlara bakıyorum, yaşayanlar hala Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda; sen neredesin, neredesin" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılında düzeltilmesi gereken sorunlara ilişkin konuştu. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 12 askerin şehit olduğu saldırılardan sonra CHP'nin yayınladığı bildiriye ilişkin açıklamalarına da cevap veren Başarır'ın açıklamaları şöyle:

"Öncelikle tüm arkadaşlarımın yeni yılını kutluyorum, yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda yurttaşlarımızın 2023'te çektiği tüm sıkıntıların son bulmasını diliyorum.

"29 EKİM'DE BU AYRIM YAPILDIĞINDA İTİRAZ EDEN PARTİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ'YDİ"

Türkiye'de büyük bir yoksulluk sorunu var, bunu kabul edelim; yoksulluktan öte yoksunluk sorunu var. Bugün evimden çıkıp Meclise gelene kadar en az 10 emekli yurttaşımız beni aradı, 'Rica ediyorum, belki 5 bin lira sizin için büyük bir para değil ama çocuklarımız, torunlarımız o parayı bekliyor, yeni yıldan önce yatar mı?' dedi ve biz şunu söyledik: 'İçimiz yansa da bu parayı eksik bulsak da yılbaşından önce bu para hesabınıza yapacak.' Çünkü 29 Ekim'de bu ayrım yapıldığında itiraz eden parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi, 'Çalışan-çalışmayan emekli ayrımı yapmayalım, 4 milyon 680 bin emekliye de bu parayı verelim' dedim. Bu, işin bambaşka bir tarafı.

"YÜZ BİNLERCE İNSAN MAHKEME KAPILARINDA TAHLİYE OLUP SOKAKTA KALMA TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA"

5 bin lira veriyoruz ya! 1,5 çeyrek altına alınıyor, 10 kilo et alınıyor, bakın, 130 litre mazot alınıyor. Bizim teklifimiz: Bunu, gelin, her ay yapalım ve kök ücreti ekleyelim dedik. Gerçekten bir sefalet sorunu var. 2024'te bu Meclis'in çözmesi gereken birinci sorun yoksulluktur. Yüz binlerce insan mahkeme kapılarında tahliye olup sokakta kalma tehdidiyle karşı karşıya. Öğrencilerin büyük sorunları var. Bakın, 30 milyon insan icrada. Bu Parlamento olarak bu sorunları çözmeliyiz; ulaşım sorununu, beslenme sorununu, barınma sorununu çözmeliyiz. Kavga etmek benim de hoşuma gitmiyor, tartışmak benim de hoşuma gitmiyor, birbirimizin üzerine yürümek benim de hoşuma gitmiyor.

"YENİ YILDA 5 BİN LİRAYLA GERÇEKTEN KÖK AİLEYİ TOPLAYIP BİR YEMEK YİYEBİLECEK Mİ İNSANLAR"

Bir borcumuz da depremzedelere, Hatay'a, Antep'e, Adıyaman'a Malatya'ya var. Bakın, yeni yıla bu insanlar damsız, sobasız, odasız evlerde, çadırlarda giriyor. 2024'te bunların hepsine bir ev, bir oda, bir soba, bir baca vermeliyiz, Meclis vermeli saray vermiyorsa, bu hepimizin sorunu. Ben eminim, Sayın Grup Başkanvekili, eski Adalet Bakanı da rahatsız oluyor, onun vicdanına güveniyorum Abdulhamit Gül'ün. 2 çocuğum var, Özlem Hanım'ın 3 çocuğu var. Bugün yeni yıldan önce memur, işçi evine gidecek, çocukları çantalarına bakacak. Yeni yılda 5 bin lirayla gerçekten kök aileyi toplayıp bir yemek yiyebilecek mi insanlar, buna bakmalıyız.

"RAHMETLİ BÜLENT ECEVİT'İN TEK BİR SİYASİ GÜNAHI VAR, O DA SİZSİNİZ"

Sayın Aksakal, üzülerek söylüyorum ki rahmetli Bülent Ecevit'in tek bir siyasi günahı var, o da sizsiniz, maalesef ki onun kemiklerini sızlatan bir insansınız. Bir sefer, Sayın Bülent Ecevit 1999'da iktidara geldiğinde Sayın İsmail Cem partimizin milletvekili, Dışişleri Bakanıydı; Uluç Gürkan Bakandı, Hasan Gemici Bakandı; bu partide yıllarca beraber yürüdüğümüz insanlar bakandı. Onlara bakıyorum, yaşayanlar hala Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda; sen neredesin, neredesin? Aynaya bakıyor musun? Aynaya baktıktan sonra odandaki Sayın Bülent Ecevit'in resmine bir bakıyor musun, yüzün kızarmıyor mu? Eminim, o yaşasaydı bu grubun en ön taraflarında bir yerde otururdu, biz onur duyardık. O yüzden beyefendi, Cumhuriyet Halk Partisinin tüm Genel Başkanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadar -partimizde olur olmaz- başımızın tacıdır. Biz onlara üst düzey saygıyı da gösteririz ama lütfen, buradan, bir gruptaki arkadaşlarımız Kıbrıs ya da Abdullah Öcalan'ın yakalanması, bu ülkeye getirilmesi bunlarla övünüyorsa hiçbir söz söyleme, kötü bir şey değil bu. Kötü bir şey varsa bakın, karşımda duruyorsun, o grubun listelerinden milletvekili olman."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal\'a tepki gösterdi
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Bülent Ecevit, Milletvekili, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a tepki gösterdi - Son Dakika


23:50
Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37
İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23
Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13
CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi

Son Dakika
23:50 Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13 CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 00:22:11. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement