Balıkçılar için yeni sezon başlıyor: Belediye başkanları balıkçıları ziyaret etti

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Haber: EDDA SÖNMEZ Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Av yasağı 1 Eylül'de kalkıyor ve balıkçılar için yeni sezon başlıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediye başkanları, Parti Meclisi üyeleri, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve partililerden oluşan bir heyet Rumelifeneri'nde balıkçıları ziyaret etti, beklentilerini, sorunlarını dinledi. Ziyarette Balıkçılık Kongresi sonuç bildirgesini de İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat açıkladı. Akpolat, Türk ekonomisine her yıl 52 milyar lira pazar desteği sağlayan, yaklaşık 350 bin kişinin geçimini sağladığı balıkçılığın meslek olarak tescillenmesi gerektiğini söyledi.

Av sezonu öncesi S.S. Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatifi'nde düzenlenen basın toplantısında, 10 Temmuz'da düzenlenen Balıkçılık Kongresi'nin sonuç bildirgesini İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat duyurdu. Akpolat şunları söyledi:

"Denizciliğin idaresinin tek bir Denizcilik Bakanlığına verilmesi şarttır"

"Temmuz ayında İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği'nin ilk buluşması kapsamında gerçekleştirdiğimiz 'Türkiye Balıkçılığının Dünü, Bugünü, Yarını' kongresiyle ülkemizin balıkçılık sektörünü değerlendirmek, sorunlarını ele almak ve gelecekte atılacak adımları belirlemek amacıyla, son derece önemli bir konu etrafında bir araya geldik. Kongre boyunca birbirinden önemli pek çok konuyu tartıştık, balıkçılarımızın ihtiyaçlarını ve şikayetlerini dinledik, çözüm önerilerini tartıştık. Ülkemizin denizlerinin tam sekiz farklı bakanlığın yetkisi altında olması büyük bir bürokratik sorundur. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin, balıkçılığın sorunlarıyla ilgilenecek bir Balıkçılık Bakanlığı olmaması kabul edilebilir değildir. Kayıt dışı avcılıkla mücadele etmek, karaya çıkış noktalarının sayısını artırmak, bölgesel balıkçılığı desteklemek için bir Balıkçılık Bakanlığı'nın kurulması ya da hiç değilse denizlerin ve denizciliğin idaresinin tek bir Denizcilik Bakanlığı'na verilmesi şarttır.

"Yasadışı avcılık yıllardır ülkemizde büyük sorunlarından biri olmuştur"

En zorlu, en yıpratıcı işlerden biri olan balıkçılık ne yazık ki hala bir meslek olarak görülmemekte, çok az insanın katlanabileceği bu zorlu şartlarda çalışan vatandaşlarımız sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakılmaktadır. Türk ekonomisine her yıl 42 milyar lira ihracatı 10 milyar lira iç pazar desteği sağlayan, direkt ya da dolaylı olarak 350 bin kişinin geçimini sağladığı balıkçılık meslek olarak tescillenmelidir. Yasadışı avcılık yıllardır ülkemiz sularının en büyük sorunlarından biri olmuştur. Denetimlerde, resmi balıkçılık otoritesinin yanında duran işbirliği yapmaya ve sorumluluk almaya hazır balıkçı örgütlerine yetkiler verilmelidir yasadışı avcılık yapan balıkçı gemilerine karşı ortak bir kara liste hazırlanarak kıyıdaş ülkelerce paylaşılmalıdır. Balıkçıların en büyük problemlerinden birinin de avladıkları ürünü pazarlama olduğu bir gerçektir. Balıkçılarımız avlarını aracılar vasıtasıyla satmaya mecbur bırakıldığından hak ettikleri ücretleri alamamakta, emekleri karşılıksız kalmaktadır. Balıkçılarımıza destek olmak için e-ticaret platformları, dijital pazarlama stratejileri, balık yan ürünlerinin değerlendirilmesi gibi stratejiler büyük önem taşımaktadır. Balıkçılar arasında adil bir kota dağıtımı yapmanın yolu da yine balık stoklarının durumunu ve avlanabilir stok miktarımızı bilimsel yollarla tespit etmekten geçmektedir.

"Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu filo kapasitesinin bilimsel yollarla belirlenmesi av baskısının da önüne geçecektir"

"Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu filo kapasitesinin bilimsel yollarla belirlenmesi ve var olan balıkçı filolarının azaltılması, balık stoklarımız üzerinde oluşan av baskısının da önüne geçecektir. Yerel yönetimler olarak, balıkçılarımızın daha iyi koşullarda çalışabilmesi, modern ekipmanlara erişim sağlayabilmesi ve balıkçılık faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli desteği sorumluluğumuz, bu kongre ile daha da görünür hale geldi. Yerel balık pazarlarının kurulması ve var olanların geliştirilmesi, özellikle küçük ölçekli balıkçılara Büyükşehir Belediyesi'nin sağlamış olduğu tekne bakım, malzeme desteğini ilçe belediyelerinin de yapması, balıkçıların hayatını kolaylaştıracak altyapı geliştirmelerinin yapılması ve İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği altında bir balıkçılık komisyonu oluşturulması gibi pek çok görev yerel yönetimleri bekliyor. Yeni balıkçılık sezonunun hepinize bereketli avlar getirmesini diliyor."

Zeybek: Balıkçılarımıza bereketli, hayırlı ve bol kazançlı bir av sezonu diliyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de balıkçıların ve balıkçılık sektörünün sorunlarını, finansal ve yasal engebelerini bildiklerini, tümüne yönelik çözüm önerilerini hem meclis hem de yerel yönetimlerin gündemine taşıdıklarını belirtti. Zeybek, "Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan tüm balıkçılarımıza bereketli, hayırlı ve bol kazançlı bir av sezonu diliyorum" dedi.

Etkinlik sonunda balık ekmek ikram edilerek konuşmacılara plaket takdim edildi.