CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Kayyumun Derdi Artık Vatandaşın Değil Uzun Süredir Karnı Aç Kalan Yandaşın Doyurulmasıdır"

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleştirilen grup toplantısında "Dün Şişli Belediyesi'ne sabah 08.30'da kayyum atandı. İlk icraatı ne oldu biliyor musunuz? Şişli Kent Lokantası'nı kapattılar. Bu yüzden Türkiye'nin dört bir yanına eğer yoksullar için, öğrenciler için, dar gelirliler için asgari ücretliler için, emekliler için ne yapılıyorsa devam etsin istiyorsanız Ekrem Başkan'a ve yol arkadaşlarına destek vereceksiniz. Aksi takdirde bu kayyumun gelip de ne yapacağı ortadadır. Kayyumun derdi artık vatandaşın değil uzun süredir karnı aç kalan yandaşın doyurulmasıdır. Tayyip Bey'in kayyumundan başka bir şey beklenmez" ifadesini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Grup toplantısı İstanbul Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapıldı. Boykot listesinden bahseden Özel, şöyle devam etti:

"Biz Saraçhane'yi görmeyenlere göstermeyi hep birlikte başardık. Dedik ki ya bizi göreceksiniz ya da yerin dibine gömüleceksiniz. Çok sayıda televizyon kanalı bu uyarılardan sonra kendine çekidüzen verme, birilerinin hesabına yayınlar yapmak yerine halkın haber haklarına saygı gösterme noktasında adımlar attı. Ama atmayanlar ve ilişkili oldukları üzerinden bir çalışma başlattık. Dün akşam açıkladık bu akşam da açıklayacağız. Bundan sonra da bir tarafsız bu yayınları tarif eden ve bunlarla ilişkili firmaların boykotu için gerekli bilgilendirmeyi yapan boykotvar sitesini hep birlikte takip edeceğiz. Ancak şu ana kadarki tutumları için A Haber ve onun gibi yandaşlaşanların tamamını ama arada kalıyorlarsa diye yani Ülke TV, TVNET'i ben zaten saymıyorum ama TGRT'yi, CNN Türk'ü, Kanal D'yi, Turkuaz Medya'yı ve elbette bizden aldıkları vergileri haram zıkkım ettrecek bir iftiracılıkla yayın yapan TRT'yi protesto ediyoruz.

"Espressolab'ın semtine uğramıyoruz"

Buradan İhlas Haber Ajansı'na ve DHA'ya abone olan bütün belediyelerimizi uyarıyorum; aboneliklerinizi derhal iptal ediyorsunuz. Dün akşam sitesi çökmüş, pek memnun olduk. Kitap, oyuncak, kırtasiyeyi alacaksanız, çarşıya, AVM'ye gidiyorsanız D&R'nın öbür tarafından yürüyorsunuz. Önünden geçmiyorsunuz. Sattığı kitabın parasını Erdoğan'a yollayan idefix.com'a girmiyorsunuz. Mobilyayı, halıyı, yatağı Kilim Mobilya'dan almıyorsunuz. Oteli, uçağı, turizmi ETS'nin ötesinden dolaşarak planlıyorsunuz. İhlas Ev Aletleri'nden uzak durup zaten alsan da çıkmıyor ama Milli Piyango'ya bundan sonra kuruş vermiyorsunuz. Futbol baskı altında sahte bahis sitelerini arattırmayacak işlere kalkışanlar var milletin iliğini sömürdüler. misli.com'la iddaa.com'a yolları kesin bir şekilde ayırıyorsunuz. Dün arkadaşlar liste hazırlarken Milangaz, Likitgaz, Türk Petrol üzerinden baskımızı, boykotumuzu çekiyoruz. Soranlar var 'Espressolab'la Ülker nereden çıktı' diye. Vallahi nereden çıktı biliyor musunuz? Yapacaklarsa gençlerin gönlünü yapacaklar. Bütün üniversite öğrencileri Ülker diye bağırdılar. Espressolab'ı protesto ettiler. Biz de dedik ki; 'Hangi kahveyi içerseniz için ama sakın Espressolab içmeyin.' Öğrenciler de alkışladılar. Bundan sonra biz de semtine uğramıyoruz.

"Kayyumun derdi artık vatandaşın değil uzun süredir karnı aç kalan yandaşın doyurulmasıdır"

Ve bir uyarı var. 'Efendim Demirören bu kadar kötülüğü yapıyor bize. Bütün gece CNN Türk'ten sövüyor. Kanal D'den yanıltıyor. Toplantıları vermiyor. Her türlü iftirayı atıyor.' Sonra İstiklal Caddesi'nde Demirören AVM varmış. Ona da girmeyin dedim. Diyorlar ki orası başkası tarafından yakın zamanda satın alınmış. Demirören adı orada durdukça girmiyoruz. Tabelayı değiştir girelim. Bugüne kadar büyük emekler, büyük gayretlerle, büyük hizmetler verildi. Kayyuma kalkışıldı. 10 milyonlar sayesinde engel olundu. Bakın kayyum olursa ne olurmuş biliyor musunuz? Dün Şişli Belediyesi'ne sabah 08.30'da kayyum atandı. İlk icraatı ne oldu biliyor musunuz? Şişli Kent Lokantası'nı kapattılar. Bu yüzden Türkiye'nin dört bir yanına eğer yoksullar için, öğrenciler için, dar gelirliler için asgari ücretliler için, emekliler için ne yapılıyorsa devam etsin istiyorsanız Ekrem Başkan'a ve yol arkadaşlarına destek vereceksiniz. Aksi takdirde bu kayyumun gelip de ne yapacağı ortadadır. Kayyumun derdi artık vatandaşın değil uzun süredir karnı aç kalan yandaşın doyurulmasıdır. Tayyip Bey'in kayyumundan başka bir şey beklenmez. Sakın aldanıp da Tayyip Bey'in kayığına binilip demokrasiden dışarı başka bir yere gidilemez.

"Tüm İstanbulluları bu akşam Saraçhane'ye bekliyoruz"

Bugün akşam bir davet var. Sabahleyin Ekrem Başkan'a gittim. Sıkı sıkı sarıldık. Size selamlarını getirdik. Bugün akşam yedinci gün. Yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili'ni seçecek. Biz de İBB'yi başkan vekiline emanet ederek, daha sonra bambaşka, herhalde ilk ziyareti gelenekselleşmiş şekilde Ekrem Başkan'ımızın memleketinde, Ekrem Başkan'ımızın ilçesinde, Murat Çalık Başkan'ımızın büyük bir heyecanla hazırladığı geleneksel iftarı için Kadir Gecesi'nde Beylikdüzü'nde olacağız. Ama bu akşama bir davet var. Bu akşam Ekrem Başkan'ımız bütün İstanbulluları, İstanbul'u sevenleri ve İstanbul'u koruyanları hep birlikte bir kez daha Saraçhane'ye, yedinci günde dünya tarihine aynı meydanda aynı saatte ara vermeksizin, yedi gün üst üste aynı direnişi, aynı kararlılıkla göstermek için davet ediyor. Öncesinde gençlerimizi, polislerimizi ve demokratik barışçıl tepki göstermeye gelen herkesi Ekrem Başkan'ımızın iftar sofrasına davet ediyoruz. Saraçhane'de iftarımızı yapacağız. Bundan sonra Saraçhane, Ramazan boyunca farklı etkinliklerin, bayramda dünya siyasetinin dünya tarihinin gördüğü en büyük kucaklaşmalardan birinin yapılacağı Ekrem Başkan'ımızın İstanbullularla kendi Silivri'de gönlü Saraçhane'de olarak bayramlaşacağı bir büyük hazırlığa sahne olacak. O il başkanımıza, İstanbul Büyükşehir'e hepimize emanet olacak. Bugün akşam Saraçhane'de, Saraçhane'ye veda etmeye Ekrem Başkan'ın emanetini yine İstanbul'un bir seçilmişine emanet etmeye, kayyuma karşı verilen bu büyük mücadelenin son akşamında dünya tarihine geçmek üzere tüm İstanbulluları Saraçhane'ye bekliyoruz. Ekrem Başkan'ın selamlarını CHP'nin teşekkürlerini iletiyorum. Grubumuzu burada ağırlayan İstanbullulara, demokrasiye sahip çıkan tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Gelenlere, seçenlere, tarihe geçenlere selam olsun."

(SÜRECEK)