CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Bana Saldırmak İçin Gülşah'ın Hastanede Yattığı Belli Günleri Ahlaksız Bir İftiraya Dönüştürdüler. - Son Dakika
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CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Bana Saldırmak İçin Gülşah'ın Hastanede Yattığı Belli Günleri Ahlaksız Bir İftiraya Dönüştürdüler.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı konuşmada, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile ilgili iddialara ilişkin "Bana saldırmak için Gülşah’ın hastanede yattığı belli günleri ahlaksız bir iftiraya dönüştürdüler. Meselenin özünü bu aileye anlatacağım. Çocukluğundan beri bağırsak hastası, en yakından takip edeni benim ve eczacı olan eşim. Evladımız bizim" diye konuştu.

08.10.2024 16:07  Güncelleme: 16:39
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(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı, kendisini ve CHP'yi hedef alan iddialarla ilgili "Bana saldırmak için Gülşah'ın hastanede yattığı belli günleri ahlaksız bir iftiraya dönüştürdüler. Meselenin özünü anlatacağım. Çocukluğundan beri bağırsak hastası, en yakından takip edeni benim ve eczacı olan eşim. Evladımız bizim" ifadelerini kullandı.

Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı, CHP'yi ve kendisini hedef alan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta bunu ahlaksız bir boyuta ulaştırdılar. 20 Nisan 1993 yılından beri, 31 yıldır bir arada olduğum; üniversite arkadaşımın, biricik kızımın anasının boşanma davasını açtığını iddia ettiler. İnanamadık. Bununla kalacak sandık. Birtakım yalanlar uydurdular. Durmadılar, beni 31 Mart'taki mutlak başarımızdan dolayı 1 Nisan'da cezalandıracaklardı yapamadılar ya. O günden bugüne 1'inci parti sokaklarda, salonlarda, meydanlarda iktidar sesi yükseltiyorlar. 47 yıl sonra parti birinci parti olmuş, tek yumruk olmuş, iktidara gidiyor ya... Akılları sıra Genel Başkan'ı yıpratacağız diye 18 yaşında bu partiye üye olmuş, o günden bugüne partide çalışmış, üniversiteyi bitirmiş, yüksek lisansını yapmış, özel sektörde çalışmış, Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış, il başkan adayı olmuş kaybetmiş yılmamış, bu partiye 18 yıldır hizmet eden, Manisa'nın tam mutabakatıyla...

Manisa'da ilk ben aday oldum. Gülşah Başkan Gençlik Kolları Başkanıydı. Yüzde 6 olan oy vardı bir önceki seçim. 3'üncü olduk yüzde 13,9 oy aldık. O günden beri bütün Manisa beraber yürüyoruz. Yüzde 18 aldık, 21 aldık, 23 aldık. O günlerde 1 milletvekili vardı 3 milletvekili yaptık. 4'ü de bu sefer yaptık. İttifak ortağına gitti... Yüzde 23 yaptık, 26 yaptık, 29 yaptık. 10 ay önce yüzde 29 aldık. Bu seçimde Manisa'da hep beraber, bir kişiyi arkada bırakmadan, bir kişiyi dışarıda bırakmadan anketleri açık açık göstererek, sandıkları kurarak, kimseyi küstürmeden, biz bu seçimde Manisa'da yüzde 59 oy aldık. Gülşah Durbay Şehzadeler'i, merkez ilçeyi, Cumhuriyet tarihinde hiç kazanmadığımız ilçeyi, mesirin karıldığı ilçeyi, Fatih'in tahta koştuğu ilçeyi, muhafazakar kodları en güçlü ilçeyi dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, namusuyla kazandı, aslan gibi kazandı.

Bu kadar ahlaksızlığa, bu kadar kitapsızlığa, bu kadar çirkinliğe, bu kadar kötülüğe, hani meselenin ucu Atatürk'e verdiğim söz olmasa 'lanet olsun size' diyip başka bir şey yapacağım da ama bu ilçeyi kazandı. Son hafta bu yalanı yayan hesaplar, 'İYİ Parti Manisa'da ilçeleri alıyor, Büyükşehir'de CHP' deyip yüzde 2-3 çıkacak oyları yüzde 30-35 çıkarıp manipülasyon yapıyorlardı.

"Biz uçaktayken, evladım Gülşah kemoterapideyken o haberi yazdılar"

Şimdi döndüler bana saldırmak için Gülşah'ın hastanede yattığı belli günleri ahlaksız bir iftiraya dönüştürdüler. Meselenin özünü bu aileye anlatacağım. Çocukluğundan beri bağırsak hastası, en yakından takip edeni benim ve eczacı olan eşim. Evladımız bizim. O sürekli rahatsızlık bağırsakta bir kitle yapmış, o kitleyi aldılar. O kitle kötü huylu çıktı. ve doktorları da şaşırdı. Akıllı ilaç da olmadı. Kemoterapi görülüyor. Kemoterapi için hastaneye yatacağı günü bekleyip, benim Antalya'ya gittiğim günü bekleyip, Antalya'da birine ama kimin, kimlerin nasıl yolladığını herkes biliyor, gördü. O haberi yazdırdılar. Biz uçaktayken, evladım Gülşah kemoterapideyken o haberi yazdılar. Sonra sureti muhalefetten gözüken birçok kişi de bildiğiniz tepkileri gösterdiler. Gülşah 'Ben açıklayacağım' dedi. Burasında kateter ertesi gün çıktı, gitti, aslanlar gibi derdini herkese anlattı.

"Ne feda edecek Gülşah'ımız, ne sizden korkacak Özgür Özel var. Cürmünüz kadar yer yakarsınız"

Ama burada bir şey var. Biz bu iktidarı yeneceğiz. Tüm kötülüğüne rağmen yeneceğiz. Ama biz bu iktidarı yenerken cesaretimizle, temizliğimizle, onurumuzla yeneceğiz.

Birtakım dışarıdan destekli adamlar, o yayanlar, neredeymiş o yayanlar... Şimdi CHP'li gibi görünenleri örgütte gören var mı, sahada gören var mı? Son seçimde gören var mı?

"CHP trol ordusu beslemez, CHP bel altı saldırmaz ahlak dışı iş yapmaz"

CHP'de farklı fikirler olur. Hiç sorun yok. CHP demokratik bir partidir. Farklı fikirler tartışılır. Ama kamuoyu önünde tartışacak argüman olmayınca, AK Parti'nin, Saray'ın geçmiş temaslılarının trol orduları kurmalarıyla, kara propaganda yapmalarıyla, yalan haberleri yaymalarıyla ve bunların üzerinden kirli bir siyaset yapmalarıyla CHP'ye diz çöktüreceklerini sananlar şunu bilsinler ki CHP trol ordusu beslemez, CHP bel altı saldırmaz, ahlak dışı iş yapmaz, bunu yapanlar CHP'li değildirler. Benim için vız gelir tırıs gider.

"Alnınızı karışlamazsam namerdim, namerdim, namerdim..."

Bu partiye dışarıdan saldıranlar bir kelime eksik konuşursak, bir santim eğilirsek, bir adım geri adım atarsak namerdiz. Partili olmadığı halde bir yerden yüz bulup bir çelişkiden kendine makam, mevki üreten o sahtekarlar, o ahlaksızlar, alnınızı karışlamazsam namerdim, namerdim, namerdim. Ne feda edecek Gülşah'ımız, ne sizden korkacak Özgür Özel var. Cürmünüz kadar yer yakarsınız, cürmünüz kadar. Önceki Genel Başkanlarımızdan Altan Öymen, 96 yaşında bana bir uyarıda bulundu. Dedi ki, 'hodri meydan deme, başka bir türlü meydan oku.' Bugün buradan siyaseten kimseye hodri meydan demiyorum. Birtakım haysiyetsizlerin yönlendirmesiyle yürütülen algı operasyonuna ve buna partimi alt edebilecek olanlara diyorum ki hodri meydan. Neyiniz varsa dökün, buradayız. Teslim olursak namerdiz. Hodri meydan."

(Sürecek)

CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Bana Saldırmak İçin Gülşah\'ın Hastanede Yattığı Belli Günleri Ahlaksız Bir İftiraya Dönüştürdüler.
Kaynak: ANKA

Gülşah Durbay, Şehzadeler, Özgür Özel, Güncel, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: 'Bana Saldırmak İçin Gülşah'ın Hastanede Yattığı Belli Günleri Ahlaksız Bir İftiraya Dönüştürdüler. - Son Dakika

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