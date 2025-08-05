CHP Heyeti Van\'da Saha Çalışması Yapıyor

CHP milletvekillerinden oluşan heyet "Ağustos Ayı Saha Çalışma Programı" kapsamında Van'a geldi.

İstanbul Milletvekilleri Fethi Açıkel, Kadri Enis Berberoğlu, İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'den oluşan heyet CHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada açıklama yapan Açıkel, milletvekilleri, parti meclis üyeleriyle 81 ilde yoğun çalışma yürüteceklerini söyledi.

Kentteki sorunları ve talepleri dinlemek için saha çalışması yapacaklarını belirten Açıkel, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in, milletvekillerini, parti meclis üyelerini ve kadrolarını görevlendirmesiyle yoğun bir yaz dönemi geçireceğiz. Van ziyaretimizde birçok kurumu, sivil toplum kuruluşunu ziyaret edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz illerde tüm kesimlerin sorunları dinleyeceğiz." dedi.

Açıkel, ziyaretlerin ağustos ve eylülde devam edeceğini, bu süreçte milletvekillerinin tüm halkın dertlerini ve taleplerini dinleyeceğini dile getirdi.

Ülkenin yoğun bir gündeminin olduğunu ifade eden Açıkel, "Bu zor dönemde partimize düşen görevleri hiçbir sorumluluktan kaçmadan yerine getirerek, 86 milyon yurttaşımızın hakkını ve hukukunu gözeterek Türkiye'nin birinci partisi olması sorumluluğu ve şuuruyla, tek bir vatandaşımızı yarı yolda bırakmadan ilerleyeceğimiz bir yürüyüşün saha çalışması için buradayız." diye konuştu.

Heyettekiler, daha sonra CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ve partililerle görüştü.