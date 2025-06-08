CHP Heyeti, Ferdi Zeyrek'i Hastanede Ziyaret Etti

(MANİSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne yaptığı ziyaretin ardından açıklama yaptı. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi tam kadro hem Ferdi Başkan'la hem de Manisa'yla, Manisa'nın iradesiyle dayanışma gösteriyorlar. İçeride bir sözleşmeye şahit olduk. Ferdi Başkan iyi olacak, Ekrem Başkan özgür olacak, hep birlikte yemek yiyeceklermiş. Beni saymadılar, ben sonradan kendimi de dahil ettirdim. Ümit ediyoruz birazcık tebessüm edebileceğimiz günler gelsin" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretin ardından hastane önünde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul, Ankara, Trabzon İl Başkanımız burada. Dün öyle bir tesadüfki istenen ilaçlardan bir tanesi sadece Trabzon'da bir eczanede bulundu. Trabzon İl Başkanımız bu sabah ilacı aldı, uçakla İstanbul'a gitti. Birlikte buraya geldiler. Biraz önce ilaç teslim edildi. Herhalde bu süreçte bütün Türkiye'nin kalbinin burada olduğu yüreğini burada olduğunu gösteren çok önemli emmarelerden bir tanesi. Her gün ülkenin bambaşka bir yerinden bambaşka bir selam, bir mucize, bir ilaç, bir dua. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz yanımızda.

"İçeride bir sözleşmeye şahit olduk"

Çok sayıda belediye başkanımızla birlikte ziyaret ettiler. Dilek Hanım hem ailenin, Ekrem İmamoğlu'nun, İmamoğlu ailesinin iyi dileklerini getirdi. İstanbul Büyükşehir ailesinin iyi dilekleri Nuri Başkan'la burada. İstanbul il örgütümüzün iyi dilekleri İstanbul İl Başkanımızla birlikte burada. Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Genel Sekreterimiz, Kadın Kolları, Gençlik Kolları Başkanlarımız da Cumhuriyet Halk Partisi tam kadro hem Ferdi Başkan'la hem de Manisa'yla, Manisa'nın iradesiyle dayanışma gösteriyorlar. Biz her çarşamba aynı şeyi vurguluyoruz. Sahip çıkılan şey belediye başkanlarının kendisinden ileride. Belediye, o kentin iradesidir, kararıdır. O kent, seçtiğine sahip çıkınca kendi iradesine sahip çıkıyor. Bugün de böyle duygularla, böyle kıymetli ziyaretleri aldık. İçeride bir sözleşmeye şahit olduk. Ferdi Başkan iyi olacak, Ekrem Başkan özgür olacak, hep birlikte yemek yiyeceklermiş. Beni saymadılar, ben sonradan kendimi de dahil ettirdim. Ümit ediyoruz birazcık tebessüm edebileceğimiz günler gelsin. Çok teşekkür ediyorum hepsine ziyaretleri için sağ olsunlar, var olsunlar."

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "geçmiş olsun" mesajını kamuoyuyla paylaşan Dilek İmamoğlu ise şunları ifade etti:

"Çok zor günlerden geçiyoruz. Bu bayram bizim için gerçekten çok zor bir bayram. Ferdi Başkanımızı ziyarete geldik. Ekrem Başkanımızın geçmiş olsun dileklerini getirdim. İstanbul'un sevgilisini, dualarını getirdim. Zaten Ferdi Başkanımız çok sevilen bir başkan. Burada bütün Manisalılar onun etrafında ve hastanenin önünde nöbet tutuyor. Herkes dua ediyor. Eşiyle görüştüm. Sürekli dua ediyoruz. Biz de ona güzel geçmiş olsun dileklerimizi ve dualarımızı iletiyoruz. Dua edeceğiz, inşallah en kısa zamanda hem Manisalılara hem bize kavuşur. Öncelikle sevgili eşine ve çocuklarına kızlarına kavuşur. Dualarımız kendisiyle birlikte."