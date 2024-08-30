Balıkçılar için yeni sezon başlıyor: Belediye başkanları balıkçıları ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkçılar için yeni sezon başlıyor: Belediye başkanları balıkçıları ziyaret etti

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve bir heyet, Rumelifeneri'nde balıkçıları ziyaret ederek beklentilerini ve sorunlarını dinledi. İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı Rıza Akpolat, Balıkçılık Kongresi sonuç bildirgesini açıkladı. Akpolat, balıkçılığın meslek olarak tescillenmesi gerektiğini ve denizciliğin tek bir bakanlığa verilmesi gerektiğini belirtti.

30.08.2024 19:13  Güncelleme: 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: EDDA SÖNMEZ  Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Av yasağı 1 Eylül'de kalkıyor ve balıkçılar için yeni sezon başlıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediye başkanları, Parti Meclisi üyeleri, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve partililerden oluşan bir heyet Rumelifeneri'nde balıkçıları ziyaret etti, beklentilerini, sorunlarını dinledi. Ziyarette Balıkçılık Kongresi sonuç bildirgesini de İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat açıkladı. Akpolat, Türk ekonomisine her yıl 52 milyar lira pazar desteği sağlayan, yaklaşık 350 bin kişinin geçimini sağladığı balıkçılığın meslek olarak tescillenmesi gerektiğini söyledi.

Av sezonu öncesi S.S. Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatifi'nde düzenlenen basın toplantısında, 10 Temmuz'da düzenlenen Balıkçılık Kongresi'nin sonuç bildirgesini İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat duyurdu. Akpolat şunları söyledi:

"Denizciliğin idaresinin tek bir Denizcilik Bakanlığına verilmesi şarttır"

"Temmuz ayında İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği'nin ilk buluşması kapsamında gerçekleştirdiğimiz 'Türkiye Balıkçılığının Dünü, Bugünü, Yarını' kongresiyle ülkemizin balıkçılık sektörünü değerlendirmek, sorunlarını ele almak ve gelecekte atılacak adımları belirlemek amacıyla, son derece önemli bir konu etrafında bir araya geldik. Kongre boyunca birbirinden önemli pek çok konuyu tartıştık, balıkçılarımızın ihtiyaçlarını ve şikayetlerini dinledik, çözüm önerilerini tartıştık. Ülkemizin denizlerinin tam sekiz farklı bakanlığın yetkisi altında olması büyük bir bürokratik sorundur. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin, balıkçılığın sorunlarıyla ilgilenecek bir Balıkçılık Bakanlığı olmaması kabul edilebilir değildir. Kayıt dışı avcılıkla mücadele etmek, karaya çıkış noktalarının sayısını artırmak, bölgesel balıkçılığı desteklemek için bir Balıkçılık Bakanlığı'nın kurulması ya da hiç değilse denizlerin ve denizciliğin idaresinin tek bir Denizcilik Bakanlığı'na verilmesi şarttır.

"Yasadışı avcılık yıllardır ülkemizde büyük sorunlarından biri olmuştur"

En zorlu, en yıpratıcı işlerden biri olan balıkçılık ne yazık ki hala bir meslek olarak görülmemekte, çok az insanın katlanabileceği bu zorlu şartlarda çalışan vatandaşlarımız sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakılmaktadır. Türk ekonomisine her yıl 42 milyar lira ihracatı 10 milyar lira iç pazar desteği sağlayan, direkt ya da dolaylı olarak 350 bin kişinin geçimini sağladığı balıkçılık meslek olarak tescillenmelidir. Yasadışı avcılık yıllardır ülkemiz sularının en büyük sorunlarından biri olmuştur. Denetimlerde, resmi balıkçılık otoritesinin yanında duran işbirliği yapmaya ve sorumluluk almaya hazır balıkçı örgütlerine yetkiler verilmelidir yasadışı avcılık yapan balıkçı gemilerine karşı ortak bir kara liste hazırlanarak kıyıdaş ülkelerce paylaşılmalıdır. Balıkçıların en büyük problemlerinden birinin de avladıkları ürünü pazarlama olduğu bir gerçektir. Balıkçılarımız avlarını aracılar vasıtasıyla satmaya mecbur bırakıldığından hak ettikleri ücretleri alamamakta, emekleri karşılıksız kalmaktadır. Balıkçılarımıza destek olmak için e-ticaret platformları, dijital pazarlama stratejileri, balık yan ürünlerinin değerlendirilmesi gibi stratejiler büyük önem taşımaktadır. Balıkçılar arasında adil bir kota dağıtımı yapmanın yolu da yine balık stoklarının durumunu ve avlanabilir stok miktarımızı bilimsel yollarla tespit etmekten geçmektedir.

"Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu filo kapasitesinin bilimsel yollarla belirlenmesi av baskısının da önüne geçecektir"

"Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu filo kapasitesinin bilimsel yollarla belirlenmesi ve var olan balıkçı filolarının azaltılması, balık stoklarımız üzerinde oluşan av baskısının da önüne geçecektir. Yerel yönetimler olarak, balıkçılarımızın daha iyi koşullarda çalışabilmesi, modern ekipmanlara erişim sağlayabilmesi ve balıkçılık faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli desteği sorumluluğumuz, bu kongre ile daha da görünür hale geldi. Yerel balık pazarlarının kurulması ve var olanların geliştirilmesi, özellikle küçük ölçekli balıkçılara Büyükşehir Belediyesi'nin sağlamış olduğu tekne bakım, malzeme desteğini ilçe belediyelerinin de yapması, balıkçıların hayatını kolaylaştıracak altyapı geliştirmelerinin yapılması ve İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği altında bir balıkçılık komisyonu oluşturulması gibi pek çok görev yerel yönetimleri bekliyor. Yeni balıkçılık sezonunun hepinize bereketli avlar getirmesini diliyor."

Zeybek: Balıkçılarımıza bereketli, hayırlı ve bol kazançlı bir av sezonu diliyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de balıkçıların ve balıkçılık sektörünün sorunlarını, finansal ve yasal engebelerini bildiklerini,  tümüne yönelik çözüm önerilerini hem meclis hem de yerel yönetimlerin gündemine taşıdıklarını belirtti. Zeybek, "Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan tüm balıkçılarımıza bereketli, hayırlı ve bol kazançlı bir av sezonu diliyorum" dedi.

Etkinlik sonunda balık ekmek ikram edilerek konuşmacılara plaket takdim edildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Boğazı, Rıza Akpolat, Rumelifeneri, Gökan Zeybek, İstanbul, Ekonomi, Sivil Toplum, Çevre, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçılar için yeni sezon başlıyor: Belediye başkanları balıkçıları ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
17:58 Malatya’da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
16:51 2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı 2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 20:38:25. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkçılar için yeni sezon başlıyor: Belediye başkanları balıkçıları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement