CHP Heyeti, Ferdi Zeyrek'i Hastanede Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Heyeti, Ferdi Zeyrek'i Hastanede Ziyaret Etti

08.06.2025 19:03  Güncelleme: 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada dayanışma mesajı verdi ve Zeyrek'in sağlık durumunu umarak büyük umutlarla ele aldı.

(MANİSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne yaptığı ziyaretin ardından açıklama yaptı. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi tam kadro hem Ferdi Başkan'la hem de Manisa'yla, Manisa'nın iradesiyle dayanışma gösteriyorlar. İçeride bir sözleşmeye şahit olduk. Ferdi Başkan iyi olacak, Ekrem Başkan özgür olacak, hep birlikte yemek yiyeceklermiş. Beni saymadılar, ben sonradan kendimi de dahil ettirdim. Ümit ediyoruz birazcık tebessüm edebileceğimiz günler gelsin" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretin ardından hastane önünde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul, Ankara, Trabzon İl Başkanımız burada. Dün öyle bir tesadüfki istenen ilaçlardan bir tanesi sadece Trabzon'da bir eczanede bulundu. Trabzon İl Başkanımız bu sabah ilacı aldı, uçakla İstanbul'a gitti. Birlikte buraya geldiler. Biraz önce ilaç teslim edildi. Herhalde bu süreçte bütün Türkiye'nin kalbinin burada olduğu yüreğini burada olduğunu gösteren çok önemli emmarelerden bir tanesi. Her gün ülkenin bambaşka bir yerinden bambaşka bir selam, bir mucize, bir ilaç, bir dua. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz yanımızda.

"İçeride bir sözleşmeye şahit olduk"

Çok sayıda belediye başkanımızla birlikte ziyaret ettiler. Dilek Hanım hem ailenin, Ekrem İmamoğlu'nun, İmamoğlu ailesinin iyi dileklerini getirdi. İstanbul Büyükşehir ailesinin iyi dilekleri Nuri Başkan'la burada. İstanbul il örgütümüzün iyi dilekleri İstanbul İl Başkanımızla birlikte burada. Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Genel Sekreterimiz, Kadın Kolları, Gençlik Kolları Başkanlarımız da Cumhuriyet Halk Partisi tam kadro hem Ferdi Başkan'la hem de Manisa'yla, Manisa'nın iradesiyle dayanışma gösteriyorlar. Biz her çarşamba aynı şeyi vurguluyoruz. Sahip çıkılan şey belediye başkanlarının kendisinden ileride. Belediye, o kentin iradesidir, kararıdır. O kent, seçtiğine sahip çıkınca kendi iradesine sahip çıkıyor. Bugün de böyle duygularla, böyle kıymetli ziyaretleri aldık. İçeride bir sözleşmeye şahit olduk. Ferdi Başkan iyi olacak, Ekrem Başkan özgür olacak, hep birlikte yemek yiyeceklermiş. Beni saymadılar, ben sonradan kendimi de dahil ettirdim. Ümit ediyoruz birazcık tebessüm edebileceğimiz günler gelsin. Çok teşekkür ediyorum hepsine ziyaretleri için sağ olsunlar, var olsunlar."

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "geçmiş olsun" mesajını kamuoyuyla paylaşan Dilek İmamoğlu ise şunları ifade etti:

"Çok zor günlerden geçiyoruz. Bu bayram bizim için gerçekten çok zor bir bayram. Ferdi Başkanımızı ziyarete geldik. Ekrem Başkanımızın geçmiş olsun dileklerini getirdim. İstanbul'un sevgilisini, dualarını getirdim. Zaten Ferdi Başkanımız çok sevilen bir başkan. Burada bütün Manisalılar onun etrafında ve hastanenin önünde nöbet tutuyor. Herkes dua ediyor. Eşiyle görüştüm. Sürekli dua ediyoruz. Biz de ona güzel geçmiş olsun dileklerimizi ve dualarımızı iletiyoruz. Dua edeceğiz, inşallah en kısa zamanda hem Manisalılara hem bize kavuşur. Öncelikle sevgili eşine ve çocuklarına kızlarına kavuşur. Dualarımız kendisiyle birlikte."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Özgür Özel, Politika, Hastane, Sağlık, Güncel, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Heyeti, Ferdi Zeyrek'i Hastanede Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu kavgası feci bitti, doktorun iteklediği kadın ağır yaralandı Komşu kavgası feci bitti, doktorun iteklediği kadın ağır yaralandı
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Rusya ülkenin en büyük ikinci kentini vurdu: 3 ölü, 21 yaralı Rusya ülkenin en büyük ikinci kentini vurdu: 3 ölü, 21 yaralı
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump’a rakip oluyor Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
CiloFest 2025 için geri sayım başladı CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Bu böceği öldürmenin cezası 560 bin TL Bu böceği öldürmenin cezası 560 bin TL
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış

15:49
Öcalan’a bayram ziyareti İmralı’ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
14:58
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
14:43
Maliye şimdi de onların peşinde Kayıp çok büyük
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
14:46
Resmi teklifin eli kulağında Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor
14:29
14 yaşındaki Burak 2 gündür kayıp Ailesi zorla saçlarını kesmiş
14 yaşındaki Burak 2 gündür kayıp! Ailesi zorla saçlarını kesmiş
13:54
Jose Mourinho’dan Inter iddialarına yanıt
Jose Mourinho'dan Inter iddialarına yanıt
13:48
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 19:23:27. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Heyeti, Ferdi Zeyrek'i Hastanede Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.