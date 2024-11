CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel'nden Sendikalara Çağrı: "Asgari Ücrette Kabul Edilebilir Son Fiyat 30 Bin.

Güncel

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında; "Buradan açıkça bütün sendikalara sesleniyorum. Biz büyük bir mücadele vereceğiz asgari ücret için. Hepinizin, her işçiden daha evladının sütü alınmadan maaştan sendika aidatı kesenlere, eğer asgari ücrete hak ettiği zam yapılmazsa ki hak eden zam gerçek zam, asgari ücretlinin kendi enflasyonunu giderecek zam yüzde 80'dir, 35 bin liradır. Ama hiç değilse hak ettiği, beklediği ve biraz olsun nefes alacağı 30 bin lira asgari ücreti hep beraber savunalım. ve buradan seslenelim ki; asgari ücrette kabul edilebilir son fiyat 30. '30 yoksa biz bu işte yokuz' diyebiliyorsanız biz bu parayı alırız. Bu mücadeleye davet ediyorum herkesi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Asgari ücretin en az 30 bin TL olması gerektiğini vurgulayan Özel şunları söyledi:

"İktidarın neden bu yola saptığını görmemiz lazım. Vatandaşın gerçek gündemi konuşulmasından nasıl rahatsız olduklarını söylemiştim. Ne yaparsanız yapın bu ülkenin gerçek gündemini unutturmanıza izin vermeyeceğiz. Vatandaşın karşı karşıya olduğu derin ekonomik sorunları perdelemenize izin vermeyeceğiz ve konuşacağız. TÜİK'e göre ekim ayında enflasyon yüzde 48.6 çıktı. ve yıllık enflasyon yüzde 39.7. Şimdiden Merkez Bankası'nın yıllık yüzde 38 olan ki iki kez revize ederek düzelttiler enflasyon hedefi 10'uncu aydan aşıldı. Yani şu anda yıl sonunda yapacağız dedikleri enflasyon 10'uncu aydan gerçekleşti. Bundan sonra olanlar hedeften sapmalar ki bu hedefi iki kere değiştirdiler. ve Mehmet Şimşek, mayısa göre enflasyonun gerilediğini söyleyerek vatandaşı avutmaya çalışıyor. Bir, enflasyon sıfırsa hayat pahalılığı durur. Her enflasyonda fiyatlar artıyor demektir. 50 ise 100 liralık mal 150 olur, 40 ise 140 olur. Enflasyon sıfır olmadan hayat pahalılığı durmaz, altın kural bir. İkincisi mayıs ayıyla karşılaştırıyor enflasyonu oysa son seçimden beri, Erdoğan geldikten beri Mehmet Şimşek evet görevde ama atayan kalem Erdoğan. Erdoğan geldikten beri mazot bu son seçimde 'Oyu bana verin çözeceğim. Bunlara vermeyin. Vatanı böldürecekler, bayrağı indirecekler. Ezanı durduracaklar, susturacaklar' deyip, vatandaşı yoksulluğuna rağmen, vatandaşı hayat pahalılığına rağmen kandırıp iktidarda kalanlar 17 ay önce mazot 19,37 şimdi 42,90. Artış yüzde 121. Benzin 21 liradan 43 olmuş. Euro 22'den 37. Dolar 20'den 34. Enflasyon 38'den 48. Mehmet Şimşek enflasyonu düşürecek, Şimşek geldiğinde enflasyon 38, bugün 48. Öyle bir algı yaratıyorlar ki Şimşek geldiğinde 80'di şimdi 38'e indi yarın 8'e de iner. Geldiğinde 38'di şimdi 48. Beyaz peynir 150 liraydı 252 lira. Zeytinyağı 130 liraydı 330 lira. Kıyma 340 liraydı 558 lira. İşte size Mehmet Şimşek işte size Recep Tayyip Erdoğan. Son seçimden bugüne kadar.

"Asgari ücrette kabul edilebilir son fiyat 30 bin"

Ve bu enflasyonla yeniden değerleme oranı yüzde 44 oldu. Bu şu demek; 4 Ocak günü sabahleyin iğneden ipliğe devletin sizden aldığı her paraya yüzde 44 zam gelecek. En az yüzde 44. 66'ya kadar arttırmaya da yetkisi var. Ama 17 bin liralık asgari ücret fiilen 10 bin liraya düşmüş verildiği günkü satın alma gücüyle. Temmuzda zam yapmadılar. Şimdi de başladılar; 'Enflasyona göre değil hedef enflasyona göre vereceğiz.' Bunu yerleştirmeye çalışıyorlar. Yani asgari ücretliye şu enflasyon farkını bile vermeyip kendi hedeflerine göre verip asgari ücretliyi bir yıl daha ezmeye çalışıyorlar. Buradan açıkça bütün sendikalara sesleniyorum, yeni yeni kendisine gelenlere, görevlerini hatırlayanlara, her ay açlık ve yoksulluk rakamı açıklayanlara söylüyorum. Biz büyük bir mücadele vereceğiz asgari ücret için. Hepinizin, her işçiden daha evladının sütü alınmadan maaştan sendika aidatı kesenlere eğer asgari ücrete hak ettiği zam yapılmazsa ki hak eden zam gerçek zam yani asgari ücretlinin yaşadığı tüketim, asgari ücretlinin kendi enflasyonunu giderecek zam yüzde 80'dir, 35 bin liradır. Ama hiç değilse hak ettiği, beklediği ve biraz olsun nefes alacağı 30 bin lira asgari ücreti hep beraber savunalım. ve buradan seslenelim ki; asgari ücrette kabul edilebilir son fiyat 30. '30 yoksa biz bu işte yokuz' diyebiliyorsanız biz bu parayı alırız. Bu mücadeleye davet ediyorum herkesi."

