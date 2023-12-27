CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal\'a tepki gösterdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 12 askerin şehit olduğu saldırılardan sonra CHP'nin yayınladığı bildiriye ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Başarır, "Sayın Aksakal, üzülerek söylüyorum ki rahmetli Bülent Ecevit'in tek bir siyasi günahı var, o da sizsiniz, maalesef ki onun kemiklerini sızlatan bir insansınız. Bir sefer, Sayın Bülent Ecevit 1999'da iktidara geldiğinde Sayın İsmail Cem partimizin milletvekili, Dışişleri Bakanıydı; Uluç Gürkan Bakandı, Hasan Gemici Bakandı; bu partide yıllarca beraber yürüdüğümüz insanlar bakandı. Onlara bakıyorum, yaşayanlar hala Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda; sen neredesin, neredesin" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılında düzeltilmesi gereken sorunlara ilişkin konuştu. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 12 askerin şehit olduğu saldırılardan sonra CHP'nin yayınladığı bildiriye ilişkin açıklamalarına da cevap veren Başarır'ın açıklamaları şöyle:

"Öncelikle tüm arkadaşlarımın yeni yılını kutluyorum, yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda yurttaşlarımızın 2023'te çektiği tüm sıkıntıların son bulmasını diliyorum.

"29 EKİM'DE BU AYRIM YAPILDIĞINDA İTİRAZ EDEN PARTİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ'YDİ"

Türkiye'de büyük bir yoksulluk sorunu var, bunu kabul edelim; yoksulluktan öte yoksunluk sorunu var. Bugün evimden çıkıp Meclise gelene kadar en az 10 emekli yurttaşımız beni aradı, 'Rica ediyorum, belki 5 bin lira sizin için büyük bir para değil ama çocuklarımız, torunlarımız o parayı bekliyor, yeni yıldan önce yatar mı?' dedi ve biz şunu söyledik: 'İçimiz yansa da bu parayı eksik bulsak da yılbaşından önce bu para hesabınıza yapacak.' Çünkü 29 Ekim'de bu ayrım yapıldığında itiraz eden parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi, 'Çalışan-çalışmayan emekli ayrımı yapmayalım, 4 milyon 680 bin emekliye de bu parayı verelim' dedim. Bu, işin bambaşka bir tarafı.

"YÜZ BİNLERCE İNSAN MAHKEME KAPILARINDA TAHLİYE OLUP SOKAKTA KALMA TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA"

5 bin lira veriyoruz ya! 1,5 çeyrek altına alınıyor, 10 kilo et alınıyor, bakın, 130 litre mazot alınıyor. Bizim teklifimiz: Bunu, gelin, her ay yapalım ve kök ücreti ekleyelim dedik. Gerçekten bir sefalet sorunu var. 2024'te bu Meclis'in çözmesi gereken birinci sorun yoksulluktur. Yüz binlerce insan mahkeme kapılarında tahliye olup sokakta kalma tehdidiyle karşı karşıya. Öğrencilerin büyük sorunları var. Bakın, 30 milyon insan icrada. Bu Parlamento olarak bu sorunları çözmeliyiz; ulaşım sorununu, beslenme sorununu, barınma sorununu çözmeliyiz. Kavga etmek benim de hoşuma gitmiyor, tartışmak benim de hoşuma gitmiyor, birbirimizin üzerine yürümek benim de hoşuma gitmiyor.

"YENİ YILDA 5 BİN LİRAYLA GERÇEKTEN KÖK AİLEYİ TOPLAYIP BİR YEMEK YİYEBİLECEK Mİ İNSANLAR"

Bir borcumuz da depremzedelere, Hatay'a, Antep'e, Adıyaman'a Malatya'ya var. Bakın, yeni yıla bu insanlar damsız, sobasız, odasız evlerde, çadırlarda giriyor. 2024'te bunların hepsine bir ev, bir oda, bir soba, bir baca vermeliyiz, Meclis vermeli saray vermiyorsa, bu hepimizin sorunu. Ben eminim, Sayın Grup Başkanvekili, eski Adalet Bakanı da rahatsız oluyor, onun vicdanına güveniyorum Abdulhamit Gül'ün. 2 çocuğum var, Özlem Hanım'ın 3 çocuğu var. Bugün yeni yıldan önce memur, işçi evine gidecek, çocukları çantalarına bakacak. Yeni yılda 5 bin lirayla gerçekten kök aileyi toplayıp bir yemek yiyebilecek mi insanlar, buna bakmalıyız.

"RAHMETLİ BÜLENT ECEVİT'İN TEK BİR SİYASİ GÜNAHI VAR, O DA SİZSİNİZ"

Sayın Aksakal, üzülerek söylüyorum ki rahmetli Bülent Ecevit'in tek bir siyasi günahı var, o da sizsiniz, maalesef ki onun kemiklerini sızlatan bir insansınız. Bir sefer, Sayın Bülent Ecevit 1999'da iktidara geldiğinde Sayın İsmail Cem partimizin milletvekili, Dışişleri Bakanıydı; Uluç Gürkan Bakandı, Hasan Gemici Bakandı; bu partide yıllarca beraber yürüdüğümüz insanlar bakandı. Onlara bakıyorum, yaşayanlar hala Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda; sen neredesin, neredesin? Aynaya bakıyor musun? Aynaya baktıktan sonra odandaki Sayın Bülent Ecevit'in resmine bir bakıyor musun, yüzün kızarmıyor mu? Eminim, o yaşasaydı bu grubun en ön taraflarında bir yerde otururdu, biz onur duyardık. O yüzden beyefendi, Cumhuriyet Halk Partisinin tüm Genel Başkanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadar -partimizde olur olmaz- başımızın tacıdır. Biz onlara üst düzey saygıyı da gösteririz ama lütfen, buradan, bir gruptaki arkadaşlarımız Kıbrıs ya da Abdullah Öcalan'ın yakalanması, bu ülkeye getirilmesi bunlarla övünüyorsa hiçbir söz söyleme, kötü bir şey değil bu. Kötü bir şey varsa bakın, karşımda duruyorsun, o grubun listelerinden milletvekili olman."