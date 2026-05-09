CHP İle Esnafın Ekonomik Çığlığı

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Aliağa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İşletmesini kapatıp şarküteride çalışmaya başlayan Emine Yılmaz, "Bundan birkaç sene önce esnaftım. Ama devrettim, etmek zorunda kaldım. Depo, kira hepsi gider. Çabaladıkça dibe batıyorsun" dedi.

Esnaf ve vatandaşlar, vergi yükü ve ekonomik kriz nedeniyle geçinemediğini söylerken erken seçim için CHP'ye destek verdiklerini ifade ettiler.

"HERKESİN DERDİ ÇOK"

Özcan, "Bugün cumartesi neden durakta bu kadar taksi var" sorusuna taksici esnafı, "Ekonomimiz çok güçlü ya o yüzden yatıyoruz biz. Şoförün derdi çok. Herkesin çok. Emeklinin, esnafın, vatandaşın, asgari ücretle geçinmeye çalışanın derdi çok. İnşallah sandık gelecek" yanıtını verdi.

SAKA: "KARIM HER GÜN DÜŞÜYOR"

S.S. Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Üyesi Zehra Saka, her gün yapıp sattıkları ürünlerdeki karlarının azaldığını belirterek "Markete gittiğimde her şey farklı. Günden güne daha da azalıyor. Karın bir porsiyonsa yarım porsiyona düşüyor. Bize kalan küçülüyor" diye konuştu.

YILMAZ: "ÇABAK-LADIKÇA DİBE BATIYORSUN"

İşletmesini kapatıp şarküteride çalışmaya başlayan Emine Yılmaz ise şunları söyledi:

"Her gün zam olduğu için müşterilerimizin de bundan canları sıkkın. Biz de para kazanmak istiyoruz. Vatandaş tavuk, hindi alamıyor. Çok kötü durum. İnşalah bu durum düzelir. Ben de bundan birkaç sene önce esnaftım. Ama devrettim, etmek zorunda kaldım. Depo, kira hepsi gider. Çabaladıkça dibe batıyorsun. Kurtarmıyor çünkü. Ama sizlerden beklentimiz çok büyük."

Yılmaz'a yanıt veren Özcan, "Hem vatandaş alsın istiyorsunuz hem para kazansın istiyorsunuz ama tavuğu bile alamaz oldu vatandaş. Bu durumu hep birlikte düzelteceğiz" diye konuştu.

İl Başkanı Güç de seçim çağrısı yaparak, "En büyük ortak devlet alacağını alıyor ama sen zarar ediyorsun" dedi.

"ÇOK ZORLANIYORUZ"

Muğla Milletvekili Özcan ile esnaf ziyareti sırasında konuşan emekli bir vatandaş ise pazara bile gidemediğni kaydederek "Evimiz kira değil ama masrafımız var. Geçinmekte zorlanıyorum. Kaç haftadır pazara bile gidemiyoruz. Eşimin emekli maaşı var 23 bin lira. Yetmiyor. Zaten faturalar getörüyor o parayı. Çok zorlanıyoruz. Bütçeleri var ama kendilerine yarıyor. Bizim oylarımız size" ifadelerini kullandı.

Özcan ise Meclis'te emekli aylıklarının yükseltilmesi için verdikleri teklifi hatırlatarak, "Emekli maaşları artsın diye Meclis'te istedik kabul etmediler. Bütçe yok dediler ama bütçeleri var. Halkın iktidarını biz beraber kuracağız" dedi.

YILMAZ: "BENİM 3 MİLYON BORCUM VARDI"

Manisa'dan Aliağa'ya gelerek esnaflık yapan Hüseyin Yıldırım, esnafların borcunun milyonları bulduğunu belirterek, "Esnaf can çekişiyor, sürünüyor. Eleman çalıştıramıyor, vergisini ödeyemiyor. Her esnafın en azından 1 milyon borcu vardır vergi dairesine. Benim 3 milyon borcum vardı" diye konuştu.

ÖZCAN: "SANDIĞI BEKLİYORLAR"

Ziyaretlerin ardından esnafın talep ve şikayetlerini değerlendiren Muğla Milletvekili Özcan, ortak talebin seçim olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:

"Hepsinin aslında ortak bir söylemi var. Sandığı bekliyorlar. Herkes nefesini tutmuş durumda. Ekonomik sıkıntılardan artık bunalmış durumdalar. Bir an önce sandığın gelmesini, CHP'yi desteklediklerini de net şekilde ifade ediyorlar. Esnaflarımızın çok ciddi sorunları var. Esnaflar gerçekten vergi yükünün altında artık neredeyse gündelik olarak dükkanı döndürme telaşının içerisindeler. Üreticilerimizin çok büyük sıkıntıları var."

Meslek odalarımızı da ziyaret ettik. Onlar da şoför esnaflarımızın sıkıntılarını dile getirdiler. Kendilerine de CHP'nin çözüm önerilerini anlattık. Ülkemizin 81 ilinde sahadaydık. CHP'nin iktidarına yurttaşlarımız hazır. Sandığın gelmesini bekliyorlar ve Türkiye'nin birinci partisini iktidar yapmak için gün sayıyorlar."

GÜÇ: "MUTLU İNSANA RATLAMIYORUZ"

İl Başkanı Güç ise hem esnafın hem vatandaşların geçim sıkıntısı içinde olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Hep ekonomiyle alakalı şeyler duyuyoruz. Artık erken seçimin gelmesiyle alakalı ciddi bir beklenti var vatandaştan. Çünkü bıkmış durumdalar. Yönetilemez hale gelmiş bir durum var. Bunun daha iyi yönetebileceğine inandıkları yeni bir iktidarın başa gelmesini istiyorlar. Devlet politikasının değişmesini istiyorlar. Şu anda sürecin anlık verilen kararlar doğrultusunda doğru gitmediğine dair bir yaklaşım var bütün vatandaşlarda. Mutlu insana rastlamıyoruz artık. Sadece ekonomiden, gençlerin işsizliğinden, madde bağımlılığından, emeklilerin sıkıntılarından konuşuyoruz. Ev bulamamalarından, kiraların yüksekliğinden, barınma sorunundan hep ekonomiye bağlı sıkıntılardan konuşuyoruz. Bunun değişmesine yönelik ciddi bir adım atılması lazım. Bu da ancak erken seçimle olabilir. Şu anki merkezi hükümetin sekiz yıldır düzeltemediği ekonomi politikasını bundan sonra ancak seçimin düzeltebileceğine inanıyoruz. Bunu biz söylemiyoruz, halk söylüyor. İnşallah en yakın zamanda erken seçim olunca bu sistem değişecek."