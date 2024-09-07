(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda, parti programında yapılacak değişikliklere yönelik tartışmaların yürütüldüğü masa toplantılarında yer aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara ATO Congresium'da düzenlenen CHP İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda, parti programında yapılacak değişikliklere yönelik tartışmaların yürütüldüğü masa toplantılarına katıldı.
CHP'de tüzük değişikliklerinin ardından, partinin program çalışmaları başladı. "Program Güncelleme Çalışmalarının Usulünün Belirlenmesi" ve "Program Güncelleme Çalışmalarının Çerçevesinin Belirlenmesi" üzerine yuvarlak masa çalışmaları gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel parti programında yapılacak değişikliklere yönelik tartışmaların yürütüldüğü masa toplantılarında yer aldı.
Son Dakika › Güncel › CHP'de Program Değişiklikleri Tartışılıyor - Son Dakika
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